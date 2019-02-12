 На Мюнхенской конференции по безопасности я обнародую данные о вмешательстве РФ в выборы в Украине, - Порошенко

"С выборами связаны и вызовы. Первый вызов - это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно", - сказал П.Порошенко во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам президента, дело не в персональных симпатиях или антипатиях президента РФ Владимира Путина к действующему украинскому президенту.
"Цель - остановить наш путь на Запад, возвратить Украину в сферу российского влияния", - подчеркнул П.Порошенко.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.
"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро