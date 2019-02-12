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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (17158) Львов (3391) Туск (440) Йозвяк (15)

 Туск посетит Киев и Львов на следующей неделе и выступит на украинском языке

На следующей неделе глава Европейского совета Дональд Туск прибудет в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

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По его словам, визит Туска запланирован на 18-20 февраля. Известно, что глава Европейского совета посетит Киев и Львов. Также ожидается как минимум одно его выступление на украинском языке.

Туск посетит Киев и Львов на следующей неделе и выступит на украинском языке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111207
 
   
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а запрошення в ЄС теж привезе, вже ж)),
все готово)))!!! Туск посетит Киев и Львов на следующей неделе и выступит на украинском - Цензор.НЕТ 9879
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро
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пускай посоветует своего учителя по мове А.Авакяну и А.Геращенко...
У нас в политикуме по ходу осталось только эти 2-е не обучаемые держ.языку...
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Программа визита есть или просто потусить?
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На украинском? А пан Гражданскіх отсєчь его поймет?
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Путлер чувствует свою безнаказанность и ведет себя самым наглым образом. Ну еще бы, Запад лишь выражает озабоченность да ввел слабенькие санкции.

И вместо того чтобы ввести дополнительные санкции за обстрел и захват украинских моряков, страны Западной Европы во главе с Меркель продавливают строительство Северного потока - 2, чего и добивается Путлер.

Да уж, хорошие друзья-союзники у Путлера, на словах могут и агрессором его назвать, а на деле задницу ему вылизывают.
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Это все последствия международной политики Украины, то есть ее отсутствия. Пока не будет давления с нашей стороны никто в нашу сторону не посмотрит.
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Леха Качиньского помог убрать, теперь можно и попиариться своей евродемократической направленностью. Парашник кремлёвский.
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Мабуть саме за це злочинні гейропейці обрали його керівником ЄС...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТуск посетит Киев и Львов на следующей неделе и выступит на украинском языке
 
 
 
 
 
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