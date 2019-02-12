 "Квартал 95" о бесплатных концертах: Обвинения в незаконной агитации за Зеленского имеют целью создать хайп в СМИ

Студия "Квартал 95" ответила на обвинение гражданской сети "Опора" в том, что бесплатный концерт в Ужгороде 9 февраля мог быть непрямым подкупом избирателей и агитацией за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На запрос "Интерфакс-Украина" в творческом объединении заявили, что в гастрольных выступлениях студии нет элементов предвыборной агитации.
"Базовым принципом коллектива студии "Квартал 95" является отсутствие какой-либо агитации в творческой деятельности вообще, в частности, в гастрольных выступлениях "Квартал 95". Следовательно, текущий гастрольный тур, как и все предыдущие туры, агитации не содержит", - заявили в творческом объединении.
Так в "Квартале 95" прокомментировали сообщение гражданской сети "Опора", что 9 февраля в Ужгороде студия дала дополнительный бесплатный концерт, вход на который был только по приглашению, и в этом могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата В.Зеленского.
В "Квартале 95" указали, что их гастрольный тур был запланирован еще осенью 2018 года в рамках гастрольного графика артистов студии. "Кроме того, это не сольное выступление В.Зеленского, а концертная программа "Вечерний Квартал", в которой принимают участие все актеры компании, в том числе, В.Зеленский.
В студии также отметили, что "творческая деятельность разрешена законами Украины даже Первым лицам государства".
"Призывы голосовать за или не голосовать за Владимира Зеленского или иных кандидатов во время концертов "Квартала 95" не осуществляются. Считаем, что все обвинения в незаконной агитации имеют целью попытку организовать очередной хайп в СМИ вокруг одного из лидеров президентской гонки", - подчеркнули в "Квартале 95".
Но Вам почему-то очень выгодно это забывать...
Так что увы и ах..получите тем же концом..по тому же самому месту...😀
А то как в анекдоте про "Боженька, хочу лярд в лотерею!" - "так купи хоть билет, блин..."
https://m.youtube.com/watch?v=GgTbc3DyCG4
Ответ уже в принципе должен быть...если он существует в природе..
Там есть о том как беня подаоил зелику полтора лимона баксов...по вашему мнению за просто так...😀
А то пока мы слышим от Вас только ложь без единого факта.
2. Если так, то замечательно - значит "Квартал" и Зеленский делают очень востребованные и популярные проекты.
3. "Купить готовый продукт" (шоу "Вечерний квартал") и "подарить" - это очень разные действия. Но Вы то, конечно, не знаете разницу между зарабатыванием и подарком.
А вот документов подтверждающих факт оплаты эфирного времени нет...как нет и договора бартера....и это факт...
А раз нет...значит єто подарок...😀
Если Вам не нравится правда о Порохе - это лично Ваши заморочки.
Так что увы и ах...я у вас научился...
Вот спросите конкретнее, я с удовольствием поделюсь с читателями Цензора имеющейся у меня инфой.
Вы работаете на зелю (беню). Другие работают на шмулю, а третьи за вальцмана.
Ни один из них не изменит ничего в Украине, а будет набивать дальше свой карман, опустошая нашу землю для будущего переноса евреев на нашу территорию.
Это была ещё мечта троцкого и членина.
Мне абсолютно безразличны ваши зели, бени, шмули капительман или пети вальцман.
Еврей в политке Украины - уже большая роскошь для нас, украинцев.
Гнать надо метлой ваших из политики на "землю обетованную", а ворованное врнуть в казну.
Слава Украине!
Все они втроём - чьи-то куклы. Верить смешно кому-то из них.
Очевидно, что нет. Значит Ваши причитания тут - это ложь.
И как говорит тётя сара, "не надо из нас делать баланду с окрошкой".
Ск. Вам платят в штабе бени (зели)?
Пять років цими перспективами ніхто не цікавився.
А вот тюрьмой рискуете именно Вы. Или, в лучшем случае, баном. Ещё раз напоминаю про недопустимость разжигания межнациональной розни.
Не знаю, насчёт фамилии "Вальцман", но знаю про то, что его отец был судим за хищения в особо крупных размерах.
https://www.kp.md/daily/26237.4/3119237/
29 ноября 1985 года Алексей Порошенко был задержан сотрудниками горотдела внутренних дел Бендер по подозрению в хищении материальных ценностей в особо крупных размерах.
20 июля 1986 года Алексей Иванович Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного суда МССР к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.
Все они (ваши
жидыевреи) воры, кто ж спорит.
Той же Вакарчук виявився реалістом - він розуміє, що президентом всієї України він стати не може, як і маріонеткою чи покровителем олігархату в ролі президента.
Існує єдино можливий обнадійливий варіант дій в такій критичній ситуації - не голосувати за Порошенка, а в другому турі обирати з того, що залишиться в результаті першого.
А потім має статися чудо. В іншому випадку - чуда не буде, тільки томос.
Дякую.
Ніхто з "відомих" вже нас не врятує, це 100%.
У порошенка Є ПАРТІЯ ,,солідарность" чиновників крадіїв, коррупціонерів, та олігархів.
А ОТТЕПЕР У ЦІЄЇ ,,солідарності" Є ЩЕ Й ,,опора". 😂😅😂
Никто ведь не бьётся в истерике от фактов выделения малоимущим и пенсионерам денежного единоразового пособия через социальные государственные структуры и разные именные благотворительные фонды. И на бесплатные концерты по стране от наших метров политического "разговорного юмора" тоже никто кляузы не пишет, хотя там "несвоих" неприглашенных вообще полиция пакует и метелит.
Так об чём вообще шум?
Что, на воре шапка горит? Сам признался.
І тепер їх може врятувати тільки третій "майдан". Дехто каже, що він неможливий і його не буде. Насправді, він вже досить давно почався і вирує на повну силу. Після, так званих, виборів він буде відбуватися ще енергійніше.
А результатом його буде те, що ті, хто збирався будувати Україну, будуть будувати Польщу.
Згадаймо 2013 - 2014 р.р., Майдан, Революція Гідності. Весь світ слідкував за подіями в Україні. Чому? Людство відчуває, що Його доля пов'язана з долею України. Врятуємо Україну, врятуємо все Людство.
Меритократія це шлях до відродження України і Людства.
Меритократія (букв. «влада достойних», від лат.meritus - достойний, гідний і грец.κρατος - влада, правління) - принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного походження.
Треба позбавитись пройдисвітів, що нав'язують суспільству хибні цінності, демонструючи власним прикладом їхню перевагу.
Скажу откровенно, ни одна из отколупавшихся республик бывшего совка, сильно не продвинулась вперёд. Почти везде аналогичная ситуация, т.е. дело не только в нашей национальности.
По-поводу третьего майдана скажу так.
Его не будет.
Ровно через год заработает сев. поток 2, а нас кацапы тупо отключат. Давление упадёт в трубе нашей и ничего транспортировать даже внутри Украины мы не сможем. 3 ярда с лишним продажные европейцы частично с турками (турецкий поток) заберут себе. Нашей трубе придёт труба, т.к. диаметр трубопровода не позволит качать ни в аверсе, ни в реверсе.
Наши идиоты ничего не сделали для диферсификации, например, станций для сжижженого газа.
В течении года после запуска сев. потока 2 промышленность у нас станет. Маргиналы и пятая колонна раши встрянут и начнут орать: путэн введи. И начнет реальная гражданская, что и нужно ху#лу. Далее, у людей много оружия на руках, начнется бардах и месиво. Но, это будет не третий майдан... Это будет конец всему. Дальше раздробят нас на куски, все. Кацапы, поляки, венгры, румыны и т.д. ***** может вступить сюда при безвластии и отсутствии способности обороняться. Он своими подлыми способами этого добивается.
Самый большой удар - это сев. поток 2. Запомните мои слова, малята...
А хто у нас през - это уже совсем не важно, т.к. будет только зрада.
Как сообщили «опоровцы», она велась на представлениях юмористического шоу «Лига смеха», проходивших в Черноморске и Белгороде-Днестровском 6 и 7 февраля.
В частности, перед началом шоу зрителям продемонстрировали видеоролики о выборах и откровенно агитационное обращение Зеленского, а уже после того, как стартовали выступления команд, была сделана пауза, во время которой снова показали кандидата, который призвал украинцев прийти на выборы.
После завершения концертов зрителям раздали печатную продукцию с предвыборной символикой Зеленского.
«Печатный материал не содержал данных о заказчике, тираже и изготовителе продукции, что является прямым нарушением требований части 16 ст. 63 Закона Украины «О выборах Президента». Кроме того, отсутствие таких сведений на агитационной продукции может свидетельствовать о том, что ее изготовление могло быть профинансировано не из избирательного фонда», - отмечается в сообщении «Опоры».
На жаль, Квартал 95 і Володимир Зеленський не зможуть провести концерт у Вінниці через те, що концерт був запланований в Будинку Офіцерів, що підпорядковується Міністерству Оборони України. Через це вони отримали заборону