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 Очередной российский спутник вышел из строя - "отсутствует доступ к американской и европейской компонентной базе"

Выход из строя отдельных российских космических аппаратов может быть связан с антропогенным воздействием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом одному из российских изданий сообщил директор НИИЯФ МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР), доктор физико-математических наук, профессор Михаил Панасюк.

По словам специалиста, российские эксперты не располагают прямыми доказательствами подобного воздействия, поскольку для этого "надо ставить на спутники специальное оборудование и анализировать достаточно большой объем данных".

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"Тем не менее, скажу, что странности в поведении нашей аппаратуры на отказавшем спутнике "Вернов" были. Я видел данные по последним минутам его жизни, и детектор электромагнитного излучения вел себя нетипично для этой области пространства и геомагнитной обстановки. Это можно объяснить сейсмическими явлениями, а можно и антропогенным воздействием", - сказал профессор.

Он признал, что в институте "все больше и больше ощущают отсутствие доступа к американской и европейской электронной компонентной базе", и отсутствие проблем с покупкой китайских элементов.

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В январе Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

В том же месяце сообщалось, что "Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.

Малый космический аппарат "Вернов" предназначен для исследования релятивистких электронов и фиксации гамма-вспышек. Спутник запущен в июле 2014 года. Через пять месяцев с космическим аппаратом была утеряна связь.

Источник: https://censor.net.ua/n3111186
 
   
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Дякую за мейл, я зберіг, прибийте свій пост.
Фактично я відійшов від професії, дистанційно підтримую один ************ проект, деталі якого розкрити не можу оскльки ми... кароче зламали патентований мікрокод і змінили фукнціональне призначення дівайсу. Гараздів та здоров'я!
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Дякую. Я тут трошки приберу свій флуд на гілці.
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Я не знаю як його прибити. В цьому не профі
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Да уж, много ужасов было и есть в мире, вот сейчас продвинутая американская техника позволяет видеозаписью проконтролировать, вовремя ли подпитывается работягой бак, в котором вода постепенно уходит и нужно держать уровень не ниже заданного, а в лапотном отсталом СССР мне приходилось топить в баке бутылку и вверх дном крепить ее к стенке так, чтоб горлышко было на риске нижнего допустимого уровня. Понятно, что моя дорогостоящая лапотная технология давало много худшие плоды, чем применение американской электроники.
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Совок дав інженерам непогане "загартування" - спробувати зробити цукерочку з наявного лайна. Причому (на власному досвіді) максимальний ефект досягався коли проектувальник був із суміжної галузі, тобто не був зашорений канонами через... незнання канонів.
- Так не роблять, такого не може бути відслова "ніколи"!
- Однак ми зробили і воно працює стабільно.
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Зробили чорну икру из лайна.
- Так вона Зовсім НЕ ТАК ПАХНЕ!
- Але вже мажиться...
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P.S. Не забувайте ЮМЗ, ДМЗ, МоторСіч, Харьковский авіаціонний, та купу підпреємвст оборонпрому і т.д. ТАМ ВСЕ ПРАЦЮЄ, та працює доволі надійно. А попередній коменрар - це про срашку.
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Ой, ватник-грамотей тут объявился!
Ты не в детсаде с горшками воюй, добро пожаловать на мою ветку
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/175#comment_69054855

для содержательной дискуссии, если не страшно!
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" для исследования релятивистких электронов" - а цель была благородной....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОчередной российский спутник вышел из строя - "отсутствует доступ к американской и европейской компонентной базе"
 
 
 
 
 
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