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 Политика Украины
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 На Мюнхенской конференции по безопасности я обнародую данные о вмешательстве РФ в выборы в Украине, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности намерен обнародовать информацию о вмешательстве Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.

"С выборами связаны и вызовы. Первый вызов - это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно", - сказал П.Порошенко во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, дело не в персональных симпатиях или антипатиях президента РФ Владимира Путина к действующему украинскому президенту.

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"Цель - остановить наш путь на Запад, возвратить Украину в сферу российского влияния", - подчеркнул П.Порошенко.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3111191
 
   
 Топ комментарии
 
Предвыборная агония харанта коррупции...
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Кот Баюн d4bd94a9 - точно..., подсунули оффшоры, Мальдивы и сделали украинцев самой бедной нацией на Континенте...
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Пєца знову буде нити що кляті москалі йому рейтинги обвалили!)))
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Кот Баюн d4bd94a9 - точно..., подсунули оффшоры, Мальдивы и сделали украинцев самой бедной нацией на Континенте...
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Це все Ротшильди прокляті! Нашу зіроньку мордату з пантилику збили. Він все на армію каже що тратить, а ці Ротшильди ще більше заробляють і нічого з цім не поробиш. Тільки сказав що гривню на армію віддав так три зразу з сліпого трасту заходять... Він нещасний не знає що з тим робити... І Ротшильдів не зручно на..й послати, і все ж по закону, бізнес атделен від влади... А вдача пре і пре. Ну не можливо ось так всі надбання взяти і кинути. Ще п'ять рочків хоч а потім можно і в монастир. Настоятелем в Мальдівьский приход, нести культуру православну дикунам океанським.
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Пусть мальчиков селфит больше! Идиот! Еще пора в батискаф и за амфорами! Или на лошади с сиськами на випуск пофоткается) Пиджак в ширинке це було реально потужно и ще з пальцем вверх!
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и что толку ? россия северным потоком - 2 уже вмешалась в Европу , американцы со своими возможностями еще расследуют вмешательство кацапов в свои выборы ……. а тут одни лозунги и обнародования …..
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У пепи обільне передвиборче ротожопіє. Таке враження що його в Мюнхені будуть презом вибирати)
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Предвыборная агония харанта коррупции...
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))) 40 с лихером агентов ******* против однотурово-потужно-заднепроходного агента лолита. Агент лолита будет скулить в Мюнхене о том как ему мешают переизбраться на второй срок? Потому как он безальтернативно потужно и вообще все будет томос!
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Ні він набере бабушок-плакательщіц, що його в томос-турі супроводжували)) Як заголосять складно на роспів про видатний день в історії і про сивочолого ззадупроходімца що сердце крає а душа болить. Мюнхен буде аросити щоб пепо перестав. При наймі хоч красти і брехати!
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Поддерживаю Порошенко! Голосовал за него и еще проголосую!
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Втік від санітарів?
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро
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Ну а это уже по ходу дня имеет место быть наращивание дозы Тошнотворного Порош(ен)ка - тут уже среди любителей его употреблять возможны отдельные приступы блевотины.
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Порошенко молодець, робить на міжнародній арені все, що може проти москалів.
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согласен, меня Порох, как президент, полностью устраивает. в том, что он не сольет Украину свинорусам, есть абсолютная уверенность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Мюнхенской конференции по безопасности я обнародую данные о вмешательстве РФ в выборы в Украине, - Порошенко
 
 
 
 
 
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