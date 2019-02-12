 Очередной российский спутник вышел из строя - "отсутствует доступ к американской и европейской компонентной базе"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом одному из российских изданий сообщил директор НИИЯФ МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР), доктор физико-математических наук, профессор Михаил Панасюк.
По словам специалиста, российские эксперты не располагают прямыми доказательствами подобного воздействия, поскольку для этого "надо ставить на спутники специальное оборудование и анализировать достаточно большой объем данных".
"Тем не менее, скажу, что странности в поведении нашей аппаратуры на отказавшем спутнике "Вернов" были. Я видел данные по последним минутам его жизни, и детектор электромагнитного излучения вел себя нетипично для этой области пространства и геомагнитной обстановки. Это можно объяснить сейсмическими явлениями, а можно и антропогенным воздействием", - сказал профессор.
Он признал, что в институте "все больше и больше ощущают отсутствие доступа к американской и европейской электронной компонентной базе", и отсутствие проблем с покупкой китайских элементов.
В январе Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.
В том же месяце сообщалось, что "Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.
Малый космический аппарат "Вернов" предназначен для исследования релятивистких электронов и фиксации гамма-вспышек. Спутник запущен в июле 2014 года. Через пять месяцев с космическим аппаратом была утеряна связь.
Фактично я відійшов від професії, дистанційно підтримую один ************ проект, деталі якого розкрити не можу оскльки ми... кароче зламали патентований мікрокод і змінили фукнціональне призначення дівайсу. Гараздів та здоров'я!
- Так не роблять, такого не може бути відслова "ніколи"!
- Однак ми зробили і воно працює стабільно.
- Так вона Зовсім НЕ ТАК ПАХНЕ!
- Але вже мажиться...
Ты не в детсаде с горшками воюй, добро пожаловать на мою ветку
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для содержательной дискуссии, если не страшно!