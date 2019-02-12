 В день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "Свобода слова" во время видеовключения из Вашингтона

"У нас будет принимать участие в день голосования не 60 тысяч, у нас будет гораздо больше полицейских на улицах, практически весь личный состав. Почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе - или когда речь идет об охране бюллетеней и документации, или когда речь идет о реагировании на различного рода процессы", - сказал Аваков.

Вместе с тем он отметил, что, например, на попытки атаковать избирательную документацию, правоохранители будут максимально жестко и законно реагировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не продавай свой голос на выборах, не участвуй в подкупе и лжи!" - глава МВД Аваков обратился к украинцам. ВИДЕО

"Что касается попыток ворваться на избирательные участки и вмешаться в процесс в масках, или атаковать избирательную документацию – здесь мы будем проявлять максимальную жесткость. И я хочу, чтобы никого не путали последние события – максимальную жесткость – законно. Никакие люди в масках, никакие парамилитарные группировки не будут определять порядок... только государство, в делегированных силовых функциях - Нацполиция, на улицах также будет находиться Национальная гвардия", - добавил министр.

Ранее глава МВД пообещал разобраться с правоохранителями, которые неадекватно действовали во время столкновений 9 февраля под Подольским райотделом полиции.