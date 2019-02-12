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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2798) Россия (71977) Бабич (3)

 Посол РФ: "Запад стремится оторвать Беларусь от России"

США и Евросоюз проводят в Беларуси усиленную работу, цель которой — разорвать ее связь с Россией.

Об этом заявил в интервью телеканалу RT посол России в Минске Михаил Бабич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

По словам посла, это "хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа", на которую "выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов". Граждан Беларуси, особенно молодого поколения, идеологически обрабатывают, искажая исторические факты.

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Как заявил Бабич, в этом направлении используются "самые совершенные информационные технологии", а возможности западных центров очень велики, что можно видеть на примере Грузии и Украины.

"Эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане", — заявил российский представитель. Он также добавил, что в конечном счете Беларусь хотят использовать как плацдарм для давления на Россию.

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6 февраля Департамента безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Беларусь как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Беларусь сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и неспособна проводить действительно независимую от соседней страны политику.

Источник: https://censor.net.ua/n3111187
 
 
 Топ комментарии
 
Началось! То же самое было сказано про Украину,
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в этом году РБ узнает что такое аншлюс...
Уверен на 99%.....
Колхозник для этого все подготовил.... - самое главное превратил белорусов в манкуртов-московитов...
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Оп клятий "Захід"!
То Грузію відірве окупувавши частину її території військом хуйляндії, то Україну таким самим чином.
Тепер от за Білорусь взявся. Ще не окупував, але, схоже, збирається...
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Оп клятий "Захід"!
То Грузію відірве окупувавши частину її території військом *********, то Україну таким самим чином.
Тепер от за Білорусь взявся. Ще не окупував, але, схоже, збирається...
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срочно надо референдум...
лучше когда предсовхозы поедет в мацкву...
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Це явка з повинною: Білорусь "пришита" ордою!
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Началось! То же самое было сказано про Украину,
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в этом году РБ узнает что такое аншлюс...
Уверен на 99%.....
Колхозник для этого все подготовил.... - самое главное превратил белорусов в манкуртов-московитов...
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он совхозник а не колхозник...
это большая разница...
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чем меньше кацапов в Беларуси, тем легче жить. И у смотрящего по РБ все кругом виноваты
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Не, просто шо там прикрывать - на Воронеже уже давно "крест поставили" и списали на "засекреченные потери в мирное время"
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Посол РФ: "Запад стремится оторвать Беларусь от России" - Цензор.НЕТ 8275Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 10 февр.

Посол России в Беларуси: Очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией.

Как правильно по-русски: нах-й или на х-й?
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Чтоб не ошибиться, в отношении русских надо использовать оба варианта.
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Беларусь подобно Украине отойдет от РФ и соединится с братскими европейскими народами. РФ не удержит Беларусь. Но это только начало развала РФ. Мы с Вами уже наблюдаем развал РФ. Дальше начнут отделяться колонии - Сибирь (китайцы уже успешно отделяют), Дальний Восток, Урал, Чечня (еще ударят), Курилы (Японцы уже завили это их)
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не спешите с выводами. В РБ настолько сильно воняет русским духом, что выветривать его придется многими десятилетиями. И тут не знаю, кто больше виноват - *********** или сами беларусы, позволяющие им издеваться над своей аутентичностью
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Да, СДОХНИ УЖЕ ПОГАНАЯ МОСКАЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ (достала уже ВСЕХ)!
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Часть этих средств наши спецслужбы успешно изымают. Пополняя общенародный бюджет.
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Что, кацапам так понравилось в Беларуси грибы воровать?
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С таких заявление начиналась война России против Украины. Когда Майданом еще и не пахло. Помните слова Глазьева в сентябре 2013г.: "Если Украина подпишет Соглашение об ассоциации, Россия не сможет гарантировать статус Украины как страны".
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Що й треба було довести. рашка каже, що порушила Будапештський меморандум і захапала Крим через "пєрєварот на майданє", а ці слова сказані задовго до початку Євромайдану...
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Білорусія це частина України - Русі яка була загарбана ордою і сторіччями знаходилась під ігом.
Машеров об"єднав білоруський народ, зробив, її економічно незалежною!!!!!!!!
Угледівши у цьому небезпеку московські спецслужби вбили його.
Але зерно посіяне Машеровим множиться.
Білорусія не РФія. Це він для України братський народ, а не для москаля. І Білорусія об"єднається з Україною в один слов"янський союз.
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Если он говорит, что запад отрывает Беларусь от России, то по его мнению первая УЖЕ является частью второй. Блестящий ход! Поглощения Беларуси не будет. Оно уже состоялось!
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Білорусія це частина України - Русі яка була загарбана ордою і сторіччями знаходилась під ігом.
Машеров об"єднав білоруський народ, зробив, її економічно незалежною!!!!!!!!
Угледівши у цьому небезпеку московські спецслужби вбили його.
Але зерно посіяне Машеровим множиться.
Білорусія не РФія. Це він для України братський народ, а не для москаля. І Білорусія об"єднається з Україною в один слов"янський союз.
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Белоруссия сотрудничает с Китаем и производят совместно высокоточное оружие на их территории
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол РФ: "Запад стремится оторвать Беларусь от России"
 
 
 
 
 
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