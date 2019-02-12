 На следующей неделе я подпишу изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО, - Порошенко

Об этом говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"ВР поддержала инициативу Президента по закреплению курса в ЕС и НАТО, на следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем 2023 г. подать заявку на присоединение к ЕС и получить План действий относительно членства. Уверен, бизнесмены станут нашими лоббистами", - заявил Порошенко.

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