 Facebook заблокировал главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост об успехах бойцов "Азова" на передовой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось ранее 8 февраля бойцы отряда Нацгвардии "Азов" в составе 30-й бригады ВСУ "размочили" счет уничтоженной бронетехники российских наемников под Горловкой. Описывая подробности и последствия ликвидации российских наемников, Бутусов отметил, что "в ближнем бою наш боец уничтожил одного наемника, россияне полезли вытаскивать тело, в результате наш пулеметчик срезал второго наемника. У наших потерь нет". Главред "Цензор.НЕТ" подчеркнул, что "труп своего солдата россияне бросили, никто за ним не пришел, вот он на фото с беспилотника хорошо заметен".

Напомним, о возвращении "Азова" на передовую было сообщено 1 февраля.