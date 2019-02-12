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 Наемники РФ не пустили наблюдателей к оккупированному участку границы с РФ вблизи Новоазовска, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, наблюдатели не смогли попасть в оккупированный армией РФ Новоазовск.

Наемники РФ не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Новоазовск, который расположен недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"10 февраля на блокпосте, расположенном севернее четверо членов вооруженных формирований (двое из которых явно были вооружены) запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении Новоазовска и на восток в направлении границы с Российской Федерацией, сославшись на "проведение комплекса специальных мероприятий", - отметили в ОБСЕ.

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Находясь на блокпосте, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства пересекали данный блокпост во всех направлениях.

По данным ОБСЕ, террористы дважды запрещали патрулям миссии проезд через блокпост, расположенный к западу Верхнешироковского (быв. Октябрь. - Ред.), сославшись на "распоряжения от своих командиров" и необходимость предъявления "письменного разрешения на проезд или списка планируемых мест назначения".

Источник: https://censor.net.ua/n3111200
 
 
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Нет доверия к ОБСЕ знают сепары, что эта организация не только наблюдает но и шпионит.
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Путлер чувствует свою безнаказанность и ведет себя самым наглым образом. Ну еще бы, Запад лишь выражает озабоченность да ввел слабенькие санкции.

И вместо того чтобы ввести дополнительные санкции за обстрел и захват украинских моряков, страны Западной Европы во главе с Меркель продавливают строительство Северного потока - 2, чего и добивается Путлер.

Да уж, хорошие друзья-союзники у Путлера, на словах могут и агрессором его назвать, а на деле задницу ему вылизывают.
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Эта што б европейские наблюдатели не увидели, какой камунизм наступил благодаря руским в Новоазовске, и не умерли от зависти
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ не пустили наблюдателей к оккупированному участку границы с РФ вблизи Новоазовска, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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