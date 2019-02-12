 Хакеры РФ могут атаковать не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры, - начальник департамента СБУ Климчук

Об этом заявил начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Имеющаяся у Службы безопасности информация свидетельствует о том, что основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор - информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство", - сказал Климчук.

Он подчеркнул, что у СБУ есть информация, что спецслужбы РФ готовят мощные кибератаки перед выборами в Украине и во время самих выборов.

"Они могут проходить не только на электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать какие-либо объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика", - добавил начальник департамента СБУ.

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По его словам, такие действия могут негативно повлиять на процесс выборов. В то же время, представитель СБУ подчеркнул, что Украина сможет эффективно реагировать на такие киберугрозы.

Что касается вмешательства в информпространство, то Климчук сообщил, что Россия вкладывает значительные средства и усилия в развитие сетей интернет-сайтов, которые ретранслируют пропагандистские идеи, а также используют для таких целей социальные сети.

"За последний год было заблокировано около 2 тыс. фейковых аккаунтов, подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию. В этом году подано еще 100 сайтов, которые в ближайшее время, ближайшим указом президента будет введено решение СНБО и эти сайты будут также заблокированы", - добавил Климчук.

Кроме того, он отметил, что в последние время СБУ фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.

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