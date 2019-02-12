 Украина имеет большой потенциал развития. Наша задача - рост экономики на 5 и более процентов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, уже пятнадцатой по счету.

Ее участниками стали Президент Украины Петр Порошенко, члены Правительства, руководители международных финансовых организаций, ведущих деловых ассоциаций и предприятий - украинских и иностранных, работающих в Украине.

Участники конференции отмечали, что деловая активность в Украине заметно оживилась. Предприниматели положительно оценивают тенденции в экономике и готовы инвестировать в проекты в инфраструктуре, логистике, машиностроении, туризме.

"Хорошо, когда утро начинается с инвестиционной конференции и мы говорим о развитии страны, инвестициях и создании новых возможностей. Новые предприятия, новые продукты, новые компании - это то, что нужно государству. Экономика должна восстанавливаться и расти, - сказал Гройсман. - На правительство возложены большие задачи. Мы ставим приоритетом рост экономики на 5 и более процентов".

Гройсман подчеркнул, что ключевой путь достижения цели - проведение структурных реформ, которые уже начаты в медицине, образовании, децентрализации, создании качественного делового климата. Этот год, по словам премьер-министра, станет знаковым и с учетом внедрения изменений в судебной системе. Тем более что хорошие сигналы таких изменений уже ощущаются.

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"Этот год станет не только годом (предвыборных) угроз, но и годом возможностей. Мы вошли в него с новой программой с МВФ, принятым бюджетом. Мы переходим на среднесрочное бюджетное планирование, начали реформу фискальной службы, таможенной службы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что его правительство - пропредпринимательское, ведь хорошо понимает проблемы предпринимателей и ведет с предпринимателями активный диалог.

"С 1 января мы изменили систему надзора в сфере надзора. До этого система была советской. Сейчас - у нас рискоориентированная система. У нас амбициозный план прогресса в Doing Business, - сказал Гройсман. - И я благодарю бизнес за его четкую позицию по противодействию популизму. Популизм будет дорого стоить Украине и украинцам. И здесь мне нравится позиция бизнеса, его требовательность и бескомпромиссность".

Он также подчеркнул, что страну, как правило, меняет не только власть, но и ответственность, отношение к труду и защите интересов граждан.

"Я призываю инвестировать и в дальнейшем. Работаем вместе и делаем Украину сильнее", - резюмировал Гройсман.