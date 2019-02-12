 За три года объем нашей торговли с ЕС вырос на 55%, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства Петр Порошенко сообщил, выступая на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в каком-либо другом году в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%", - сказал он.

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