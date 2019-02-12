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 Политика Украины
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 Тимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"

Стремление победного мира и восстановления целостности страны объединяет украинцев. И если мы вместе будем идти к этому, ни одном врагу нас не одолеть.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на встрече с жителями Дрогобыча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, новая власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на дипломатическом фронте, применяя Будапештский формат, укреплять армию и положит конец бизнесу на крови и коррупции в снабжении армии.

Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна, убеждена лидер партии.

Первая задача, отмечает Юлия Тимошенко - построить мощную армию, которая будет отвечать стандартам НАТО, "чтобы никто и никогда больше не подумал посягать на наши территории".

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Тимошенко: Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант 01

Следующий шаг - прекратить поставки своей армии "всего непригодного, втридорога, с откатами" и остановить бизнес на крови.

"Оккупированные территории стали "черной дырой" Европы. Наркотрафик, контрабандные потоки идут через эту территорию, и приносят миллиардные состояния тем, кто удерживает эту "дыру", потому что кому-то выгодны заработки на войне", - подчеркнула она.

Третья задача, убеждена лидер "Батькивщины", настаивать на выполнении гарантий, которые давали Украине страны-подписанты Будапештского меморандума.

Юлия Тимошенко считает ошибкой, что одновременно с заключением Будапештского меморандума Украина не присоединилась к НАТО.

"Тогда мы могли бы быть гарантированно защищены на много лет вперед. Это была единственная настоящая гарантия. Если мы хотим мира и покоя, наш путь - членство в НАТО", - заявила кандидат на пост Президента.

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И именно поэтому новая власть будет прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом Альянса как можно быстрее.

Для реализации стратегии мира и безопасности Юлия Тимошенко и ее команда создали Военный кабинет, который объединил лучшие интеллектуальные силы: военных, офицеров, прошедших фронт.

Вместе они выработали четкий план изменений в военной сфере и в отношениях государства с военными.

"Нам надо немедленно вводить новый контракт, предусматривающий поддержку и надежную социальную защиту наших воинов", - сказала председатель партии.

Юлия Тимошенко призвала украинцев беречь единство, ибо только вместе мы сможем достичь общих целей: "Нам нужно не допустить делить нас по разным признакам. Или нас разделят, или мы объединимся и будем непреодолимой силой".

Источник: https://censor.net.ua/n3111189
 
   
 Топ комментарии
 
А шо ж ти не голосувала за визнання расєї окупантом?
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бостууга

"Ни один танк не должен выехать из казармы (так в тексте. - "ГОРДОН"). Ни один солдат не должен поднять оружие. Это будет означать поражение. Никакого военного положения и активизации наших войск. Мы должны стать самой мирной нацией на планете, вести себя прямо как голуби мира", - заявляла Тимошенко.

По словам лидера "Батьківщини", она бы поддержала вооруженный отпор агрессору, если бы украинская армия имела "хоть один шанс из ста выиграть у Путина"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/timoshenko-na-sekretnom-snbo-po-krymu-v-2014-godu-nikakogo-voennogo-polozheniya-my-dolzhny-vesti-sebya-kak-golubi-mira-121055.html
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Что мешало ей работать в этом направлении в качестве депутата ВР? Почему не голосовала за соответствующие законопроекты? Почему на фронт не ездила? Потому, что жажда верховной власти - главная страсть, цель ее жизни.
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Юля підписала "Лист Трьох" про ПДЧ до НАТО ще у 2008му.
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А нічого, що всі повноваження має лише президент, то давайте подумаємо, хто ці 5 років президент і чого він досяг?
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Дуже добре! Саме так і потрібно! Згодна з ЮВТ! Вірю! Нам потрібен мир, який принесе тільки я Тимошенко!!
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Крим і Донбас - це наболілі теми для нашої країни вже 5-ий рік. Я не розумію чому нинішня влада за 5 років так нічого не зробила. Юлія Володимирівна, надія лише на вас. Чудовий план, вже потрібно хоч щось робити і повертати Крим і Донбас, годі вже дивитися як гинуть невинні люди і як нинішня влада розкрадає країну покриваючись війною.
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ВЕТЕРАН АТО "СУДДЯ-СНАЙПЕР" МАМАЛУЙ:
"Я НЕ ХОЧУ МИРУ. Я ХОЧУ УВІЙТИ В СЕВАСТОПОЛЬ. У ДОНЕЦЬК. У ЛУГАНСЬК. Я ХОЧУ, ЩОБ БАТЬКІВЩИНА БУЛА ВІЛЬНА Я буду голосувати за чинного Президента, за Порошенка, але не через безвіз і Томос.
Я не чекаю від майбутнього Президента, щоб він мені щось дав. Що мені треба - я або взяв, або візьму.
... решта кандидатів Миру хочуть. Мирні, значить, люди-то .... Але є нюанс: - вони хочуть миру.
А Порошенко хоче Перемоги.!
І все: мені цього достатньо, і я більше нічого знати не хочу.
І коли новоспечений кандидат (Бойко, Зеленський чи, Гриценко, Тимошенко - не важливо: однаково) говорить мені з екрана: хлопче, ти будеш менше платити за газ, ми домовимося з Путіним, зупинимо війну, наші хлопці не будуть гинути, ля-ля -тополя - я дуже цікавлюся:
де ТИ, новий кандидат, був, такий гарний, влітку 14-го, коли ми донецьку пил жерли, відбираючи у сепарні наші міста і селища?
Де ТИ був, такий дипломатичний, коли восени 14-го нас арта з землею перемішувала?
Де ТИ був, такий толерантний, коли взимку 14-15 ми в крижаній багнюці повзали? Де ТИ, хороший, був, коли у нас пальці до гвинтівок примерзали ?!
Де був Порошенко я знаю: він нами командував. Він був поруч! Він відроджує АРМІЮ!
І якщо країна, яка навесні 14-го на волосині висіла, збереглася як держава, ворог зупинений, армія відновлюється - значить глобально правильних рішень було більше, ніж помилкових.
А ось де ТИ був, кандидат, такий весь із себе мирний?
І що такого ти зробив для Перемоги, що вважаєш за можливе обіцяти дати мир країні яка воює?
Якою такою ціною - Мир?
Будь-якою?
Не знаю як хто - а я на будь-яку не готовий.
Ви, панове новоспечені кандидати, обіцяєте нам мир - без Криму? Без Донецька? Без Луганська?
Спасибі, я такий мир в труні бачив !!!.
Мені не то не треба.
Нам ВСЯ ця країна потрібна - вона вся нам Батьківщина.
А вам, мабуть, ні ...
Але людина, яка говорить:
- хлопці, вас будуть призивати до тих пір, поки ми не переможемо - а коли це буде, від вас, хлопці, залежить;
- братан, ось тобі взвод - воюй, а **********, ордена і посмертні виплати за Вітчизною НЕ заіржавіють;
- друже, ворог сильний і підступний, але ми будемо битися, тому, що битися за Батьківщину - правильно, а здавати її ворогові - ганьба і гидота, така людина каже ПРАВДУ.
Тому, що Перемоги можна досягти тільки так.!
Він каже малоприємні речі, але він поважає мене хоча б тому, що мені не бреше.
А кандидат, який обіцяє мир, але замовчує, що миру можна досягти лише ціною здачі території країни, ціною зради - такий кандидат брехун. Він мене за ідіота тримає, але я не ідіот, і красивою казочкою мене не купиш.
Я не хочу миру. Я хочу, щоб Батьківщина була вільна.
Я хочу увійти в Севастополь.В Донецьк.В Луганськ.
І Порошенко хоче того ж.
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Тимошенко способна решить проблему оккупированных территорий
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Порошенко обещал закончить войну. Результата нет. Люди гибнут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"
 
 
 
 
 
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