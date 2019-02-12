 ООН рассмотрит план гуманитарной помощи Украине на 2019 год

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко агентству Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Николенко отметил, что помощь будет направлена на обеспечение первоочередных потребностей украинцев, пострадавших в результате российской агрессии на Донбассе, с обеих сторон на линии разграничения.

"На этот год в ООН задекларировали 163 млн долларов. По расчетам организации, именно эта сумма должна позволить помочь 2,3 млн украинцам из числа наиболее уязвимых категорий граждан на востоке нашего государства", - отметил он.

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Николенко сообщил, что реализацию гуманитарной помощи на Донбассе будут обеспечивать более 40 организаций, в том числе агентства ООН, национальные и международные организации. Ожидается, что финансирование плана будет осуществляться за счет взносов доноров.

По его словам, украинская сторона сейчас проводит активную работу с иностранными партнерами с целью консолидации необходимых средств. В частности, важными являются поездки иностранных чиновников на восток Украины, чтобы они воочию могли убедиться в потребностях жителей региона. Он напомнил, что сложное положение жителей востока Украины также будет обсуждаться на специальном заседании ООН 20 февраля.

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"Будем говорить о сложной гуманитарной ситуации на Донбассе также во время первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20 февраля", - рассказал Николенко.

Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.