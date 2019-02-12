 "Квартал 95" о бесплатных концертах: Обвинения в незаконной агитации за Зеленского имеют целью создать хайп в СМИ

Студия "Квартал 95" ответила на обвинение гражданской сети "Опора" в том, что бесплатный концерт в Ужгороде 9 февраля мог быть непрямым подкупом избирателей и агитацией за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На запрос "Интерфакс-Украина" в творческом объединении заявили, что в гастрольных выступлениях студии нет элементов предвыборной агитации.

"Базовым принципом коллектива студии "Квартал 95" является отсутствие какой-либо агитации в творческой деятельности вообще, в частности, в гастрольных выступлениях "Квартал 95". Следовательно, текущий гастрольный тур, как и все предыдущие туры, агитации не содержит", - заявили в творческом объединении.

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Так в "Квартале 95" прокомментировали сообщение гражданской сети "Опора", что 9 февраля в Ужгороде студия дала дополнительный бесплатный концерт, вход на который был только по приглашению, и в этом могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата В.Зеленского.

В "Квартале 95" указали, что их гастрольный тур был запланирован еще осенью 2018 года в рамках гастрольного графика артистов студии. "Кроме того, это не сольное выступление В.Зеленского, а концертная программа "Вечерний Квартал", в которой принимают участие все актеры компании, в том числе, В.Зеленский.

В студии также отметили, что "творческая деятельность разрешена законами Украины даже Первым лицам государства".

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"Призывы голосовать за или не голосовать за Владимира Зеленского или иных кандидатов во время концертов "Квартала 95" не осуществляются. Считаем, что все обвинения в незаконной агитации имеют целью попытку организовать очередной хайп в СМИ вокруг одного из лидеров президентской гонки", - подчеркнули в "Квартале 95".