 Туск посетит Киев и Львов на следующей неделе и выступит на украинском языке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

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По его словам, визит Туска запланирован на 18-20 февраля. Известно, что глава Европейского совета посетит Киев и Львов. Также ожидается как минимум одно его выступление на украинском языке.