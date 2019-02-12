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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (21050) Зеленский (166) Квартал-95 (60) концерт (284) Ужгород (304) ОПОРА (116)

 "Квартал 95" о бесплатных концертах: Обвинения в незаконной агитации за Зеленского имеют целью создать хайп в СМИ

Студия "Квартал 95" заявляет, что в их творческой деятельности и гастрольных выступлениях отсутствуют какие-либо элементы предвыборной агитации, в том числе, за ее художественного руководителя, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Студия "Квартал 95" ответила на обвинение гражданской сети "Опора" в том, что бесплатный концерт в Ужгороде 9 февраля мог быть непрямым подкупом избирателей и агитацией за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На запрос "Интерфакс-Украина" в творческом объединении заявили, что в гастрольных выступлениях студии нет элементов предвыборной агитации. 

"Базовым принципом коллектива студии "Квартал 95" является отсутствие какой-либо агитации в творческой деятельности вообще, в частности, в гастрольных выступлениях "Квартал 95". Следовательно, текущий гастрольный тур, как и все предыдущие туры, агитации не содержит", - заявили в творческом объединении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОПОРА: Бесплатные концерты Зеленского имеют признаки подкупа

Так в "Квартале 95" прокомментировали сообщение гражданской сети "Опора", что 9 февраля в Ужгороде студия дала дополнительный бесплатный концерт, вход на который был только по приглашению, и в этом могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата В.Зеленского.

В "Квартале 95" указали, что их гастрольный тур был запланирован еще осенью 2018 года в рамках гастрольного графика артистов студии. "Кроме того, это не сольное выступление В.Зеленского, а концертная программа "Вечерний Квартал", в которой принимают участие все актеры компании, в том числе, В.Зеленский.

В студии также отметили, что "творческая деятельность разрешена законами Украины даже Первым лицам государства".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач. ФОТО

"Призывы голосовать за или не голосовать за Владимира Зеленского или иных кандидатов во время концертов "Квартала 95" не осуществляются. Считаем, что все обвинения в незаконной агитации имеют целью попытку организовать очередной хайп в СМИ вокруг одного из лидеров президентской гонки", - подчеркнули в "Квартале 95".

Источник: https://censor.net.ua/n3111175
 
   
 Топ комментарии
 
Он ничем не обязан "старой системе". Именно по этому с ним следует кортеж из машин принадлежащих фирмам Коломойского и его охраняют Бенины телохранители...
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Уродца, который лижет "кинжал" Кадырова в президенты! ура. Впервые я буду горд за Ялинковича, когда оно приехало в Японию и тамошний император долго прорывался к вакидзаси после рукопожатия с этим петухом.
Зеленский даже не успеет пожать императорскую руку, ибо император выпьет йаду, взорвет себя, а потом успеет сделать харакири.
Янук по сравнению с этим смехуном - образец рыцарства. б*же, я услышал этот мерзкий голос, когда оно намылилось в президенты.... даже мову можно возненавидеть если на ней блюет подобное чмо.
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А можете указать ссылку на обсуждение с Зеленским конкретно отсутствия подтверждающего документа на выделение и оплату эфирного времени в новогоднюю ночь? Из тех интервью, что есть в сети и у Гордона мне такая тема не попадалась. Попахивает фейком...
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Это проблема Зелика показать платежку или договор бартера...если таковые есть...а не моя...
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У нас в стране презумпция невиновности. Так что собирать и предоставлять доказательства - это дело обвинителей, а не обвиняемых.
Но Вам почему-то очень выгодно это забывать...
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Ага...только когда такие как ты...да сам Зеленый... пять лет обсирали Порошенко...об этой преземпции забывали...😀
Так что увы и ах..получите тем же концом..по тому же самому месту...😀
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Так вы бы хоть вопрос где задали по подтверждающем в документу!
А то как в анекдоте про "Боженька, хочу лярд в лотерею!" - "так купи хоть билет, блин..."
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Вот видео...этот вопрос там месяц назад задали...
https://m.youtube.com/watch?v=GgTbc3DyCG4
Ответ уже в принципе должен быть...если он существует в природе..
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Не нашёл там подтверждающих документов. Только куча фейков и личных домыслов автора, сваленных в одно пропагандистское видео.
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А кто сказал что там должны были быть подтверждающие документы?
Там есть о том как беня подаоил зелику полтора лимона баксов...по вашему мнению за просто так...😀
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Давайте факты про "беня подаоил зелику полтора лимона баксов".
А то пока мы слышим от Вас только ложь без единого факта.
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Новогоднее выступление...это факт...его стоимость полтора лимона...
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1. Покажите факты, подтверждающие эту стиоимость?
2. Если так, то замечательно - значит "Квартал" и Зеленский делают очень востребованные и популярные проекты.
3. "Купить готовый продукт" (шоу "Вечерний квартал") и "подарить" - это очень разные действия. Но Вы то, конечно, не знаете разницу между зарабатыванием и подарком.
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😀 Пусть они делают все что угодно...меня поделки аферистов не интересуют..
А вот документов подтверждающих факт оплаты эфирного времени нет...как нет и договора бартера....и это факт...
А раз нет...значит єто подарок...😀
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Как можно обосрать казнокрада и коррупционера фактами о его преступлениях? Он сам себе уже создал такую репутацию.
Если Вам не нравится правда о Порохе - это лично Ваши заморочки.
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Если вам не нравится правда о Зелике...это ваши личные заморочки...😀
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Так если бы Вы писали правду... Вы же пишете чужие мнения, выдавая их за свои. И без каких либо фактов.
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Вы аналогично писали и пишите о Порошенко...и это вас не смущает.😀
Так что увы и ах...я у вас научился...
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Так я по каждому написанному мной пункту готов предоставить факты или доказательную аргументацию.

Вот спросите конкретнее, я с удовольствием поделюсь с читателями Цензора имеющейся у меня инфой.
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Андреич, факт пока один, и он очевидный.
Вы работаете на зелю (беню). Другие работают на шмулю, а третьи за вальцмана.

Ни один из них не изменит ничего в Украине, а будет набивать дальше свой карман, опустошая нашу землю для будущего переноса евреев на нашу территорию.
Это была ещё мечта троцкого и членина.
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😀То что вы считаете сваими фактами..или аргументами..на деле является бредом сивой кобылы...
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То есть, конкретных вопросов у Вас нет. Конкретных факто тоже нет. Остался только переход на личности - любимая манипуляция троллей...
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Все кацапи топят за клоуна, что удивительного? Вот такие ольгинские андрюши...
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... авторитетно заявил кацапский тролль под чужим флагом.
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Вы так ни разу и не предоставили факты для подтверждения своей лжи. Только причитаете тут и безосновательно обвиняете всех вокруг в "непонимании". А как Вас понять, если Вы врёте и вместо фактов подсовываете пропагандистские сборники фейков от неизвестного "пенсионера".
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Фейки и ссылки клеите только Вы, уважаемый.
Мне абсолютно безразличны ваши зели, бени, шмули капительман или пети вальцман.
Еврей в политке Украины - уже большая роскошь для нас, украинцев.
Гнать надо метлой ваших из политики на "землю обетованную", а ворованное врнуть в казну.

Слава Украине!
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Те виднее...ты ведь на ней работаешь..а не я..😀
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Кукла олигарху лучче, точнее, удобнее.
Все они втроём - чьи-то куклы. Верить смешно кому-то из них.
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Ещё раз спрашиваю: у Вас есть доказательства договорённости Коломойского и Зеленского?
Очевидно, что нет. Значит Ваши причитания тут - это ложь.
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1+1 - это самое лучшее доказательство, уважаемый.
И как говорит тётя сара, "не надо из нас делать баланду с окрошкой".

Ск. Вам платят в штабе бени (зели)?
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А яким законом концертна діяльність в рамках виборчої компанії забороняється?
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Законами не запрещено. Только методичками порохоботов.
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НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ ПОРОШЕНКО - "ОПОРА", ИЛИ "ОПОРА" - ПОРОШЕНКО. И РЕЙТИНГИ У НИХ ТАКИЕ ЖЕ, ЛЮДИ НА НИХ УЖЕ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ.
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А хто організовує концерти з якими їздять голови райдержадміністрацій по селах, попередньо розповсюдивши по всіх хатах запрошення обговорити в сільському клубі "перспективи розвитку села", на якому є прізвище Порошенка?
Пять років цими перспективами ніхто не цікавився.
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Зеленский потом мне "отплатит" изгнанием коррупционеров из власти, реформами в правовой системе, наказанием казокрадов и сепаров, передачей природных ресурсов Украины нам - её гражданам, и многим другим подобным. Ради такого будущего себя, своей семьи, своих близких я готов рассказывать правду о нём и о других кандидатах хоть год.

А вот тюрьмой рискуете именно Вы. Или, в лучшем случае, баном. Ещё раз напоминаю про недопустимость разжигания межнациональной розни.
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Повторюсь. Не надо обманывать. http://m.kievvlast.com.ua/gossip/petr_poroshenko__ne_valcman_ego_otec__ne_cehovik
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Т.е. вас послали все штабы? И я даже знаю за что... За антисемитизм.
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Повторюсь:
Не знаю, насчёт фамилии "Вальцман", но знаю про то, что его отец был судим за хищения в особо крупных размерах.

https://www.kp.md/daily/26237.4/3119237/
29 ноября 1985 года Алексей Порошенко был задержан сотрудниками горотдела внутренних дел Бендер по подозрению в хищении материальных ценностей в особо крупных размерах.
20 июля 1986 года Алексей Иванович Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного суда МССР к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.
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По русским сайтам ходите. А ещё рассказываете.
Все они (ваши жиды евреи) воры, кто ж спорит.
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да-да...и янукович никаких два раза не сидел..к л е в е т а...
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Маразм. Чому Порошенко не бере гроші з перехожих за свої бігборди? Їх теж можна розглядати, як розважальний елемент. Особливо це ставить в ступор, коли в той самий час агітатори за Порошенка внаглу пропонують за голос - 1000гр., щоб навіть виборець не ходив на дільницю - "самі проголосуємо". Це ж який сміттєвий рейтинг має шпигун Порошенко, що за нього люди можуть глосувати лише за 1000гр?
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І ще смшили львівські атовці, що провокували кварталівців перед їх концертом у Львові. Мало того, що вони тоді показали себе клоунами, коли почали питати Вову "Чей Крим?". Так вони продовжили свій "гастроль", коли на каналі Zik скликали сьогодні персконференцію і почали вимагати(???), щоб Зеленський не обиравсь президентом. Десь вісім чоловіків. Так кумедно виглядало. У Вови найбільший рейтинг, а вісім, балуваних, як діти, чоловіків вимагають, щоб Вова фактично зрадив приблизно п"ять мільонів його прихильників і знявсь з перегонів, "бо він клоун". Ця клоунада тривала десь пів години і журналісти припинили трансляцію, коли один з чоловіків не витримав і почаб брудно лаятись прямо в студії. Цирк з цими порошенківськими людьми...
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Чи стане президентом України Зеленський, після перемоги на виборах і інаугурації, це нікому не відомо, з ним самим включно. Відомо, що Порошенко не є президентом.
Той же Вакарчук виявився реалістом - він розуміє, що президентом всієї України він стати не може, як і маріонеткою чи покровителем олігархату в ролі президента.
Існує єдино можливий обнадійливий варіант дій в такій критичній ситуації - не голосувати за Порошенка, а в другому турі обирати з того, що залишиться в результаті першого.
А потім має статися чудо. В іншому випадку - чуда не буде, тільки томос.
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В другий тур може вийти Петро і бойко. Маштаб підкупу може сягати декілька мільонів. Плюс за Петра "проголосують" всі мертві, ненароджені, заробітчани, різні дурдоми з тюрмами, військові, переселенці(по декілька разів), мешканці окупованих теріторій і на деяких дільницях, де Петро скупить всіх членів комісії у Петра буде 99%, як у янека у 2010му. Тож Петро вийде в другий на 100%. Так само він собі бойка підтягне, тим більш, що 17% вати і так у бойка буде. От і псо
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Ваню, а Ви кого хочете в прези?
Дякую.
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Ваня, невже в когось ще можна вірити окрім себе? Ви ж розумна та добра людина.
Ніхто з "відомих" вже нас не врятує, це 100%.
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Якщо ви ні в кого не вірите, то навіщо ви питаєте - в кого вірю я? Нехай кожному буде по вірі його.
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Думаю, Петя сам боится такого варианта. Иначе за такие масштабные фальсификации его вынесут без разговоров, даже манатки собрать не успеет, как Янык.
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А Петро і не збирається сидіти в України. Він-то втече, а ось що буде по ньому? Українці ж не мають консенсусу на рахунок влади. Кожен атаманчик буде тягнути ковдру на себе. Почнеться хаос, анархія, безвладдя. Що це, як не громадянська? Ось, де небезпека. Здогадайтесь з трьох раз - до кого влада перейде? Правильно, до пуйла. Тож вже зараз треба визначитись - хто, якщо не Пєтя? Бо ще одні вибори проводити ніхто не дасть. І, щоб визначитись, в нас є лише два місяці.
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Цікаво.
У порошенка Є ПАРТІЯ ,,солідарность" чиновників крадіїв, коррупціонерів, та олігархів.
А ОТТЕПЕР У ЦІЄЇ ,,солідарності" Є ЩЕ Й ,,опора". 😂😅😂
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Так це в Зеленського ця партія
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Когда верховный военный чин и глава светского государства во время войны из-за иностранной агрессии делает гастроль по стране с церковной реликвией, у "Опоры" вопросов не возникло?
Никто ведь не бьётся в истерике от фактов выделения малоимущим и пенсионерам денежного единоразового пособия через социальные государственные структуры и разные именные благотворительные фонды. И на бесплатные концерты по стране от наших метров политического "разговорного юмора" тоже никто кляузы не пишет, хотя там "несвоих" неприглашенных вообще полиция пакует и метелит.
Так об чём вообще шум?
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Ух, какие культурные речи у сторонников Порошенко! Прямо напомнил вора Яныка в окружении его верных титушек.
Что, на воре шапка горит? Сам признался.
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Ну, ти ж знаєш, що українці, як етнічна група, не створили жодної політичної структури. Після того, як всі гебешні, очолювані гарно законспірованими під патріотів,стукачами, псевдополітичні проекти провалилися, вони кинулися прислуговувати олігархам. І якісь конвульсії в них траплялися лише тоді, коли в них намагалися відібрати казку. Але казці прийшов кінець з того боку, з якого вони не чекали, але добре до цього доклалися.
І тепер їх може врятувати тільки третій "майдан". Дехто каже, що він неможливий і його не буде. Насправді, він вже досить давно почався і вирує на повну силу. Після, так званих, виборів він буде відбуватися ще енергійніше.
А результатом його буде те, що ті, хто збирався будувати Україну, будуть будувати Польщу.
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Частина українців залишиться і лідером у них таки буде Юля. Згодом повернуться і втікачі.
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...І тепер їх може врятувати тільки третій "майдан". Дехто каже, що він неможливий і його не буде. Насправді, він вже досить давно почався і вирує на повну силу...

Згадаймо 2013 - 2014 р.р., Майдан, Революція Гідності. Весь світ слідкував за подіями в Україні. Чому? Людство відчуває, що Його доля пов'язана з долею України. Врятуємо Україну, врятуємо все Людство.
Меритократія це шлях до відродження України і Людства.
Меритократія (букв. «влада достойних», від лат.meritus - достойний, гідний і грец.κρατος - влада, правління) - принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного походження.
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Це залежить від визнання всіма верствами суспільства єдиних ПРАВИЛЬНИХ цінностей. Нажаль зараз цього нема, тому не можемо об'єднатися і тупцюємо на одному місці замість рухатись.
Треба позбавитись пройдисвітів, що нав'язують суспільству хибні цінності, демонструючи власним прикладом їхню перевагу.
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Так, повністю погоджуюсь. Та наша задача - нагадувати суспільству, що хибні цінності шлях в нікуди, і підтримувати насправді найкращих, щоб сформувати меритократичне суспільство.
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Насчёт "полит. структуры" и остального - частично согласен. Мы оказались несостоятельными, т.к. профукали 26 лет халявной незалежности. Крали у страны, крали друг у друга, а враг поймал момент и воспользовался.
Скажу откровенно, ни одна из отколупавшихся республик бывшего совка, сильно не продвинулась вперёд. Почти везде аналогичная ситуация, т.е. дело не только в нашей национальности.
По-поводу третьего майдана скажу так.
Его не будет.
Ровно через год заработает сев. поток 2, а нас кацапы тупо отключат. Давление упадёт в трубе нашей и ничего транспортировать даже внутри Украины мы не сможем. 3 ярда с лишним продажные европейцы частично с турками (турецкий поток) заберут себе. Нашей трубе придёт труба, т.к. диаметр трубопровода не позволит качать ни в аверсе, ни в реверсе.
Наши идиоты ничего не сделали для диферсификации, например, станций для сжижженого газа.
В течении года после запуска сев. потока 2 промышленность у нас станет. Маргиналы и пятая колонна раши встрянут и начнут орать: путэн введи. И начнет реальная гражданская, что и нужно ху#лу. Далее, у людей много оружия на руках, начнется бардах и месиво. Но, это будет не третий майдан... Это будет конец всему. Дальше раздробят нас на куски, все. Кацапы, поляки, венгры, румыны и т.д. ***** может вступить сюда при безвластии и отсутствии способности обороняться. Он своими подлыми способами этого добивается.
Самый большой удар - это сев. поток 2. Запомните мои слова, малята...
А хто у нас през - это уже совсем не важно, т.к. будет только зрада.
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Как говорили в старину - всё равно, хорошо или плохо, лишь бы говорили!
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Зеленский ведет незаконную агитацию в Одесской области
Как сообщили «опоровцы», она велась на представлениях юмористического шоу «Лига смеха», проходивших в Черноморске и Белгороде-Днестровском 6 и 7 февраля.
В частности, перед началом шоу зрителям продемонстрировали видеоролики о выборах и откровенно агитационное обращение Зеленского, а уже после того, как стартовали выступления команд, была сделана пауза, во время которой снова показали кандидата, который призвал украинцев прийти на выборы.
После завершения концертов зрителям раздали печатную продукцию с предвыборной символикой Зеленского.
«Печатный материал не содержал данных о заказчике, тираже и изготовителе продукции, что является прямым нарушением требований части 16 ст. 63 Закона Украины «О выборах Президента». Кроме того, отсутствие таких сведений на агитационной продукции может свидетельствовать о том, что ее изготовление могло быть профинансировано не из избирательного фонда», - отмечается в сообщении «Опоры».
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так это ж порошенко ленточку автобороги на Одессу перерезал..

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Не розумію навіщо вас заспамили. Закон є Закон. І вимоги закону треба виконувати, а не ховати голову в спам або пісок. Навіть, якщо це стосується такого "авторитета", як зеля-термос. Агітуєш - плати державі і не роби з людей лохів. Показ "Слуги народу" є передвиборчою агітацією і має оплачуватись із виборчого фонду, - КВУ Источник: http://ukropnews.com/news/Pokaz_Slugi_narodu_e_peredviborchoyu_agitatsieyu_i_mae_oplachuvatis_iz_viborchogo_fondu_KVU_377022.html
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просто здохни, підар зельониє чилавечки, билять... гній ти кацапский, вАлодя...
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Зеленський тормоз країни Україна .., це той хто до сьогодні нічого не зробив корисного для України .., тому всі хто навіть по телефону відають голос за нього... опускає нас всіх українців ..Особливо тих хто за неї відав свое життя ..
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Друг пізнається не язиком .., не породіями ..., а в біді ...Де був Зеленський під час майдану ??..
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Де був Зеленський відомо хоча б з його відеозвернення до януковіча.А от де ти було?
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Відеозвернення ., що ти несеш ??))) що думаете, що всі лохи ?
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Говоримо відкрито!
На жаль, Квартал 95 і Володимир Зеленський не зможуть провести концерт у Вінниці через те, що концерт був запланований в Будинку Офіцерів, що підпорядковується Міністерству Оборони України. Через це вони отримали заборону
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Побудова меритократичної держави неможлива без чесної і прозорої судової системи. "Юліна програма відносно судів правильна,також цю програму по судях вже давно пропонує Свобода.Тому багато людей навіть і в Донецьку голосуватимуть за Кошулинського.Якщо на виборчі дільниці прийде 65% виборців,то в другому турі буде Тимошенко і Кошулинський.Державі потрібно,щоб в першому турі виграла Тимошенко". Марія Донченко. https://www.liga.net/politics/articles/sudyam-very-net-kak-top-kandidaty-obeschayut-pochinit-sudy-ukrainy
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Квартал 95" о бесплатных концертах: Обвинения в незаконной агитации за Зеленского имеют целью создать хайп в СМИ
 
 
 
 
 
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