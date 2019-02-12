 Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, уже пятнадцатой по счету.
Ее участниками стали Президент Украины Петр Порошенко, члены Правительства, руководители международных финансовых организаций, ведущих деловых ассоциаций и предприятий - украинских и иностранных, работающих в Украине.
Участники конференции отмечали, что деловая активность в Украине заметно оживилась. Предприниматели положительно оценивают тенденции в экономике и готовы инвестировать в проекты в инфраструктуре, логистике, машиностроении, туризме.
"Хорошо, когда утро начинается с инвестиционной конференции и мы говорим о развитии страны, инвестициях и создании новых возможностей. Новые предприятия, новые продукты, новые компании - это то, что нужно государству. Экономика должна восстанавливаться и расти, - сказал Гройсман. - На правительство возложены большие задачи. Мы ставим приоритетом рост экономики на 5 и более процентов".
Гройсман подчеркнул, что ключевой путь достижения цели - проведение структурных реформ, которые уже начаты в медицине, образовании, децентрализации, создании качественного делового климата. Этот год, по словам премьер-министра, станет знаковым и с учетом внедрения изменений в судебной системе. Тем более что хорошие сигналы таких изменений уже ощущаются.
"Этот год станет не только годом (предвыборных) угроз, но и годом возможностей. Мы вошли в него с новой программой с МВФ, принятым бюджетом. Мы переходим на среднесрочное бюджетное планирование, начали реформу фискальной службы, таможенной службы", - сказал Гройсман.
Он отметил, что его правительство - пропредпринимательское, ведь хорошо понимает проблемы предпринимателей и ведет с предпринимателями активный диалог.
"С 1 января мы изменили систему надзора в сфере надзора. До этого система была советской. Сейчас - у нас рискоориентированная система. У нас амбициозный план прогресса в Doing Business, - сказал Гройсман. - И я благодарю бизнес за его четкую позицию по противодействию популизму. Популизм будет дорого стоить Украине и украинцам. И здесь мне нравится позиция бизнеса, его требовательность и бескомпромиссность".
Он также подчеркнул, что страну, как правило, меняет не только власть, но и ответственность, отношение к труду и защите интересов граждан.
"Я призываю инвестировать и в дальнейшем. Работаем вместе и делаем Украину сильнее", - резюмировал Гройсман.
чи балаболити) можна все?
...спросили у юмориста какой самый короткий анекдот-еврей дворник ответил тот.
- Хорошо,дайте мне лопату с моторчиком!
-Так гле же вы видели лопату с моторчиком?!
-А вы где видели еврея с лопатой?!
Многие из вас Слышали про "Рейганомику". Это синоним Развития и Успеха. А вот про "Гройсманомику" нам известно чуть Меньше
Друзья, наверное многие из вас Слышали про "Рейганомику". Это синоним Развития и Успеха. А вот про "Гройсманомику" нам известно чуть Меньше. Давайте наконец разберем Подробнее, что это все-таки Такое. "Гройсманомика" Это:
- Когда Пенсия меньше прожиточного Минимума.
- Когда Целой зарплаты не Хватает для того, чтобы заплатить за Коммуналку.
- Когда Одна половина населения страны получает Субсидии, а вторая об этом Мечтает.
- Когда Дворник в Польше, получает в два раза больше чем Професор в Украине.
- Когда Молодежь думает только о том, как бы поскорее уехать за Границу.
- Когда Родители берут Кредит, для того чтобы собрать ребенка в Школу.
И это далеко не полный список всех "Прелестей" этой самой "Гройсманомики". Просто удивительная Ситуация.
😳🤔
🤑
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Вова Гройсман,
Украинский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Гройсман, Гройсман , Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Вову Гройсмана зовут.
Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика как была в заднице, так там и осталась.
Петя не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса, и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.
По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни...... Не думаю, что он достоин снова стать президентом.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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⚠ ретвитнул(а)
KelvinKlain @KelvinKlain7 6 ч.6 часов назад
Пышайтеся **** велыкымы рэхворматорамы, а то Путин нападе!
Почему только 5, а не 50 или 150 процентов?