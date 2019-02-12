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 Политика Украины, Общество
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Все про:Давос (285) Порошенко (16328) Президент (4136) соглашение (1063)

 Украина построит одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы стоимостью около $450 млн, - Порошенко

Украина подписала в Давосе соглашения о создании фонда для инвестирования в государство на $200 млн и строительство ветроэлектростанции.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Давосе подписаны важные соглашения. Одно - о создании фонда для инвестирования в Украину на $200 млн, которые будут направлены в малый и средний бизнес. Другое - о строительстве одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около $450 млн", - сообщил Президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111188
 
   
 Топ комментарии
 
І у безвітряну погоду "порохоботи" будуть задницями забезпечувати обертання гвинтів...
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Заметили, какая интересная игра слов. В новости про торговлю звучит "НАША торговля", в новости, где будут тратиться бюджетные деньги говорит "УКРАИНА построит". Интересно, не правда ли？
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В петиных перемогах - одним вершки, другим корешки. Отказались (якобы) от кацапского газа - пете перемога, а граждане из-за тарифов за головы хватаются. Сейчас построим переможную электростанцию - вообще перестанем свет включать.
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ви нормальна? чи просто хочете мене пошити в дурні?
де я хоч слово сказав, що будівництво ветроел.станцій це погано?
це правильно і добре! якщо це не більше 10% вітрових потужностей регіону. Ясно, що атомні блоки будуть виводитися, то треба готуватися до цього. Це правильний і державницький політик!
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да вы тут стоните уже битый час-" что будем делать с урановыми шахтами"
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я не стогну. Так просто сказав, Прощайте.
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Прощайте, никогда не будет в стране пустыня ,когда в ней что то строится, в стране пустыня ,когда все распрадается и разваливается армия ,как было при правительстве янукодла.
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про-щай-те-е-є-є.
не вірю-юю...ці мантри я чую з 1991 року, вже молодість мою вкрали...а пустеля все ширше, життя все гірше. Ну може у вас краще - я радий за вас щиро. Хоч комусь стало добре.
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неверююю, украли у вас жизнь и вы выбираете юлю которая в этой власти уже больше 10 лет,ни фига кроме газовой кабалы от рф не сделала,и вы за нее топите, вы или глупы или обычный пропагандист.
конец связи.
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конєчно, я глупий. а только одна ви - умная - Ви ж розбираєтеся у всьому від вітряків до політики. Тут я, навіть, і не спорю. Жінці, яка чогось вирішила, що вона умная, інше все одно не докажеш.
Я ніякий і не пропагандіст. Просто я розбираюсь дуже тонко і глибоко в процесах і тому приводжу супер-розумні доводи, а зі сторони видається, - бач який розумний! - значить, він точно пропагандіст.
За газову кабалу промовчу - поки що газ є в трубах - а далі, як Бог дасть. Юля не була у владі 10 років, бо ваші товариші - янук-овочі її сильно не любили.
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Наши януковичи? Это ваши януковичи, и мантри вы слушаете ,по вашим словам,с 1991 года, для кого мантры,а для меня независимая Украина - святое.
16 липня 1990 року Верховною Радою Української PCP прийнята Деклара́ція про́ держа́вний сувереніте́т Украї́ни

Понятно кто вы и что вы,вместе с вашей путинской Юлей.
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о! здрастє! давно не бачились.
Мантри про те, що в нас от криза але ми скоро закрокуємо! - докрокувались аж до найбіднішої країни Європи та мільйонів емігрантів - генофонд нації втрачено назавжди. Оце успіх для вас? - ну то я ж бачу, як ви любити Україну. Мені то болить, юл я українець, а для вас то чуже і просто доводи щоби мене образити в дискусії. Отака ви! - придивіться уважно до себе.
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Тихо ,тихо, вас поняли с 1991 года вас все не устраивает, то есть ,после провозглашения независимости Украины , недаром у нас на одещине вся прокацапленная публика за йулю.
подальше от меня ,чтобы я не видела от вас больше ни вашей писанины ,ни ваших истерик.
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да!, я мріяв з 1991 року про іншу Україну, про модернову і ******* з щасливими людьми. Я думав, що ми будемо тигром, а ми хто? Хто вкрав наш успіх?
я з вами розпрощався - ви самі мене знов зачепили.
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та я ж кажу мене немає,
просто було цікаво. нє - так нє.
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Ну чому немає, будуть качати з моря, а потім в море, а ми платитимемо по 10грн.квт
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а піки споживання покриваються за рахунок гідро-ел.станцій, головним в цьому в енергосистемі України є Дніпро ГЕС, та теплові електростанції - в печі кидають більше вугілля.
Атомні станції покривають постійну складову енергоспоживання.
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Лілю, де ви ділася? давай-те за вітряки побалакаємо?
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Ну еще бы,адепты Тимошенко не видят в рф страны агрессора,им ядерное топливо из кацапляндии для АЭС совсем не мешает, только вот потом именно вы больше всех и громче всех вопите о торговле на крови, у нас в одессской обл люди не позволили строить ОАЭС, -кушайте сами. Я сегодня не намерена кормить вас поэтому это бесполезное общение прекращается.
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нет! я нє согласний!
Ви хоч знаєте, як працює атомна електроенергетика? Україні віддають ядерне паливо взамін на уранову руду. Інакше, куди дівати тут руду? За який кошт законсервувати уранові шахти та кар'єри? За які гроші купляти ТВЕЛи ві інши країнах, якщо тут валюти не треба?
Ви дуже слабо розбираєтеся енергетиці, в політичних процесах..та, мабуть як у всьому іншому і борщу не зварите толком.
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Еще бы ты не был несогласный ,но ведь лохов все меньше,вы по ходу- лгун из юлиного легиона "зрада"
В российском центре обогащения урана рассказали о масшатабах "обмена" сырья на ядерное топливо для Украины

Напомним, с начала 2018 года Украина заплатила России почти 70 млн долларов за ядерное топливо. Однако это на 20,6% меньше, чем за тот же период в 2017 году.
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я вам хочу нагадати, що мене тут обзивали порохоботом, бо я підтримував Порошенку, але проаналізувавши події - я зрозумів, що іншої альтернативи, ніж Ю. Тимошенка немає!
І я не лгун, бо я - за правду святу!
Куди дівати уранову руду? ми не маємо права її переробляти, лише невелике збагачення.
Що робити з урановими шахтами? - якщо зупинити цей процес - це буде катастрофа.
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Адвокатик А еще ветряки снижаюи скорость ветра и вообще Петья винауат! Україна побудує одну з найбільших вітроелектростанцій Європи вартістю близько $450 млн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6782
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Не твоего ума дела тупе я чи не, и не тебе меня учить, сначала сопли подотри. Андестэнд?
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соррі, не хтів вас образити, то так вирвалося про 10%, ясно, що ви не тупе, то я трохи тупе.
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В пору начинать кричать «караул». Это даже не ударная доза Тошнотворного Порош(ен)ка Форте, это уже насильственное пичкание с массовыми приступами блевотины с неконтролируемым выпуском пищеварительных газов, шо в простонародных выражениях называется «пошло с мулом».
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Как то никто не слышит вопросов зачем. Зачем нам нужны эти ветряки и СЭСы если у нас и так перепроизводство электроэнергии? Кроме удорожания электроэнергии для потребителей, разбалансирования энергосистемы и необходимости строить выравнивающие поршневые газовые электростанции они ничего не дадут.
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Хтось тут доводив, що в Україні заборонені вітрові та сонячні станції...?
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вони не заборонені, але селянин, наприклад, не взмозі собі навіть батареї сонячні купити... і задорого, і з паперами по пів року в РЕСі бігати...краще починати з малого, а не з "найбільших в Європі..."
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Селянам більше не має чим зайнятись? До того ж чому це має бути їм доступне? При існуючих в Україні тарифах на електрику, воно й не скоро стане доступним. Увесь цей бізнес тримається виключно на "зеленому тарифі". Класти заради споживання (а не продажу державі) цієї електрики дурість. Ви його за весь час працездатності не відіб'єте.
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ні тут була тема про доцільність вугільних ТЕС, і там людина стверджувала, що вони ЗАБОРОНЕНІ.
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А нтересно где?Или это Государственная тайна?
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Или еще только будут строить после победы шоколадного,возможно.Имею ввиду строить.
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Малый и средний бизнес это косюк и ахметов?
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это меседж для олигархов - " открывается новая кормушка".
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Аферу с "зеленым электричеством" придумали еще регионалы. И нынешняя власть не брезгует кормится по той же схеме.
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Не могу поверить, что наш Президент - лох, ведь даже семиклассникам известно, что Украина - одна из наименее "ветреных" стран. Зачем такое говорить, а тем более что-то подписывать - абсолютно непонятно.
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В стране где огромные запасы урана и угля невозможно выгодно вкладывать в зеленую энергетику. Соответственно искусственно установлен "зеленый тариф" чтобы по огромным ценам продавать стране электричество которое ей не нужно. Украина и так экспортирует избыточную электроэнергию. И в этой сфере тоже порядок нужно наводить.
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Ща построют три ветряка и цену на электричество подымут в десять раз, и начнут рассказывать как тяжело смешивать электричесво атомное, тепловое и ветряное, поентому и такое подорожание.
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Не то, чтобы сказать, какая мощность будет у этой электростанции, и какая себестоимость электроэнергии. Главное достижение -- сколько много это будет стоить. Получается, чем больше, тем лучше. И платить за электроэнергии, надо полагать, будем известно кому.
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К Роттердаму, теперь прибавится ветроэлектростанция+++ - Петя и Ахметя без личной для себя выгоды, ничего не подписывают
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будувати буде ахметка і продавати лєпетрічество по зеленому тарифу. (і не тільки з цієї електростанції)
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и будет заставлять укр жителей пакупать электро ветреный ток по 5 грн киловат зеленого тарифа у ентих супер иноваторов.

хотя своя укр электрика стоит по 30 коп-пайдет.
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по 30 была атомная (сейчас не уверен), тепловая уже по 80
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Ох сколько бабла перемоют под "зелёный" тариф....
Не туда гребёшь, Петя!
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Когда строят мощные электростанции важнейший параметр их есть мощность, а не стоимость.

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себестоимость киловатта с учетом капвложений, расходов на обслуживание и зеленую лужайку после выработки ресурса. ну не наше ветер и солнце, не доросли, не на столько богаты
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Важливіші за встановлену потужність параметри це строк служби, сукупні витрати, і повний виробіток.
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Тупобрехливий злодій працює проти українського народу, скоро йому вставлять пропелер в дупу і полетить до проффесора, на кацапські хліба. Голосуйте за українців.
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больше некуда вложить бабло? низкая окупаемость, мало рабочих мест. ну если окупаемость переложить на тариф, то да, отольется балом владельцам и заберет у потребителя, нам не привыкать.
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ДЕНЬГИ ПОСЧИТАЛИ, А МЕГАВАТТЫ НЕ ПОСЧИТАЛИ !)
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альтернативная энергетика -это очередная кормушка для шокорыгов- у нас самые высокие в Европы зеленые тарифы и это оплачиваем мы с вами из своих карманов.
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Вот ублюдок, самая бедная страна Европы вместо дешёвой ядерной и гидро, будет производить самую дорогую. И кто будет сливки собирать пан Ахметов или кум какой нибудь шоколадный? А народу за дешёвые понты снова платить из своего кармана?
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Интересно с кем Петя подписал договор о создании фонда и кто будет финансировать строительство самой большой ветр. электростанции, не говорит, наверное все счета в Петиных офшорах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина построит одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы стоимостью около $450 млн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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