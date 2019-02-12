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 Происшествия, Киевские новости
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 Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра. ФОТОрепортаж

В ночь на 12 февраля в Киеве на бульваре Леси Украинки возле ресторана Benjamin’s Sheinker началась стрельба. На место происшествия оперативно прибыли несколько экипажей патрульной полиции.

Как информирукт Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сообщения о выстрелах в центре Киева поступили около 23:30. 

На данный момент на месте происшествия находятся три патрульные машины, а также автомобиль следственно-оперативной группы. Полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных. Они подтвердили информацию о стрельбе, а также отметили, что пострадавших в ее результате не было. Больше никаких комментариев правоохранители не дали.

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Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра 01

Из собственных источников изданию стало известно, что выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Что послужило причиной стрельбы и другие подробности инцидента будут установлены позже.

Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра 02
Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра 03
Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра 04
Фото: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/n3111173
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно делал шановный Петр Алексеич, что просачивался в ЦВК через амбулаторию. Район там неспокойный Біля ресторану на бульварі Лесі Українки в Києві сталася стрілянина: поліцейські вилучили кілька гільз від рушниці 12-го калібру - Цензор.НЕТ 9839
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Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных. Они подтвердили информацию о стрельбе, а также отметили, что пострадавших в ее результате не было. Больше никаких комментариев правоохранители не дали. Источник: https://censor.net.ua/n3111173\\\\\\\\

Хоть на бутылки их не рассадили? Менты - давайте свой "горяченький номер", чтобы граждане, когда вас унижает кто-то, оперативно смогли вас защитить Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра - Цензор.НЕТ 2038
Граждане будут кричать: ложись Аваков. тьху! наша пилицияя нас бережот - клево сэлфует и в парашу бежот.
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А че смотреть то? Если у меня в стране такой беспредел, то да - я быдло. Не то что у вас - в, то есть на Параше - захотел - сел на бутылку, не захотел - чеченцы заставили.
Романтика© Біля ресторану на бульварі Лесі Українки в Києві сталася стрілянина: поліцейські вилучили кілька гільз від рушниці 12-го калібру - Цензор.НЕТ 5308
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Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных. Они подтвердили информацию о стрельбе, а также отметили, что пострадавших в ее результате не было. Больше никаких комментариев правоохранители не дали. Источник: https://censor.net.ua/n3111173\\\\\\\\

Хоть на бутылки их не рассадили? Менты - давайте свой "горяченький номер", чтобы граждане, когда вас унижает кто-то, оперативно смогли вас защитить Возле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра - Цензор.НЕТ 2038
Граждане будут кричать: ложись Аваков. тьху! наша пилицияя нас бережот - клево сэлфует и в парашу бежот.
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Одно быдло постреляли, другое на ментов гонит))))
В зеркало посмотреть слабо?))))
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А че смотреть то? Если у меня в стране такой беспредел, то да - я быдло. Не то что у вас - в, то есть на Параше - захотел - сел на бутылку, не захотел - чеченцы заставили.
Романтика© Біля ресторану на бульварі Лесі Українки в Києві сталася стрілянина: поліцейські вилучили кілька гільз від рушниці 12-го калібру - Цензор.НЕТ 5308
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Правильно делал шановный Петр Алексеич, что просачивался в ЦВК через амбулаторию. Район там неспокойный Біля ресторану на бульварі Лесі Українки в Києві сталася стрілянина: поліцейські вилучили кілька гільз від рушниці 12-го калібру - Цензор.НЕТ 9839
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Ну, захотелось барину на мерсе пострелять из ружжа...)
А холопы мусорские оперативно среагировали - приехали и выяснили, что барин в своём праве...)))
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А куда подевалась 130 тысячная армия Авакова?На улицах Украины уже открытый безпредел а менты куда то безследно исчезли.
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На место происшествия оперативно прибыли несколько экипажей патрульной полиции.Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных. Источник: https://censor.net.ua/n3111173
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Вспоминаются года молодости когда дрались на дискотеках там тоже менты прятались за углами и кустами пока драка не закончилась и вязали исключительно тех кто не в состоянии был сбежать.
Ситуация в стране схожа на мою да только сейчас складывается впечатление что в таких ситуациях патрульных намерено не оказывается на местах событий иначе при почти ежедневных бандитских налетах еще ни разу даже случайно менты не оказывались на месте совершения преступления а только появляются когда все разбежались и делают видимость бурной ментовской работы.
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Знайдено рушницю, гільзи ... . Пошуки продовжуються - шукають косу, сліди від лАбутенів для встановлення замовника.
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Человек защищал свою евробляху от наезда патрульной машины...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле ресторана на бульваре Л. Украинки в Киеве произошла стрельба: полицейские изъяли несколько гильз от ружья 12-го калибра. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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