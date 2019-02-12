 Воины ОС уничтожили дзот российских террористов в районе Ясиноватской развязки под Донецком. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеского дзота офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) выложил на своей странице в Facebook.

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"Феерическое уничтожение дзот российско-оккупационных войск на Ясиноватский развязке воинами ООС", - написал он.

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По его словам, потери боевиков т.наз. "Донецкой народной республики" уточняются.