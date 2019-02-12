 Тимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"

Об этом заявила Юлия Тимошенко на встрече с жителями Дрогобыча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, новая власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на дипломатическом фронте, применяя Будапештский формат, укреплять армию и положит конец бизнесу на крови и коррупции в снабжении армии.

Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна, убеждена лидер партии.

Первая задача, отмечает Юлия Тимошенко - построить мощную армию, которая будет отвечать стандартам НАТО, "чтобы никто и никогда больше не подумал посягать на наши территории".

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Следующий шаг - прекратить поставки своей армии "всего непригодного, втридорога, с откатами" и остановить бизнес на крови.

"Оккупированные территории стали "черной дырой" Европы. Наркотрафик, контрабандные потоки идут через эту территорию, и приносят миллиардные состояния тем, кто удерживает эту "дыру", потому что кому-то выгодны заработки на войне", - подчеркнула она.

Третья задача, убеждена лидер "Батькивщины", настаивать на выполнении гарантий, которые давали Украине страны-подписанты Будапештского меморандума.

Юлия Тимошенко считает ошибкой, что одновременно с заключением Будапештского меморандума Украина не присоединилась к НАТО.

"Тогда мы могли бы быть гарантированно защищены на много лет вперед. Это была единственная настоящая гарантия. Если мы хотим мира и покоя, наш путь - членство в НАТО", - заявила кандидат на пост Президента.

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И именно поэтому новая власть будет прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом Альянса как можно быстрее.

Для реализации стратегии мира и безопасности Юлия Тимошенко и ее команда создали Военный кабинет, который объединил лучшие интеллектуальные силы: военных, офицеров, прошедших фронт.

Вместе они выработали четкий план изменений в военной сфере и в отношениях государства с военными.

"Нам надо немедленно вводить новый контракт, предусматривающий поддержку и надежную социальную защиту наших воинов", - сказала председатель партии.

Юлия Тимошенко призвала украинцев беречь единство, ибо только вместе мы сможем достичь общих целей: "Нам нужно не допустить делить нас по разным признакам. Или нас разделят, или мы объединимся и будем непреодолимой силой".