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Все про:авиация (1774) Грузия (3516) учения (2002)

 В связи с военными учениями над Тбилиси временно закроют воздушное пространство для гражданской авиации

Воздушное пространство в Тбилисской зоне наблюдения с 15 по 20 февраля будет временно закрыто для полетов гражданских самолетов в первой половине дня.

Как информирует Цензор.НЕТ ссылкой на сайт  Грузия Online, об этом сообщает в понедельник Агентство гражданской авиации республики.

В связи с учениями, запланированными министерством обороны Грузии, воздушное пространство в Тбилисской зоне наблюдения (TBILISI CTR) с 15 по 20 февраля временно будет закрыто для полетов гражданских самолетов в первой половине дня.

По информации ведомства, воздушное пространство в данной зоне будет закрыто 15, 17 и 18 февраля с 10:00 до 11:30 часов и с 15:30 до 17:00 часов, 16 и 19 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 13:00 до 14:30 часов, 20 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 14:30 до 16:00 часов по местному времени.

В сообщении говорится, что данную информацию агентство NOTAM уже разместило на своем официальном сайте.

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NOTAM (NOtice To AirMen) - агентство, оперативно распространяющее информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. Оно извещает обо всех поправках, временных или постоянных, которые не были включены в последний сборник аэронавигационной информации (AIP).

Напомним, начиная с 1 марта граждане Украины смогут посещать Грузию без паспорта для заграничных поездок, пользуясь внутренними паспортами - ID-карточками.

Источник: https://censor.net.ua/n3111172
 
 
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Машка Захерова поди уже тренеруется блевануть о следующем:
Ужасная угроза россии, грузины отакуэ, мы привели в готовность два эсминца, а на третьем забухал кочегар и один самолет, ибо Украина опять поставила в Грузию 100500 "БУК"-ов. Фощииизъм!!!11

Парашные истерики это как бы Валуев обоср.лся от того что под его окном покурил сигарету пятиклассник. уже не смешно с этого лепрозория даже. Главное твари сами грозятся применить ЯО, но от любого выстрела накладывают в штаны и жалобно скулят
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Нехай чекають ватольот і вереск шо це вони його збили.
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)))) и о расейских аэропортах. утро в принципе началось интересно ))) в аэропорту тамошнего барнаула случилсо облом. трапа . )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ связи с военными учениями над Тбилиси временно закроют воздушное пространство для гражданской авиации
 
 
 
 
 
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