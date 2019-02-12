 Украина построит одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы стоимостью около $450 млн, - Порошенко

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Давосе подписаны важные соглашения. Одно - о создании фонда для инвестирования в Украину на $200 млн, которые будут направлены в малый и средний бизнес. Другое - о строительстве одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около $450 млн", - сообщил Президент.
У Давосі підписано важливі угоди. Одна – про створення фонду для інвестування в Україну на $200 млн, які спрямуються в малий та середній бізнес. Інша - про будівництво однієї з найбільших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю близько $450 млн.— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2019 р.
де я хоч слово сказав, що будівництво ветроел.станцій це погано?
це правильно і добре! якщо це не більше 10% вітрових потужностей регіону. Ясно, що атомні блоки будуть виводитися, то треба готуватися до цього. Це правильний і державницький політик!
не вірю-юю...ці мантри я чую з 1991 року, вже молодість мою вкрали...а пустеля все ширше, життя все гірше. Ну може у вас краще - я радий за вас щиро. Хоч комусь стало добре.
конец связи.
Я ніякий і не пропагандіст. Просто я розбираюсь дуже тонко і глибоко в процесах і тому приводжу супер-розумні доводи, а зі сторони видається, - бач який розумний! - значить, він точно пропагандіст.
За газову кабалу промовчу - поки що газ є в трубах - а далі, як Бог дасть. Юля не була у владі 10 років, бо ваші товариші - янук-овочі її сильно не любили.
16 липня 1990 року Верховною Радою Української PCP прийнята Деклара́ція про́ держа́вний сувереніте́т Украї́ни
Понятно кто вы и что вы,вместе с вашей путинской Юлей.
Мантри про те, що в нас от криза але ми скоро закрокуємо! - докрокувались аж до найбіднішої країни Європи та мільйонів емігрантів - генофонд нації втрачено назавжди. Оце успіх для вас? - ну то я ж бачу, як ви любити Україну. Мені то болить, юл я українець, а для вас то чуже і просто доводи щоби мене образити в дискусії. Отака ви! - придивіться уважно до себе.
подальше от меня ,чтобы я не видела от вас больше ни вашей писанины ,ни ваших истерик.
я з вами розпрощався - ви самі мене знов зачепили.
просто було цікаво. нє - так нє.
Атомні станції покривають постійну складову енергоспоживання.
Ви хоч знаєте, як працює атомна електроенергетика? Україні віддають ядерне паливо взамін на уранову руду. Інакше, куди дівати тут руду? За який кошт законсервувати уранові шахти та кар'єри? За які гроші купляти ТВЕЛи ві інши країнах, якщо тут валюти не треба?
Ви дуже слабо розбираєтеся енергетиці, в політичних процесах..та, мабуть як у всьому іншому і борщу не зварите толком.
В российском центре обогащения урана рассказали о масшатабах "обмена" сырья на ядерное топливо для Украины
Напомним, с начала 2018 года Украина заплатила России почти 70 млн долларов за ядерное топливо. Однако это на 20,6% меньше, чем за тот же период в 2017 году.
І я не лгун, бо я - за правду святу!
Куди дівати уранову руду? ми не маємо права її переробляти, лише невелике збагачення.
Що робити з урановими шахтами? - якщо зупинити цей процес - це буде катастрофа.
хотя своя укр электрика стоит по 30 коп-пайдет.
Не туда гребёшь, Петя!