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 Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист, - штаб ОС

11 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- из 120-мм минометов и дважды из минометов 82-мм калибра - в районе населенного пункта Гнутово;
- из 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пески;
- из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- дважды - из 82-мм минометов - в районе поселка Новотошковское;
- из 82-мм минометов - вблизи н.п. Крымское;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 11 февраля один оккупант был уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111171
 
 
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Найшвидшого одужання!
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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смерть расіянським окупантам та усему кремлядському коблу!!!! Пораненому воїну скорішого одужання!!!!
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Дякую нашим захисникам за захист нашої країни! Найшвидшого виздоровлення пораненому.
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Раненому быстрого выздоровления и возвращения в строй. Рашикам дать по их заслугам)))..
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Желаем нашему бойцу быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Мочите руSSню, помните о том, что дохлых кацапов много не бывает, опять же это хорошее удобрение для наших украинских черноземов.
Ворог за добу 12 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, поранено одного українського воїна, знищено одного терориста, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3685
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спасибо, что живые!
пораненому соколу найскорішого одужання і швидкого відновлення...тримайся
***
я дивлюсь на обличчя бійців,
щирі посмішки, втомлені очі,
сиві скроні та безліч рубців…
а мій розум сприйняти не хоче:
це не сон, не сіндром маячні,
ця війна не в далекій країні,
не в Іраку чи десь там... в Чечні,
а в вишневій моїй Україні.

саме зараз її козаки
схід країни від зла захищають,
б"ються на смерть мої земляки,
кров"ю землю святу поливають.
щоб Країна ввійшла в майбуття
вільна, сильна, без чвар та війни.
не шкодують саме цінне - життя,
України найкращі Сини!
////
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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