 В связи с военными учениями над Тбилиси временно закроют воздушное пространство для гражданской авиации

Как информирует Цензор.НЕТ ссылкой на сайт Грузия Online, об этом сообщает в понедельник Агентство гражданской авиации республики.

В связи с учениями, запланированными министерством обороны Грузии, воздушное пространство в Тбилисской зоне наблюдения (TBILISI CTR) с 15 по 20 февраля временно будет закрыто для полетов гражданских самолетов в первой половине дня.

По информации ведомства, воздушное пространство в данной зоне будет закрыто 15, 17 и 18 февраля с 10:00 до 11:30 часов и с 15:30 до 17:00 часов, 16 и 19 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 13:00 до 14:30 часов, 20 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 14:30 до 16:00 часов по местному времени.

В сообщении говорится, что данную информацию агентство NOTAM уже разместило на своем официальном сайте.

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NOTAM (NOtice To AirMen) - агентство, оперативно распространяющее информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. Оно извещает обо всех поправках, временных или постоянных, которые не были включены в последний сборник аэронавигационной информации (AIP).

Напомним, начиная с 1 марта граждане Украины смогут посещать Грузию без паспорта для заграничных поездок, пользуясь внутренними паспортами - ID-карточками.