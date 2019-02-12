 Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства Петр Порошенко сообщил, выступая на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

"После выборов Президента и ВР вернусь к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций. Мы должны дать честный ответ на вопрос цивилизованного рынка земли, отсутствие которого является большим тормозом для роста экономики, чем коррупция", - сказал он.

Он также пообещал вернутся к вопросам борьбы с коррупцией, приватизации раздутого госсектора экономики.

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"Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес. Воспользуюсь первой же возможностью, чтобы законопроект о создании Нацбюро финансовых расследований был проголосован парламентом",- добавил Президент.