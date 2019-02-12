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 Воины ОС уничтожили дзот российских террористов в районе Ясиноватской развязки под Донецком. ВИДЕО

Украинские военнослужащие из состава частей и соединений ООС на Донбассе уничтожили укрепление боевиков в районе Ясиноватской развязки под Донецком.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеского дзота офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) выложил на своей странице в Facebook.

...
"Феерическое уничтожение дзот российско-оккупационных войск на Ясиноватский развязке воинами ООС", - написал он. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист, - штаб ОС

По его словам, потери боевиков т.наз. "Донецкой народной республики" уточняются.

Воины ОС уничтожили дзот российских террористов в районе Ясиноватской развязки под Донецком 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111192
 
   
 Топ комментарии
 
вчера блиндаж с лаптями разлетелся, БМП с экипажем отправился к моторыле. Сегодня дзот скоропостижно скончалась Воины ОС уничтожили дзот российских террористов в районе Ясиноватской развязки под Донецком - Цензор.НЕТ 7960
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Количество зашкваренных кацаских свинособак просто поражает, каждый день не перестаю удивляться. Дошло до того, что лугандонский глашатай, скулил как сутулая собака, и призывал обсе вмешаться в этот уже необратимый процесс утилизации аквафрешового мусора.
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Дуже приємно, а то деякі рашисти пишуть що армія нині в нас без досвіду та якості, не має слів є діло, красавци....
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Респект командуванню за відповіді наших бійців, молодці хлопці за вчасність та влучність!!!!
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Молодцы хлопцы, Слава Україні!!!
От это салют крутой, очень феерично, молодцы)))
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ООС на Донбассе уничтожили укрепление боевиков в районе Ясиноватской развязки под Донецком !!!! каждая такая новость дает позитивное настроение и приближение к неизбежной победе !!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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и это только несколько дней, как Азов вернулся...
***
господа! ну одного...ну двух... я не возражаю...
но семь гвардейцев кардинала... за два дня... это слишком... ( Воїни ОС знищили ДЗОТ російських терористів у районі Ясинуватської розв'язки під Донецьком - Цензор.НЕТ 271)
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Спасибо за хорошую работу. Побольше попаданий по целям.
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Фейерверком из колорадов удовлетворён.
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Боярышник вам стекломоем лапотные телогрейки!!!
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Молодцы ! Интересно , что энэнешки , как всегда, ни лайкнули эту новость . Не радуются они успехам украинских воинов , почему ?
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И никакого посмертья! Пусть их неупокоенные души всю оставшуюся вечность воют над их могилами.
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Земля Украины удобрится русскими идиотами!
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чудесное видео,подымает настроение,дякую Воины за хорошую работу!
счастья и здоровья вам до 100 лет!
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хорошо засадили , как на елке новогодней бегущие огни загорелись , солдатам респект отработали на 5 ,
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Ліквідація біологічного сміття пройшла успішно!
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Ну что, когда ордынцы будут видео, где они на коленях, Путину посылать:"Путин, помоги!", "Путин,защити!", "Путин, забери нас отсюда - не хотим умирать за "рюськимир"!"
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На перегной кацапо-фашистких упырей!
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Я смотрю, Азов прям не на шутку разошёлся под Зайцево. Ещё чего глядишь, освободят. Вы там приструните их, Пётр Алексеевич. А то они всю таможенную систему вам поломают.
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Штирлиц выстрелил вслепую. Слепая ойкнула и упала .
Спасибо хлопцы!
Слава Україні !
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Спасибо ребята.
Вот если бы наших защитников не связывали всякими дурацкими договорняками, то война бы давно закончилась. Уже всем понятно, что только активная оборона как мы видим на этих кадрах ускорит прекращения этой нелепой войны. А сколько времени потеряно из за того что по сути наши ребята отстреливались с рогаток


Получи русский фашист гранату!
Стрельба гранатой из рогатки в АТО.
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Полная дематериализация орков))) Зачетно))))
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Отличная новость , продолжайте в том же духе . Слава Украине!!
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Я впевнена, що єнотик від таких новин не втомлюється.
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Гарний феєрверк)
Кацапи - складайте зброю і гоу хом.
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Рашики привикли до брехливоі війни, наче перемиря, а тепер у відповідь отримують, пора вже отримувати, відповідати прийдеться пора вже жати те що сіяли як пришли зі зброєю від зброі і загинуть!!!!
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Молодці! Гарна робота! Так тримати!!!Слава Україні
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Так і продовжуйте, хлопці.
Убийте їх всіх !
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На последних секундах в в горящем отверстии ползет нечто подгоревшее
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоины ОС уничтожили дзот российских террористов в районе Ясиноватской развязки под Донецком. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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