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Все про:Конституция (2008) Порошенко (16328) членство в ЕС (161)

 На следующей неделе я подпишу изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО, - Порошенко

Петр Порошенко обещает подать до 2023 года заявку на членство в ЕС и получить План действий относительно членства.

Об этом говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"ВР поддержала инициативу Президента по закреплению курса в ЕС и НАТО, на следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем 2023 г. подать заявку на присоединение к ЕС и получить План действий относительно членства. Уверен, бизнесмены станут нашими лоббистами", - заявил Порошенко.

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На следующей неделе я подпишу изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111183
 
   
 Топ комментарии
 
Пиар-кампания на эту неделю уже расписана, а вот на следующей как раз надо что-то подписать - в торжественной обстановке, под камерами, где-то среди массовки, как Петя это любит.
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Эх, поторопился Порошенко. Надо было подождать, чтоб ближе к выборам, а то избиратели могут забыть за полтора месяца такой важный пиар.
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Так давай уже подписывай, что мешает?
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Це проблема, але інша. Тому давайте по суті.
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Я " подписал" себе - перелёт на Мальдивы...- осталось "компенсацию за субсидию" получить.....
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В сесере теж був напрямок руху. До комунізму.
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Петя про*рал Северный поток 2 а значит и украинскую ГТС. А это означает, что если Петя пойдет на второй срок, то паРашка будет выкручивать Украине руки, а Европа будет отмалчиваться. И Петя 100% пойдет на уступки Путину. Потому что своей выгоды не упустит
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Я взагалі не розумію у чому проблеми із тою ГТС? НУ бажають, та й куй із ними. Але й сховища перекрити, нехай у режимі онлайн працюють із Європою.
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Что ему нужно было делать плюнуть в рожу Меркель?
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вырезать кишки поросенко и на них его удавить.
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Страна сильная,когда НАРОД - Верит в себя. Нас -сделали нищими,- чтоб "купить" за грош
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Коли на ваш погляд ( сума) настає бідність та жебракування?
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Емоційний виступ Парасюка під час ефіру«Право на владу» зібрав 100% підтримки в аудиторії. Нардеп Володимир Парасюк розповів про злочини Петра Порошенка, назвав його українським Пабло Ескобаром і заявив, що президенту потрібен тільки підвішений стан війни.
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ему до эска6ары как свинье до не6а Наступного тижня я підпишу зміни до Конституції про стратегічний курс до ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2184
па6ло таким жло6ом не 6ыл как педро
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без гнойной обосранной вечно бухой свиньи обойдемся
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А раз конституция меняется не чаще чем раз в год, то об отмене неприкосновенности, дорогой лохторат, можно забыть.
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об отмене неприкосновенности обосранная свинья уже даже не заикается))))
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А теперь вспомим, с какой скоростью Янукович отменил предыдущую "пециню с ющенко" конституцию)))))) пеця кому ты втираешь))) обосранная гнойная свинья.
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Почему не сейчас? Ах да шататели будки наверно писачку стырыли Наступного тижня я підпишу зміни до Конституції про стратегічний курс до ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6571
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Ось чого ще не вистачало в нашій Конституції для повної профанації так це купи декларативних заяв типу Будапешського меморандуму та різних курсів. Давай туди вносити всі наші "хотєлкі", особливо ті, які від нас не залежать.
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до конца правления обосранной мальдивской свиньи 46 дней. Платежками с 2-3 тысячами за отопления пеця можешь вытереть сраку своему другу Ахметову, с которым ты 5 лет грабил эту страну пока она истекала кровью.
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О. как же хочется напоследок эту свинью, хоть за горло подержать!
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Этих "Пэдров" в Молдавии,как в Бразилии "диких обезьян".....
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Цэ уже называется - куда ни плюнь - попадёшь в новость про вездесущего Тошнотворного Порош(ен)ка. Всё ж хорошо в меру, а то можно задолбать даже истинных любителей его употреблять.
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На следующей неделе я подпишу изменения...

Ты должен был их подписать через 2 минуты после того, как их принесли.
Какого ты думаешь 10 дней?
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А прийде Бойка, чи інший м..к і все перепише - цілуватиме наступні 5 років сраку пуйлу
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А чего не на этой неделе? Ещё думать будет о том, что кричал на каждом углу? Наступного тижня я підпишу зміни до Конституції про стратегічний курс до ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4462
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа следующей неделе я подпишу изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
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