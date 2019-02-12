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 В день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек, - Аваков

В день голосования на выборах Президента Украины в этом году на улицах будет находиться не 60 тысяч полицейских, а больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "Свобода слова" во время видеовключения из Вашингтона

"У нас будет принимать участие в день голосования не 60 тысяч, у нас будет гораздо больше полицейских на улицах, практически весь личный состав. Почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе - или когда речь идет об охране бюллетеней и документации, или когда речь идет о реагировании на различного рода процессы", - сказал Аваков.

Вместе с тем он отметил, что, например, на попытки атаковать избирательную документацию, правоохранители будут максимально жестко и законно реагировать.

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"Что касается попыток ворваться на избирательные участки и вмешаться в процесс в масках, или атаковать избирательную документацию – здесь мы будем проявлять максимальную жесткость. И я хочу, чтобы никого не путали последние события – максимальную жесткость – законно. Никакие люди в масках, никакие парамилитарные группировки не будут определять порядок... только государство, в делегированных силовых функциях - Нацполиция, на улицах также будет находиться Национальная гвардия", - добавил министр.

Ранее глава МВД пообещал разобраться с правоохранителями, которые неадекватно действовали во время столкновений 9 февраля под Подольским райотделом полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3111176
 
 
 Топ комментарии
 
Це той хто воював проти України у лавах терористів ДурНр,у батальоні "Восток",вбивав Українських воїнів,а потім "знімав" блокаду Семенченка у лавах МВС України,за що отримав нагороду від Порошенко,а потім виступав з трибуни ВР.Два роки тому Аваков обіцяв розказати всю правду про Голубана,ми досі чекаємо,турбуємось про цьго полковника НовоїПоліції.
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Вот бы их в этот день откомандировать на Дамбас....
. Глядишь, к понедельнику бы освободили...Правда, 80 процентов перебежало бы сепарам
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давай Арсенчик..., постарайся там.. - Главбарыга не должен пройти даже в 1-й тур... В день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек, - Аваков - Цензор.НЕТ 1157
А то съест он тебя, если пролезет в презики...
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Це той хто воював проти України у лавах терористів ДурНр,у батальоні "Восток",вбивав Українських воїнів,а потім "знімав" блокаду Семенченка у лавах МВС України,за що отримав нагороду від Порошенко,а потім виступав з трибуни ВР.Два роки тому Аваков обіцяв розказати всю правду про Голубана,ми досі чекаємо,турбуємось про цьго полковника НовоїПоліції.
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ага!!! он воно як!!!
друг захарченко значит....
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вот
а я вчера говорил 120 000, на 10 000 помилився(
а национальная гвардия 6удет?
или это 6удет зависетьь от результатов вы6оров?
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Вот бы их в этот день откомандировать на Дамбас....
. Глядишь, к понедельнику бы освободили...Правда, 80 процентов перебежало бы сепарам
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130 тыс, почти 3 легиона, 9 пехотных дивизий времен ВОВ.
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и все с рюкзаками за 20 тыс.
20000*130000 = 2.600.000.000 грн....
сынуля выдающийся бизнесмен у сабакова...
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давай Арсенчик..., постарайся там.. - Главбарыга не должен пройти даже в 1-й тур... В день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек, - Аваков - Цензор.НЕТ 1157
А то съест он тебя, если пролезет в презики...
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и остануться от "арсенчика" рожки да рюкзачки...
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Семён Тимошенко - енто яще не известно.... У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 1837
У Арсенчика достаточно штыков....
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Семён Тимошенко - да..., будет короткая перестрелка охраны с охраной..

А там уже на чей бок карта ляжет...
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Дамаю, в день объявления результата и войска подтянут.
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Анархия-мать порядка.Проснулась, восстанет народная воля.На стоны коммуны, на зов Равашоля, Звучат над Парижем, Кайеной глухой И нас призывают на доблестный бой. Споемте же песню под громы ударов,Под взрывы и пули, под пламя пожаров,Под знаменем черным гигантской борьбы,Под звуки набата призывной трубы!/Мечты Путина о гражданской войне в Украине.
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а ты... а ты... а ты мабуть мусорщик зі Львова?
сміття сюди носиш...
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Він за порошенка, кращого друга медведчука
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44 кандидата спасут РАБссию от Кокаина барыги МаДУРЫ
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похоже начинается большой шухер.
лолите мешают фальсифицировать выборы.
думаю хутин с кумовьями, в стороне не останется.
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Вчера смотрел РАБссия24 в Ютьюбе.СкреПОНОСные бараны,а зачем вам Украина?В Венесуэле хоть нефть есть валом причем качества намного луше РАБссиянсскага... У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 5363 У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 5363
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Учитывая, что в Украине появилась каста неприкасаемых бандюков, вряд ли полиция будет с особым рвением исполнять закон. Полицейские понимая, что начальство предаст их в любой момент, будут вынуждено закрывать глаза на криминальные действия ультранационалистов.
С другой стороны, это даже хорошо. Для того чтобы нация созрела надо пройти все "круги ада".
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Круги АДа начались 22 июня 1941 года и до сих пор РАБссиянские дети штурмуют Берлин в Подмосковье У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 3208 У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 3208
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Ад скоро розпочнеться на расії клятой!! щоб її!!...
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Порошенко уже сфальсифицоровал выборы,Зенлинский теперь вашш смотрящий от Мавзолейных Хмырей,а Юля Зам. Шута по дебилизму......
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Ссученная война в СССр началась в 1947 году и продолжалась до самой смерти Джугашвили в 1953 году.Бандиты мочили друг друга за место под Солнецем нехило...Трупы выносили штабелями из тюрем СССр...
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"В день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек" - На март 2018 года численность ВСУ составляет 255 тысяч человек.
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полицаи 130, СБУ 30, НГУ 60 = 220 тыс.
"Всего до событий в Крыму и начала АТО в органах прокуратуры работали 22 630 человек. В 2014-2017 годах было проведено несколько сокращений, благодаря чему численность сотрудников органов прокуратуры уменьшилась до 15 тыс человек."- 220 + 15 = 235 тыс..
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Путлер уволил на пенсию 9 генералов РАБссии,и это из 3 788 всего У Джугашвили было на 22 июня 1941 года 1064 генерала и 5 маршалов
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Зато на РАБссии есть баба генерал армии,41 год тетке генералом армии Жюков стал в 44 года,другой бабе 28 лет,генерал-майор уже...УЧИТЕСЬ дети мои У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 4887
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Мировой Список полицаев на 100 000 населения возглавляет Белоруссия 1 142.Бацька Крутой однако У день виборів буде залучено майже весь особовий склад поліції, задіють приблизно 130 тисяч осіб, - Аваков - Цензор.НЕТ 644
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Боится Порошенко своего народа, однако! Еще как боится еврейская хунта!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек, - Аваков
 
 
 
 
 
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