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 Политика Украины, Экономика
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 Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман

Украина имеет большой потенциал развития, и сейчас - несмотря на все угрозы этого года, учитывая избирательные кампании, правительство ставит задачу роста экономики на 5 и более процентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, уже пятнадцатой по счету.

Ее участниками стали Президент Украины Петр Порошенко, члены Правительства, руководители международных финансовых организаций, ведущих деловых ассоциаций и предприятий - украинских и иностранных, работающих в Украине.

Участники конференции отмечали, что деловая активность в Украине заметно оживилась. Предприниматели положительно оценивают тенденции в экономике и готовы инвестировать в проекты в инфраструктуре, логистике, машиностроении, туризме.

"Хорошо, когда утро начинается с инвестиционной конференции и мы говорим о развитии страны, инвестициях и создании новых возможностей. Новые предприятия, новые продукты, новые компании - это то, что нужно государству. Экономика должна восстанавливаться и расти, - сказал Гройсман. - На правительство возложены большие задачи. Мы ставим приоритетом рост экономики на 5 и более процентов".

Гройсман подчеркнул, что ключевой путь достижения цели - проведение структурных реформ, которые уже начаты в медицине, образовании, децентрализации, создании качественного делового климата. Этот год, по словам премьер-министра, станет знаковым и с учетом внедрения изменений в судебной системе. Тем более что хорошие сигналы таких изменений уже ощущаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк

"Этот год станет не только годом (предвыборных) угроз, но и годом возможностей. Мы вошли в него с новой программой с МВФ, принятым бюджетом. Мы переходим на среднесрочное бюджетное планирование, начали реформу фискальной службы, таможенной службы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что его правительство - пропредпринимательское, ведь хорошо понимает проблемы предпринимателей и ведет с предпринимателями активный диалог.

"С 1 января мы изменили систему надзора в сфере надзора. До этого система была советской. Сейчас - у нас рискоориентированная система. У нас амбициозный план прогресса в Doing Business, - сказал Гройсман. - И я благодарю бизнес за его четкую позицию по противодействию популизму. Популизм будет дорого стоить Украине и украинцам. И здесь мне нравится позиция бизнеса, его требовательность и бескомпромиссность".

Он также подчеркнул, что страну, как правило, меняет не только власть, но и ответственность, отношение к труду и защите интересов граждан.

"Я призываю инвестировать и в дальнейшем. Работаем вместе и делаем Украину сильнее", - резюмировал Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3111205
 
   
 Топ комментарии
 
Очередным съездом КПСС засмердело - "с чувством глубокого удовлетворения"...))
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Грося,ви з Баригой крадете швидше,ніж Народ успіває заробляти))
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что мешало? путин? неправильное население? юлька в борщ насрала?
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Очередным съездом КПСС засмердело - "с чувством глубокого удовлетворения"...))
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что мешало? путин? неправильное население? юлька в борщ насрала?
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дядько, шо тобі заважає?!
чи балаболити) можна все?
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Вот бы к гросиному языку лопату привязать - пользы во много раз больше бы было! Вот только никто и никогда не видел еврея с лопатой! Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3495
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Будете смеяться, но я видел одного даже с ломом. Сильный зараза!
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Поїхав би ти в кебуц, там євреї на піску виробляють більше продукції ніж вся Україна на чорноземах.
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" Вот только никто и никогда не видел еврея с лопатой! Україна має великий потенціал розвитку. Наше завдання - зростання економіки на 5 і більше відсотків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4294"
...спросили у юмориста какой самый короткий анекдот-еврей дворник ответил тот.
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Приходит еврей искать работу на биржу труда.Ему говорят,есть работа на стройке.Еврей отвечает:
- Хорошо,дайте мне лопату с моторчиком!
-Так гле же вы видели лопату с моторчиком?!
-А вы где видели еврея с лопатой?!
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Грося ШОТО на фотке похудел . И до него придворные диетологи добрались
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Грося,ви з Баригой крадете швидше,ніж Народ успіває заробляти))
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К сожалению процесс образования на винницком базаре не включает в себя толкование термина волюнтаризм Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2443
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Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман. Задача понятно, но любую задачу решать надо, а не языком мотылять как собака хвостом.
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Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман, вы отказались от предыдущих планов? - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье."
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"Гройсманомика" - это...
Многие из вас Слышали про "Рейганомику". Это синоним Развития и Успеха. А вот про "Гройсманомику" нам известно чуть Меньше
Друзья, наверное многие из вас Слышали про "Рейганомику". Это синоним Развития и Успеха. А вот про "Гройсманомику" нам известно чуть Меньше. Давайте наконец разберем Подробнее, что это все-таки Такое. "Гройсманомика" Это:
- Когда Пенсия меньше прожиточного Минимума.
- Когда Целой зарплаты не Хватает для того, чтобы заплатить за Коммуналку.
- Когда Одна половина населения страны получает Субсидии, а вторая об этом Мечтает.
- Когда Дворник в Польше, получает в два раза больше чем Професор в Украине.
- Когда Молодежь думает только о том, как бы поскорее уехать за Границу.
- Когда Родители берут Кредит, для того чтобы собрать ребенка в Школу.
И это далеко не полный список всех "Прелестей" этой самой "Гройсманомики". Просто удивительная Ситуация.

😳🤔
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Він був би уже зараз якби не дуркоблокади. які по факту були шкідництвом, виконаним руками корисних ідіотів.
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У нас вообще сейчас доминирует идеальная концепция - «мы в говне, но в тельняшках». У нас херово с экономикой, мы клянчим деньги, но зато как же мы ярко БОРЕМСЯ…

🤑
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Вот такая у нас агитация: хотели экономики? Нате!
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Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Вова Гройсман,
Украинский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Гройсман, Гройсман , Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Вову Гройсмана зовут.
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" систему надзора в сфере надзора..." Может сферу поменять на другую фигуру?
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Є багато претензій ( частина надумана і придумана) до Порошенко і уряду. Але притензії ці залежать від рівня знань, познань і поглядів. Але чомусь противникі, а вірніше ВОРОГИ України не хочуть нагадувати і говорити ,що тільки при цій владі збільшились пенсії більше ніж на 110% . збільшилась з.пл. вчителям, лікарям, військовим, поліції. Розірвали кабальні умови постачання газу з росії, знищили "прокладки" при цьому,відновили і наростили ЗСУ,які були майже знищені, побудували до300 нових інвестиційних підприємст. відновлюєм свій оборонпром, іде розбудова по укріплення регіональних органів з передачею їм бюджету і прав,нечуваний об"єм ремонту доріг (хоча тут ще роботи і роботи), одержали ЗВТ і збільшився товарообіг торгівлі з ЄС і США--а це вже покращення конкурентноспроможності нашої продукції, її якості, одержали безвіз і тисячі наших громадян вільно подорожують, добились Томасу,за що боролась Україна століттями. Тому досить скиглити і обкакувати себе і уряд та Президента . І все це в умовах ВІЙНИ.
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При высоком уровне коррупции экономика никогда не будет нормально развиваться. А с коррупцией Порошенко и не думал бороться. Не зря же он назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек.

Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика как была в заднице, так там и осталась.
Петя не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса, и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.

По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни...... Не думаю, что он достоин снова стать президентом.
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Парадокс по Гройсману,экономика растет,а уровень жизни населения падает.
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..пока евреи у руля в многострадальной Украины- нищету не победить!
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Так получается, сам же Гройсман и виноаат. Если у нас такой «большой потенциал развития», то кто мешал Вовасику Борюсиковичу обустроить всё так, чтобы воспользоваться этим потенциалом?
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Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."

🤑
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В Украине проводится план Моргентау-уничтожение промышленности,внешнее управление,превращение Украины в аграрную страну и уничтожение Украинцев до 15 миллионов населения
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Незнаю,кто такой этот моргентау, но все к этому и идет..
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Потенціал розвитку - на грані і продовжує стрімко виїзджати з України на заробітки з подальшою еміграцією . Якщо не почати платити людям чесні європейські зарплати - наслідки будуть катастрофічними . Навіть для самих злодіїв , горе-працедавців та спритників-бізнесменів . ))Якось же у польських , чеських , іспанських та ін. працедавців получається платити чесно зарплату людям , не красти в працівника 80% заробленого .
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Тут уже нужно не о процентах роста вякать, а чемоданы собирать, всей барыжно-кроличьей своре.. Україна має великий потенціал розвитку. Наше завдання - зростання економіки на 5 і більше відсотків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6462 Україна має великий потенціал розвитку. Наше завдання - зростання економіки на 5 і більше відсотків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2466
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Про які інвестиції воно меле? Мабуть, про ті, що йдуть з панамських оффшорів, щоб за безцінь скупити останню державну власність. При такій мегакорупції і таких темпах обкрадання ніякий нормальний інвестор сюди не прийде. До речі, соєві крадуть такими темпами, в порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною.
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сначала злило, потом смешило, теперь - скучно
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Значить знову піднімуть тарифи, податки та акцизи.
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будем жрать паленку и курить контрабас Україна має великий потенціал розвитку. Наше завдання - зростання економіки на 5 і більше відсотків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7111
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Украина имеет потенциал , но ты к сожалению в этом не шаришь
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бальшой патэнцыал?! ну да. у тех кто на дне, патэнцыал роста всегда бадьшой. только пока в Украине будет олигархическая экономика, ничего хорошего для простых людей не будет. ни роста, ни благосостояния. принынешних темпах роста украинская экономика достигнет сегодняшнего состояния Польши через 50 лет, и сегодняшнего состояния Германской экономики через 100 лет. отака х...йня, малята
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Эта власть сделала хорошего - безвиз, Томос, подняла цену на сигареты так, что я бросил курить, вынуждена была укрепить армию. Всё остальное плохое и очень плохое для украинцев.
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ЦЕНЫ НА 100%, ТАРИФЫ НА 200%, ВАЛЮТУ НА 300%, А ЭКОНОМИКУ НА 5% !!!??? ГДЕ ДЕНЬГИ СВОЛОТА !!!
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Если бы Гройсман , Порошенко и Ко меньше воровали, то рост экономики составил 15%.
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Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман


Почему только 5, а не 50 или 150 процентов?
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В переробній промисловості жорстка рецесія. Всі ваші "рости ВВП" можливі, якщо ціни на зерно та метал постйно ростимуть, а так не буває.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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