 Воины ОС уничтожили дзот российских террористов в районе Ясиноватской развязки под Донецком. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеского дзота офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) выложил на своей странице в Facebook.
"Феерическое уничтожение дзот российско-оккупационных войск на Ясиноватский развязке воинами ООС", - написал он.
...
По его словам, потери боевиков т.наз. "Донецкой народной республики" уточняются.
От это салют крутой, очень феерично, молодцы)))
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
***
господа! ну одного...ну двух... я не возражаю...
но семь гвардейцев кардинала... за два дня... это слишком... ( )
И никакого посмертья! Пусть их неупокоенные души всю оставшуюся вечность воют над их могилами.
счастья и здоровья вам до 100 лет!
Спасибо хлопцы!
Слава Україні !
Вот если бы наших защитников не связывали всякими дурацкими договорняками, то война бы давно закончилась. Уже всем понятно, что только активная оборона как мы видим на этих кадрах ускорит прекращения этой нелепой войны. А сколько времени потеряно из за того что по сути наши ребята отстреливались с рогаток
Получи русский фашист гранату!
Стрельба гранатой из рогатки в АТО.
Кацапи - складайте зброю і гоу хом.
Убийте їх всіх !