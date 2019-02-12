 Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра. ФОТОрепортаж

Как информирукт Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сообщения о выстрелах в центре Киева поступили около 23:30.

На данный момент на месте происшествия находятся три патрульные машины, а также автомобиль следственно-оперативной группы. Полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных. Они подтвердили информацию о стрельбе, а также отметили, что пострадавших в ее результате не было. Больше никаких комментариев правоохранители не дали.

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Из собственных источников изданию стало известно, что выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Что послужило причиной стрельбы и другие подробности инцидента будут установлены позже.







Фото: сайт "Информатор"