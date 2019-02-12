Об этом говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"ВР поддержала инициативу Президента по закреплению курса в ЕС и НАТО, на следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем 2023 г. подать заявку на присоединение к ЕС и получить План действий относительно членства. Уверен, бизнесмены станут нашими лоббистами", - заявил Порошенко.
па6ло таким жло6ом не 6ыл как педро
Ты должен был их подписать через 2 минуты после того, как их принесли.
Какого ты думаешь 10 дней?