 За три года объем нашей торговли с ЕС вырос на 55%, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства Петр Порошенко сообщил, выступая на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в каком-либо другом году в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%", - сказал он.
За пять лет правительства Порошенка буквально все ключевые посты в министерствах занимают или кацапы или регионалы,то же самое происходит и из исполнительной на местах властью и в судовой системе,а за пять лет этими кренделями так и ничего не сделано чтобы изменить поставщиков или наладить производства в Украине.А наоборот все сводилось к уничтожению остатков производств,уничтожению малого и среднего бизнеса,конечно по их словам во благо Украины.А всю эекономику страны подмяли под себя наши олигархи из благословления *****.
Соответственно, откуда завозить машины в Украину - это не выбор Украины, а решение собственников этих торговых марок. Они инвестировали в сумме десятки миллиардов долларов на территории Рашки с расчетом что покроют продажи на всей территории бывшего СССР.
у нас чуть по другому
Для удовлетворения политических амбиций. подписали кабальные
условия для украинского народа
Им хорошо ,,элита ,, имнеет жильё виллы и прочее
Народ 90% процентов работают хуже негров няни сёстры по уходу прочая чёрная рабсила в ЕС
Айтишников там мизер
Сколько медиков наших в ЕС защитили свою специальность
И чья же это доля, если не секрет?
Та гірше всього що, майже вся політична та економічна еліта України зав'язана на фінансово-економічних зв'язках з Росією та свідомо обмежує економічну активність громадян заради збереження власних інтересів та своїх зв'язків з агресором. Достатньо згадати хоч би небажання ВРУ займатися впровадженням стандартів ЄС, які є обов'язковими умовами Асоціаціації Україна-ЄС. Бо ці стандарти обмежать можливості Росії в Україні. Згадаємо, який опір з боку влади зустріла акція "припинення торгівлі на крові". Таким чином, не важливо, який прапор чи гімн ми маємо, не важливі навіть бойові дії, ми все ще далекі від реальної незалежності і продовжуємо перебувати в стані колонії Росії. Вся система державного управління, якщо відкинути лірику, є звичайною колоніальною владою, яка намагається утримати країну в сфері впливу домініона.
Якщо торгівля - то у відносних величинах, так як в фізичних величинах навіть менше 2014 року