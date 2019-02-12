EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  2097  151
Все про:Порошенко (16328) Россия (71977) экспорт (562) Евросоюз (12280)

 За три года объем нашей торговли с ЕС вырос на 55%, - Порошенко

На сегодняшний день доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, доля РФ - лишь 7,7%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства Петр Порошенко сообщил, выступая на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в каком-либо другом году в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба

За три года объем нашей торговли с ЕС вырос на 55%, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111184
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ахмад Теа делается в Харькове ,на Фабрике Авакова!Уже лет 15
 показать весь комментарий
 
Це російський бренд. У Авакова він тільки фасується. По-суті, майже ВЕСЬ чай та кава в Україні кацапського походження. Україна сама не закуповує чай та каву, тільки через кацапів.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю что нам нечего возмущатся а лучше трезво оценить ситуациию сто раз подумать чем проголосовать.
За пять лет правительства Порошенка буквально все ключевые посты в министерствах занимают или кацапы или регионалы,то же самое происходит и из исполнительной на местах властью и в судовой системе,а за пять лет этими кренделями так и ничего не сделано чтобы изменить поставщиков или наладить производства в Украине.А наоборот все сводилось к уничтожению остатков производств,уничтожению малого и среднего бизнеса,конечно по их словам во благо Украины.А всю эекономику страны подмяли под себя наши олигархи из благословления *****.
 показать весь комментарий
 
 
Я уточню,в мене там знайомый працюэ.Но грузинским точно разбавляют!
 показать весь комментарий
 
Для мене визначним показником є те що, на перекупівлю чая та кави на єрефії Україна витрачає більше 10млн доларів. Наче сама не здатна купувати у безпосередніх виробників в Китаї, Індії, Цейлоні чи інших країнах. Цей показник відображає загальну залежність економіки України від кацапстану і корумпована влада свідомо підтримує цю залежність.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а шо петрусь стесняется озвучить и такую "перемогу" - "Согласно подсчетам НБУ, Украина за 11 месяцев 2017 года нарастила товарооборот с Россией на 28,6%. В то время как с ЕС - на 27,6%"
 показать весь комментарий
 
 
а мозг включать не пробовал? Основной товар - нефть, она подорожала в долларах, соответственно "вырос" товарооборот.
 показать весь комментарий
 
 
Нафтогаз не складає і половини товарообігу з кацапами. Не менше від нафти і газу Україна закупляє у кацапів їжі, лахміття, побутової техніки та автомобілів. Навіть вироби із каменю на десятки тисяч доларів.
 показать весь комментарий
 
 
ну и пусть закупает. Европейские автомобильные корпорации построили в Рашке 23 завода. В 2019 еще 2 завода запускаются - новая площадка Мерседес около петербурга (инвестиция - 250 млн.$), и Isuzu (привет "санкциям").
Соответственно, откуда завозить машины в Украину - это не выбор Украины, а решение собственников этих торговых марок. Они инвестировали в сумме десятки миллиардов долларов на территории Рашки с расчетом что покроют продажи на всей территории бывшего СССР.
 показать весь комментарий
 
 
До речі, я вже давно писав що, боротьба с євробляхами це, боротьба за ринок російського автопрома в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
да у тебя бедолага мозга совсем нет! ЗАЧЕМ нам нефть из россии - у нас из всех НПЗ только один еле держится(кременчугский нпз) перерабатывая УКРАИНСКУЮ и азербайджанскую нефть - остальные лежат!
 показать весь комментарий
 
 
Кременчукский НПЗ (УкрТатНафта) перерабатывает российскую нефть.
 показать весь комментарий
 
 
Кременчуг сохранил Беня,и никто иной.Он очень давно отжал его у татаро-россиян.
 показать весь комментарий
 
 
Этих "Пэдров" в Молдавии,как в Бразилии "диких обезьян".....
 показать весь комментарий
 
 
Экспорту Украины еще очень далеко до уровня до 2014-го года (даже в экспорт в ЕС еще не достиг домайданного уровня). Причем так как ЕС покупает у Украины только сырье(кукуруза, железную руда, подсолнечное масло, чугун с прокатом черных металлов), экспорт становится все больше сырьевым. Неевропейцы из СНГ покупали у Украины продукцию машиностроения, но торговля с ними с каждым годом сворачивается. Дефицит торговли растет с каждым годом. А Порошенко молодец. Главное правильно подать цифры.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо нас дурить Петрило ольгинское.Я не в Защиту Порошенко,а в защиту украинского бизнеса.Умерла продажа савецкого хламья,которое и наши не берут.С Ордой торговать-кровью собственных детей умываться!Если бы не Порошенко,торговля с западом увеличилась бы в десятки раз и мы бы были в НАТО.А пока -на ганку челом бьём.Но и так лук в Украине подорожал до небывалых высот ибо дуже сподобався Бритам.Агросектору ЕС успехи агросектора Украины-нож к горлу,Вот Франция,Италия,Германия и Польша препятствуют Украине.Но не на тех напали! Они нас в двери,а мы -в окно!У нас продукты более качественные ,и более дешевые!.Сейчас в тренде вообще плохо учитываемый Айти -сектор економики Украины!Украинский Тигр изготовился к прыжку на европейские и мировые рынки!.
 показать весь комментарий
 
 
Минулого року Україна збільшила поставки в мокшу на 40% молока і на 20% м'яса.А окурок на прес-конференції сам лічно заявив,що брехло щороку сплачує в бюджет мокші біля 500 млн.руб.Його зернохолдинг в мокші,і крохмалевий завод, фабрика "Roshen"(яка сьогодні на Маріниних родичів)
 показать весь комментарий
 
 
Який крохмалевий завод в рашці, пруфи давай. І про зернохолдинг також.
 показать весь комментарий
 
обьем бедности украинского народа тоже вырос...
 показать весь комментарий
 
А это уже постепенный переход к ударной дозе Тошнотворного Порош(ен)ка с приставкой «Форте» - среди любителей его употреблять ожидаются массовые приступы блевотины, сопровождаемые самопроизвольным выпуском пищеварительных газов из выхлопной системы кишечника.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, а работать не пробовал нормально что би не голодать? или только батрачить на Украинских сайтах за конторскую пайку способно?
 показать весь комментарий
 
 
хорошо вам))) капиталы ростут))
у нас чуть по другому
 показать весь комментарий
 
Увеличили квоту продажи в ЕС мёда на 10 тонн
Для удовлетворения политических амбиций. подписали кабальные
условия для украинского народа
Им хорошо ,,элита ,, имнеет жильё виллы и прочее
Народ 90% процентов работают хуже негров няни сёстры по уходу прочая чёрная рабсила в ЕС
Айтишников там мизер
Сколько медиков наших в ЕС защитили свою специальность
 показать весь комментарий
 
 
"...доля РФ - лишь 7,7%..."


И чья же это доля, если не секрет?
 показать весь комментарий
 
Одним з умов підписання Асоціації ЄС-Україна було введення європейських стандартів, але ВРУ і досі саботує це питання. На мою думку, ця проблема зав'язана на збут кацапських товарів в Україні бо, вони не відповідають європейским стандартам.
 показать весь комментарий
 
 
соевого шоколадного говна вывезли в эвропу на 55% больше.
 показать весь комментарий
 
 
А ліс в Карпатах ще залишився? Чи весь кругляк пішов на захід, як "дрова"? За три роки обсяг нашої торгівлі з ЄС зріс на 55%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9405
 показать весь комментарий
 
 
Не пори херню,леса в Карпатах предостаточно и на сто поколений наперед при условии умного хозяйствования.Беда в другом,если бы была власть в стране на века то и хозяйничали бы по хазяйски а сейчас главное чтобы успеть хапануть.
 показать весь комментарий
 
 
В ********* світі основним критерієм незалежності країни та її могутності є, фінансово-економічний фактор. Згідно цим показникам Україна і досі залишається сателітом єрефії, її найбільшим закордонним ринком. Можна скільки завгодно трендіти про незалежність і європейский вектор, але факти такі: всі мобільні оператори зв'язку прямо або опосередковано знаходяться у власності країни агресора і мають доступ до управління ними безпосередньо з Москви; класикою стало робота російських банків і їх співпраця з урядом (Альфа-банк і досі партнер Пенсійного фонду України); більшість стратегічних підприємств так чи інакше пов'язані з країною-агресором; визначальний відсоток паливно-енергетичного сектору напряму залежить від ерефії; майже всі торгівельні мережі зав'язані на російський капітал, а з цього і товари, які продаються в цих мережах в більшості мають російське походження; автопром України або торгує виготовленими в Росії автотранспортом, абож збирає з російських комплектуючих автомобілі та продає запчастини з Росії; навіть експортовані з третіх країн товари, як то китайські телефони чи кава з чаєм йдуть з Росії.... І це тільки вершина айсбергу, я зараз не можу сказати наскільки сільське господарство чи інші галузі залежать від Росії.
Та гірше всього що, майже вся політична та економічна еліта України зав'язана на фінансово-економічних зв'язках з Росією та свідомо обмежує економічну активність громадян заради збереження власних інтересів та своїх зв'язків з агресором. Достатньо згадати хоч би небажання ВРУ займатися впровадженням стандартів ЄС, які є обов'язковими умовами Асоціаціації Україна-ЄС. Бо ці стандарти обмежать можливості Росії в Україні. Згадаємо, який опір з боку влади зустріла акція "припинення торгівлі на крові". Таким чином, не важливо, який прапор чи гімн ми маємо, не важливі навіть бойові дії, ми все ще далекі від реальної незалежності і продовжуємо перебувати в стані колонії Росії. Вся система державного управління, якщо відкинути лірику, є звичайною колоніальною владою, яка намагається утримати країну в сфері впливу домініона.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи від злоби і ненависті до Украіни і ії успіхів , просто шаленіють ! Ох і бидлота москальська ! Коли ви залишите нас в спокої , падлюки ?!
 показать весь комментарий
 
 
Підіть краще почитайте що, думає МВФ з цього приводу. Ви там потрібні бо, нема жодного порохобота.
 показать весь комментарий
 
тільки , коли у них почнуться серйозні внутрішні проблеми.
 показать весь комментарий
 
 
Гра в наперстки. Якщо ріст зарплати, то в фізичних величинах, які з'їла інфляція.
Якщо торгівля - то у відносних величинах, так як в фізичних величинах навіть менше 2014 року
 показать весь комментарий
 
 
Не має чому радіти. Україна перетворилася на сировинний придаток ЄС. В ЄС ми постачаємо лише аграрну продукцію та сировину. Натомість завозимо з ЄС готову продукцію. Оскільки, вартість готової продукції в декілька разів вища від вартості сировини, Україна має дефіцит торговельного балансу. Дефіцит постійно зростає. Отже, має місце колоніальна експлуатація України з боку ЄС. Необхідно розвивати не просто торгівлю, а експортувати готову продукцію. Тоді, кошти від зовнішньої торгівлі будуть надходити в Україну, а не виводитися за кордон.
 показать весь комментарий
 
 
А ви маєте що запропонувати ЄС з високою додатковою вартістю? Що ви можете ще продавати в ЄС конкурентноздатного?
 показать весь комментарий
 
"Куплю костюмчик - с отливом" - и на Мальдивы....
 показать весь комментарий
 
В Ротер-дам... в Сракер-дам.... +ВСЕГДА при МНЕ...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года объем нашей торговли с ЕС вырос на 55%, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх