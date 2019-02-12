 Посол РФ: "Запад стремится оторвать Беларусь от России"

Об этом заявил в интервью телеканалу RT посол России в Минске Михаил Бабич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
По словам посла, это "хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа", на которую "выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов". Граждан Беларуси, особенно молодого поколения, идеологически обрабатывают, искажая исторические факты.
Как заявил Бабич, в этом направлении используются "самые совершенные информационные технологии", а возможности западных центров очень велики, что можно видеть на примере Грузии и Украины.
"Эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане", — заявил российский представитель. Он также добавил, что в конечном счете Беларусь хотят использовать как плацдарм для давления на Россию.
6 февраля Департамента безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Беларусь как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Беларусь сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и неспособна проводить действительно независимую от соседней страны политику.
То Грузію відірве окупувавши частину її території військом *********, то Україну таким самим чином.
Тепер от за Білорусь взявся. Ще не окупував, але, схоже, збирається...
лучше когда предсовхозы поедет в мацкву...
Уверен на 99%.....
Колхозник для этого все подготовил.... - самое главное превратил белорусов в манкуртов-московитов...
это большая разница...
Посол России в Беларуси: Очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией.
Как правильно по-русски: нах-й или на х-й?
Машеров об"єднав білоруський народ, зробив, її економічно незалежною!!!!!!!!
Угледівши у цьому небезпеку московські спецслужби вбили його.
Але зерно посіяне Машеровим множиться.
Білорусія не РФія. Це він для України братський народ, а не для москаля. І Білорусія об"єднається з Україною в один слов"янський союз.
Машеров об"єднав білоруський народ, зробив, її економічно незалежною!!!!!!!!
Угледівши у цьому небезпеку московські спецслужби вбили його.
Але зерно посіяне Машеровим множиться.
Білорусія не РФія. Це він для України братський народ, а не для москаля. І Білорусія об"єднається з Україною в один слов"янський союз.