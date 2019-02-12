 Болгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям "Новичком"

Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу, которой поручено проверить возможную связь между покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и попыткой отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. Об этом заявила в Софии британский посол Эмма Хопкинс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Посол объявила о таком решении после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и генпрокурором страны Сотиром Цацаровым.

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10 февраля болгарские власти сообщили, что Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания проведет слушания в связи с информацией о возможном отравлении бизнесмена.

Сергей Федотов прибыл из Москвы в болгарский Бургас 24 апреля 2015 года. У него был билет на обратный рейс на 30 апреля из Софии в Москву, но на этот рейс он не пришел. Вместо этого поздно вечером 28 апреля Федотов появился в аэропорту Стамбула и в последнюю минуту купил билет в Москву.



Несколькими часами ранее в этот день Эмилиан Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время внезапно заболели его сын и один из руководителей его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория университета Хельсинки впоследствии установила, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся, как и в случае со Скрипалями, к семейству "Новичок".

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Спустя месяц после госпитализации состояние Гебрева улучшилось, и его выписали. Он рассказал Bellingcat, что в конце мая снова почувствовал себя плохо и был повторно госпитализирован. В это же время, 24 мая 2015 года, Сергей Федотов вернулся в Болгарию прямым рейсом из Москвы. Он забронировал обратный рейс на 28 мая 2015 года, но, как и в апреле, не явился на него. Через два дня, 30 мая, Федотов улетел из соседней Сербии в Москву.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.