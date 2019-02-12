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 Школу в оккупированной Михайловке на Луганщине закрыли из-за регулярных обстрелов, - ОБСЕ

В оккупированном Золотом-5 (Михайловка) Луганской области из-за регулярных обстрелов закрыли школу.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"8 февраля в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), когда наблюдатели приехали в местную школу, где учатся приблизительно 100 детей, сотрудница школы сообщила им, что в тот день учащихся отправили по домам и они не будут приходить в школу до получения дальнейших указаний. Она также добавила, что из-за интенсивного обстрела утром в тот же день им пришлось сопроводить всех учеников в укрытие в подвале. С 25 декабря 2018 года эта школа попадала под обстрелы из легкого вооружения уже четыре раза", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111206
 
   
 Топ комментарии
 
неа - кацапские твари типа тебя!!!!
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паспорт безвиз уже получило, двустульежопое?
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как то витиевато написано... слепоглухонемое ОБСЕ обвиняет Украину в обстреле школы на территории ЛуганДона ???
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паспорт безвиз уже получило, двустульежопое?
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как то витиевато написано... слепоглухонемое ОБСЕ обвиняет Украину в обстреле школы на территории ЛуганДона ???
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из легкого - вполне могли и наши. Понятно что не нарочно.

наших могли спровоцировать.
Но рисковать детскими жизнями - опасно, правильно закрыли. Лучше бы вообще перенесли -раз там так близко линия разграничения.

война, что поделать.. не мы ее начинали.
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от прокацапских ОБСЕшников можно чего угодно ждать... как то бывший руководитель ОБСЕ Хуг выдал фразу типа : "Нашими наблюдателями был отмечен факт пересечения российско-украинской границы колонной бронетехники, но принадлежность техники установить не удалось" ??? так и хотелось ему подсказать - это бронетехника Гондураса или Сьера-Лионе
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из легкого - вполне могли и наши. Понятно что не нарочно.
наших могли спровоцировать.
Но рисковать детскими жизнями - опасно, правильно закрыли. Лучше бы вообще перенесли -раз там так близко линия разграничения.
война, что поделать.. не мы ее начинали.
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Информацию обсе получила со слов. Сами этого они подтвердить не могут. Их там просто не было во время"обстрела". То , что самого обстрела не было им пофиг.Гнать с нашей земли надо не только кацапов , но их прихвостней обсешников
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШколу в оккупированной Михайловке на Луганщине закрыли из-за регулярных обстрелов, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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