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 Болгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям "Новичком"

София и Лондон проверят связь между покушением на Скрипалей и попыткой отравить болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу, которой поручено проверить возможную связь между покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и попыткой отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. Об этом заявила в Софии британский посол Эмма Хопкинс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Посол объявила о таком решении после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и генпрокурором страны Сотиром Цацаровым.

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10 февраля болгарские власти сообщили, что Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания проведет слушания в связи с информацией о возможном отравлении бизнесмена.

Сергей Федотов прибыл из Москвы в болгарский Бургас 24 апреля 2015 года. У него был билет на обратный рейс на 30 апреля из Софии в Москву, но на этот рейс он не пришел. Вместо этого поздно вечером 28 апреля Федотов появился в аэропорту Стамбула и в последнюю минуту купил билет в Москву.

Несколькими часами ранее в этот день Эмилиан Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время внезапно заболели его сын и один из руководителей его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория университета Хельсинки впоследствии установила, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся, как и в случае со Скрипалями, к семейству "Новичок".

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Спустя месяц после госпитализации состояние Гебрева улучшилось, и его выписали. Он рассказал Bellingcat, что в конце мая снова почувствовал себя плохо и был повторно госпитализирован. В это же время, 24 мая 2015 года, Сергей Федотов вернулся в Болгарию прямым рейсом из Москвы. Он забронировал обратный рейс на 28 мая 2015 года, но, как и в апреле, не явился на него. Через два дня, 30 мая, Федотов улетел из соседней Сербии в Москву.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3111179
 
   
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після державного заколоту пукінська гбнява банда з РФ зробила імперію зла. Болгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям Новичком - Цензор.НЕТ 4935
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Till Johan - а Запад помог ей снова встать на ноги и окрепнуть...
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Nikcon - не удивительно..., где московиты там всегда смерть ходит...

Любимый народ Сатаны...
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після державного заколоту пукінська гбнява банда з РФ зробила імперію зла. Болгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям Новичком - Цензор.НЕТ 4935
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Till Johan - а Запад помог ей снова встать на ноги и окрепнуть...
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Жжёт гей-€вропка! По Боингу уже всё расследовали, виновные, ясен хер, наказаны, можно и за Скрипалей приниматься....
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И шо толку? Опять обеспокоенность выразят? Уже совместную?
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www.youtube.com/watch?v=veD46X
Весь берег косы Беляус со стороны озера Донузлав усеян мертвыми утками. "Они валяются везде: на берегу, в воде, на дороге, которая ведет на Песчаный карьер", - сообщил очевидец. Оккупанты снова какую-то экологическую катастрофу устроили?
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Nikcon - не удивительно..., где московиты там всегда смерть ходит...

Любимый народ Сатаны...
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Делать вид и наказать виновника это разные понятия. Все и так понятно но по видимому боятся в морду плюнуть ху..лу
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Одна из лабораторий, Verifin в Университете Хельсинки, провела подробный анализ. Лаборатории не удалось убедительно установить тип яда, однако в образце мочи Гебрева обнаружились два различных органофосфата. Один из тех, которые им удалось выявить, оказался мощным пестицидом, а другой было невозможно определить с помощью стандартных инструментов анализа химического оружия.

https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2019/02/08/skripal-bulgaria/
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Украина обеспокоена... Может СП 2 вам поможет?
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Вряд ли россиюшка ограничилась только Болгарией и Великобританией. Наверняка нагадили и в других странах. Только мало кому охота поднимать старые дела. Ну выяснится, что и правда российский Новичок, и что? Не ссориться же из-за этого с больным на всю голову, но щедрым на подачки путиным.
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Опасаюсь, чтобы это не было таким способом для россиян выяснить через болгар то, что их очень волнует - что именно известно англичанам об операциях ГРУ за рубежом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям "Новичком"
 
 
 
 
 
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