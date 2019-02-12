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Все про:погода (2519) ГСЧС (1935)

 Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

В Украине 12 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. 

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега; уровень опасности - желтый", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Киевской области 12 февраля днем ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега; уровень опасности - желтый.

Источник: https://censor.net.ua/n3111178
 
 
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Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов - Цензор.НЕТ 5071
вслед за желтым последуют коричневый и шакаладный
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Гидрометцентр опять кубики метеоролога вскинули ...... Дождь вперемшку с моросящем снегом . С 9 вечера снежок до 4 утра. Малоиверю в 12 см снежка. А вот небольшой каток на утро при -1-2грд обеспечен
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після таких опадів більше треба бурульок боятись!!!
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