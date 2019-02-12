 Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега; уровень опасности - желтый", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Киевской области 12 февраля днем ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега; уровень опасности - желтый.
вслед за желтым последуют коричневый и шакаладный