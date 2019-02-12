 Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- из 120-мм минометов и дважды из минометов 82-мм калибра - в районе населенного пункта Гнутово;

- из 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пески;

- из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- дважды - из 82-мм минометов - в районе поселка Новотошковское;

- из 82-мм минометов - вблизи н.п. Крымское;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 11 февраля один оккупант был уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.