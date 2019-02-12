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 Facebook заблокировал главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост об успехах бойцов "Азова" на передовой

Facebook заблокировал аккаунт главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова за пост о том, как 8 февраля бойцы отряда Нацгвардии "Азов" в составе 30-й бригады ВСУ "размочили" счет уничтоженной бронетехники российских наемников под Горловкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Россияне бросили под Зайцево труп своего наемника, уничтоженного "Азовом". ФОТО

Аккакунт заблокирован на три дня. Сама публикация была удалена из Facebook.

Facebook заблокировал главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост об успехах бойцов Азова на передовой 01

Как сообщалось ранее 8 февраля бойцы отряда Нацгвардии "Азов" в составе 30-й бригады ВСУ "размочили" счет уничтоженной бронетехники российских наемников под Горловкой. Описывая подробности и последствия ликвидации российских наемников, Бутусов отметил, что "в ближнем бою наш боец уничтожил одного наемника, россияне полезли вытаскивать тело, в результате наш пулеметчик срезал второго наемника. У наших потерь нет". Главред "Цензор.НЕТ" подчеркнул, что "труп своего солдата россияне бросили, никто за ним не пришел, вот он на фото с беспилотника хорошо заметен".

Facebook заблокировал главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост об успехах бойцов Азова на передовой 02

Напомним, о возвращении "Азова" на передовую было сообщено 1 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111193
 
   
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Наказать ФБ - сделать акцию - ДЕНЬ БЕЗ ФЕЙСБУКА
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фэйсбук кацапами управляется, а их забанить хрен получится
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ФБ не банить автоматично, там хтось скаржиться на публікацію і її направляють тамтешнім модераторам на експертизу і вони вже виносять вердикт. Наскільки мені відомо модери російськомовного сигменту ФБ росіяни або родом з РФ і вони можуть ставитися і ставляться упереджено до українців.
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Я что администратор фейсбука по твоему, чтобы знать все правила? Правила того человека, кто банил. Очевидно же.
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ну да
або хтось скористався своїм службовим становищем.
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Багато на яких ресурсах адміністратори користуються своїм становищем в своїх цілях.

Це залежить від політики ресурсу. Є такі, де кожен бачить хто його забанив і за що. Є розділ скарг, де публічно обговорюють кожну скаргу. І для того, хто банить, можуть бути реальні наслідки, якщо він неправомірно забанив.

А є такі як фейсбук, вк, цензор ітд. Де в кожного, хто може банити безмежна влада і нема управи на нього.

Я б не здивувався від такої "новини" , якби цензор був інакшим. А так - звичайні подвійні стандарти цензору.
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та мені наплювати на стандарти.
мене хвилює що баниться проукраїнський контент.
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Це - нормально. Фейсбук ж не український ресурс і не адмініструється в Україні чи українцями.
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це не нормально, бо означає певну підтримку агресора.
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ФБшно-цукербергові курви дуже бояться, що хтось відкриє очі, та побачить спасіння в АЗОВському русі, через вихвалення бойової майстерності вояків АЗОВу. Бо як же так, америка не допомагає АЗОВу, а він один з найбоєздатніших? Це ж крамола, що в Україні, може хоч щось бути справним без Америки.
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це глобальный процес!
всіх хто починає писати говорити правду - починають блокувати банити або обзивати фейком!
це глобальний контроль інформації!
я не прихильник бутусова.... але народ просніться!
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Нормально, пусть Бутусов побудет в нашей шкуре. А то здесь банит аж гай шумит, причем без объяснения причин, а как самого за дело забанили так сопли пускает. Доктор, излечился сам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныFacebook заблокировал главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост об успехах бойцов "Азова" на передовой
 
 
 
 
 
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