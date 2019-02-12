 В день выборов будет привлечен практически весь личный состав полиции, задействуют почти 130 тысяч человек, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "Свобода слова" во время видеовключения из Вашингтона
"У нас будет принимать участие в день голосования не 60 тысяч, у нас будет гораздо больше полицейских на улицах, практически весь личный состав. Почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе - или когда речь идет об охране бюллетеней и документации, или когда речь идет о реагировании на различного рода процессы", - сказал Аваков.
Вместе с тем он отметил, что, например, на попытки атаковать избирательную документацию, правоохранители будут максимально жестко и законно реагировать.
"Что касается попыток ворваться на избирательные участки и вмешаться в процесс в масках, или атаковать избирательную документацию – здесь мы будем проявлять максимальную жесткость. И я хочу, чтобы никого не путали последние события – максимальную жесткость – законно. Никакие люди в масках, никакие парамилитарные группировки не будут определять порядок... только государство, в делегированных силовых функциях - Нацполиция, на улицах также будет находиться Национальная гвардия", - добавил министр.
Ранее глава МВД пообещал разобраться с правоохранителями, которые неадекватно действовали во время столкновений 9 февраля под Подольским райотделом полиции.
друг захарченко значит....
а я вчера говорил 120 000, на 10 000 помилився(
а национальная гвардия 6удет?
или это 6удет зависетьь от результатов вы6оров?
. Глядишь, к понедельнику бы освободили...Правда, 80 процентов перебежало бы сепарам
20000*130000 = 2.600.000.000 грн....
сынуля выдающийся бизнесмен у сабакова...
А то съест он тебя, если пролезет в презики...
У Арсенчика достаточно штыков....
А там уже на чей бок карта ляжет...
тьху на вас...
сміття сюди носиш...
та ще й з параші...
лолите мешают фальсифицировать выборы.
думаю хутин с кумовьями, в стороне не останется.
С другой стороны, это даже хорошо. Для того чтобы нация созрела надо пройти все "круги ада".
"Всего до событий в Крыму и начала АТО в органах прокуратуры работали 22 630 человек. В 2014-2017 годах было проведено несколько сокращений, благодаря чему численность сотрудников органов прокуратуры уменьшилась до 15 тыс человек."- 220 + 15 = 235 тыс..