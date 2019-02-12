 Тимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"

Об этом заявила Юлия Тимошенко на встрече с жителями Дрогобыча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По ее словам, новая власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на дипломатическом фронте, применяя Будапештский формат, укреплять армию и положит конец бизнесу на крови и коррупции в снабжении армии.
Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна, убеждена лидер партии.
Первая задача, отмечает Юлия Тимошенко - построить мощную армию, которая будет отвечать стандартам НАТО, "чтобы никто и никогда больше не подумал посягать на наши территории".
Следующий шаг - прекратить поставки своей армии "всего непригодного, втридорога, с откатами" и остановить бизнес на крови.
"Оккупированные территории стали "черной дырой" Европы. Наркотрафик, контрабандные потоки идут через эту территорию, и приносят миллиардные состояния тем, кто удерживает эту "дыру", потому что кому-то выгодны заработки на войне", - подчеркнула она.
Третья задача, убеждена лидер "Батькивщины", настаивать на выполнении гарантий, которые давали Украине страны-подписанты Будапештского меморандума.
Юлия Тимошенко считает ошибкой, что одновременно с заключением Будапештского меморандума Украина не присоединилась к НАТО.
"Тогда мы могли бы быть гарантированно защищены на много лет вперед. Это была единственная настоящая гарантия. Если мы хотим мира и покоя, наш путь - членство в НАТО", - заявила кандидат на пост Президента.
И именно поэтому новая власть будет прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом Альянса как можно быстрее.
Для реализации стратегии мира и безопасности Юлия Тимошенко и ее команда создали Военный кабинет, который объединил лучшие интеллектуальные силы: военных, офицеров, прошедших фронт.
Вместе они выработали четкий план изменений в военной сфере и в отношениях государства с военными.
"Нам надо немедленно вводить новый контракт, предусматривающий поддержку и надежную социальную защиту наших воинов", - сказала председатель партии.
Юлия Тимошенко призвала украинцев беречь единство, ибо только вместе мы сможем достичь общих целей: "Нам нужно не допустить делить нас по разным признакам. Или нас разделят, или мы объединимся и будем непреодолимой силой".
"Я НЕ ХОЧУ МИРУ. Я ХОЧУ УВІЙТИ В СЕВАСТОПОЛЬ. У ДОНЕЦЬК. У ЛУГАНСЬК. Я ХОЧУ, ЩОБ БАТЬКІВЩИНА БУЛА ВІЛЬНА Я буду голосувати за чинного Президента, за Порошенка, але не через безвіз і Томос.
Я не чекаю від майбутнього Президента, щоб він мені щось дав. Що мені треба - я або взяв, або візьму.
... решта кандидатів Миру хочуть. Мирні, значить, люди-то .... Але є нюанс: - вони хочуть миру.
А Порошенко хоче Перемоги.!
І все: мені цього достатньо, і я більше нічого знати не хочу.
І коли новоспечений кандидат (Бойко, Зеленський чи, Гриценко, Тимошенко - не важливо: однаково) говорить мені з екрана: хлопче, ти будеш менше платити за газ, ми домовимося з Путіним, зупинимо війну, наші хлопці не будуть гинути, ля-ля -тополя - я дуже цікавлюся:
де ТИ, новий кандидат, був, такий гарний, влітку 14-го, коли ми донецьку пил жерли, відбираючи у сепарні наші міста і селища?
Де ТИ був, такий дипломатичний, коли восени 14-го нас арта з землею перемішувала?
Де ТИ був, такий толерантний, коли взимку 14-15 ми в крижаній багнюці повзали? Де ТИ, хороший, був, коли у нас пальці до гвинтівок примерзали ?!
Де був Порошенко я знаю: він нами командував. Він був поруч! Він відроджує АРМІЮ!
І якщо країна, яка навесні 14-го на волосині висіла, збереглася як держава, ворог зупинений, армія відновлюється - значить глобально правильних рішень було більше, ніж помилкових.
А ось де ТИ був, кандидат, такий весь із себе мирний?
І що такого ти зробив для Перемоги, що вважаєш за можливе обіцяти дати мир країні яка воює?
Якою такою ціною - Мир?
Будь-якою?
Не знаю як хто - а я на будь-яку не готовий.
Ви, панове новоспечені кандидати, обіцяєте нам мир - без Криму? Без Донецька? Без Луганська?
Спасибі, я такий мир в труні бачив !!!.
Мені не то не треба.
Нам ВСЯ ця країна потрібна - вона вся нам Батьківщина.
А вам, мабуть, ні ...
Але людина, яка говорить:
- хлопці, вас будуть призивати до тих пір, поки ми не переможемо - а коли це буде, від вас, хлопці, залежить;
- братан, ось тобі взвод - воюй, а **********, ордена і посмертні виплати за Вітчизною НЕ заіржавіють;
- друже, ворог сильний і підступний, але ми будемо битися, тому, що битися за Батьківщину - правильно, а здавати її ворогові - ганьба і гидота, така людина каже ПРАВДУ.
Тому, що Перемоги можна досягти тільки так.!
Він каже малоприємні речі, але він поважає мене хоча б тому, що мені не бреше.
А кандидат, який обіцяє мир, але замовчує, що миру можна досягти лише ціною здачі території країни, ціною зради - такий кандидат брехун. Він мене за ідіота тримає, але я не ідіот, і красивою казочкою мене не купиш.
Я не хочу миру. Я хочу, щоб Батьківщина була вільна.
Я хочу увійти в Севастополь.В Донецьк.В Луганськ.
І Порошенко хоче того ж.