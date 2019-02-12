 Facebook заблокировал главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост об успехах бойцов "Азова" на передовой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Аккакунт заблокирован на три дня. Сама публикация была удалена из Facebook.
Как сообщалось ранее 8 февраля бойцы отряда Нацгвардии "Азов" в составе 30-й бригады ВСУ "размочили" счет уничтоженной бронетехники российских наемников под Горловкой. Описывая подробности и последствия ликвидации российских наемников, Бутусов отметил, что "в ближнем бою наш боец уничтожил одного наемника, россияне полезли вытаскивать тело, в результате наш пулеметчик срезал второго наемника. У наших потерь нет". Главред "Цензор.НЕТ" подчеркнул, что "труп своего солдата россияне бросили, никто за ним не пришел, вот он на фото с беспилотника хорошо заметен".
Напомним, о возвращении "Азова" на передовую было сообщено 1 февраля.
або хтось скористався своїм службовим становищем.
Це залежить від політики ресурсу. Є такі, де кожен бачить хто його забанив і за що. Є розділ скарг, де публічно обговорюють кожну скаргу. І для того, хто банить, можуть бути реальні наслідки, якщо він неправомірно забанив.
А є такі як фейсбук, вк, цензор ітд. Де в кожного, хто може банити безмежна влада і нема управи на нього.
Я б не здивувався від такої "новини" , якби цензор був інакшим. А так - звичайні подвійні стандарти цензору.
мене хвилює що баниться проукраїнський контент.
всіх хто починає писати говорити правду - починають блокувати банити або обзивати фейком!
це глобальний контроль інформації!
я не прихильник бутусова.... але народ просніться!