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 Политика Украины, Общество
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Все про:ООН (2710) Донбасс (17941) гуманитарная помощь (802)

 ООН рассмотрит план гуманитарной помощи Украине на 2019 год

Государствам-членам ООН сегодня, 12 февраля, презентуют план гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко агентству Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Николенко отметил, что помощь будет направлена на обеспечение первоочередных потребностей украинцев, пострадавших в результате российской агрессии на Донбассе, с обеих сторон на линии разграничения.

"На этот год в ООН задекларировали 163 млн долларов. По расчетам организации, именно эта сумма должна позволить помочь 2,3 млн украинцам из числа наиболее уязвимых категорий граждан на востоке нашего государства", - отметил он.

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Николенко сообщил, что реализацию гуманитарной помощи на Донбассе будут обеспечивать более 40 организаций, в том числе агентства ООН, национальные и международные организации. Ожидается, что финансирование плана будет осуществляться за счет взносов доноров.

По его словам, украинская сторона сейчас проводит активную работу с иностранными партнерами с целью консолидации необходимых средств. В частности, важными являются поездки иностранных чиновников на восток Украины, чтобы они воочию могли убедиться в потребностях жителей региона. Он напомнил, что сложное положение жителей востока Украины также будет обсуждаться на специальном заседании ООН 20 февраля.

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"Будем говорить о сложной гуманитарной ситуации на Донбассе также во время первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20 февраля", - рассказал Николенко.

Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Источник: https://censor.net.ua/n3111197
 
   
 Топ комментарии
 
гуманитарку дают либо после стихийного бедствия либо африканским племенам
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Путлер сделал то что хотел - заморозил когфликт на Донбассе. Он чувствует свою безнаказанность и ведет себя самым наглым образом. Ну еще бы, Запад лишь выражает озабоченность да ввел слабенькие санкции.

И вместо того чтобы ввести дополнительные санкции за обстрел и захват украинских моряков, страны Западной Европы во главе с Меркель продавливают строительство Северного потока - 2, чего и добивается Путлер.

Да уж, хорошие друзья-союзники у Путлера, на словах могут и агрессором его назвать, а на деле задницу ему вылизывают.
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лучшая гуманитарная помощь - вооруженная миссия ООН на границы Украины с росией.
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гуманитарку дают либо после стихийного бедствия либо африканским племенам
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Путлер сделал то что хотел - заморозил когфликт на Донбассе. Он чувствует свою безнаказанность и ведет себя самым наглым образом. Ну еще бы, Запад лишь выражает озабоченность да ввел слабенькие санкции.

И вместо того чтобы ввести дополнительные санкции за обстрел и захват украинских моряков, страны Западной Европы во главе с Меркель продавливают строительство Северного потока - 2, чего и добивается Путлер.

Да уж, хорошие друзья-союзники у Путлера, на словах могут и агрессором его назвать, а на деле задницу ему вылизывают.
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странный заголовок …… такое впечатление что вся Украина голодает .
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из числа наиболее уязвимых категорий граждан на востоке нашего государства ...
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реализацию гуманитарной помощи на Донбассе будут обеспечивать более 40 организаций …
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-В частности, важными являются поездки иностранных чиновников на восток Украины, чтобы они воочию могли убедиться в потребностях жителей региона.(важными поездки являются...)3,14пец
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Лучше бы ООН озаботилась о взнуздании страны-агрессора...
Организация Озабоченных Наций.
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Гуманитарку нужно давать при катастрофах катаклизмах
Имея землю и все остальное Украина сама себя обеспечивать
,,элиту,, в лагерь и на диету /лица не помещаются на экран телевизора/
Пусть просят себе гуманитарку
Кто просит помощь дайте удочку и покажите где ставок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН рассмотрит план гуманитарной помощи Украине на 2019 год
 
 
 
 
 
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