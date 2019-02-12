 Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из 120-мм минометов и дважды из минометов 82-мм калибра - в районе населенного пункта Гнутово;
- из 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пески;
- из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- дважды - из 82-мм минометов - в районе поселка Новотошковское;
- из 82-мм минометов - вблизи н.п. Крымское;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 11 февраля один оккупант был уничтожен и один ранен.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
Гарного всім дня)
Мочите руSSню, помните о том, что дохлых кацапов много не бывает, опять же это хорошее удобрение для наших украинских черноземов.
пораненому соколу найскорішого одужання і швидкого відновлення...тримайся
***
я дивлюсь на обличчя бійців,
щирі посмішки, втомлені очі,
сиві скроні та безліч рубців…
а мій розум сприйняти не хоче:
це не сон, не сіндром маячні,
ця війна не в далекій країні,
не в Іраку чи десь там... в Чечні,
а в вишневій моїй Україні.
саме зараз її козаки
схід країни від зла захищають,
б"ються на смерть мої земляки,
кров"ю землю святу поливають.
щоб Країна ввійшла в майбуття
вільна, сильна, без чвар та війни.
не шкодують саме цінне - життя,
України найкращі Сини!
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