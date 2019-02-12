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 Политика Украины
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 Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обещает после выборов Президента и ВР вернуться к законопроекту о налоге на вывод капитала, а также к законопроекту о создании Нацбюро финансовых расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства Петр Порошенко сообщил, выступая на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital. 

"После выборов Президента и ВР вернусь к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций. Мы должны дать честный ответ на вопрос цивилизованного рынка земли, отсутствие которого является большим тормозом для роста экономики, чем коррупция", - сказал он.

Он также пообещал вернутся к вопросам борьбы с коррупцией, приватизации раздутого госсектора экономики.

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"Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес. Воспользуюсь первой же возможностью, чтобы законопроект о создании Нацбюро финансовых расследований был проголосован парламентом",- добавил Президент.

Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111199
 
 
 Топ комментарии
 
У задньопрохідного словесний "понос" почався!!!
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Погнали лозунги.А по факту покровительство коррупции,развал судебной системы и обнищание населения.
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Что курит Гарант? Оставил орган террора бизнеса - СБУ без реформы, а теперь обещает что-то реформировать, но потом и явно собирается своих псов сбушных не трогать? Очередная пролонгация косметических реформ, которые начнутся за здравие, а закончатся за упокой. Порошенковские генералы заворовались так, что даже носками по норме военных обеспечить не могут, про сухпайки страшно говорить это страшный дефецит, обеспечение есть только для ООС, на других участках возможного соприкосновения с противником ситуация удручающая, обеспечение неудовлетворительное, кадровый голод, обещанного повышения зарплат нет, люди готовятся увольняться.
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Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнесИсточник: https://censor.net.ua/n3111199
Это глупость полнейшая. Сейчас столько фальсификата развелось. Любой сертификат можно купить, а в большинстве случаев он и не нужен. Особенно это видно в госзакупках. Фирмы-фальсификаторы и не пячутся особенно. Их главный аргумент - вот сертификат, докажите, что это фальсификат или контрафакт. А доказать не возможно, за экспертизу никто не берётся. Така фигня.
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Ходжа Насреддін. Це все було озвучено, та навіть більше, ще пять років тому. І що? ПАДІШАХ (НАРОД) обіцянок Ходжи Насреддіна не дочекався.
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