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Все про:СБУ (13220) кибербезопасность (331) Климчук Александр (2)

 Хакеры РФ могут атаковать не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры, - начальник департамента СБУ Климчук

В ближайшее время будет заблокировано 100 сайтов, угрожающих национальной безопасности.

Об этом заявил начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Имеющаяся у Службы безопасности информация свидетельствует о том, что основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор - информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство", - сказал Климчук.

Он подчеркнул, что у СБУ есть информация, что спецслужбы РФ готовят мощные кибератаки перед выборами в Украине и во время самих выборов.

"Они могут проходить не только на электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать какие-либо объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика", - добавил начальник департамента СБУ.

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По его словам, такие действия могут негативно повлиять на процесс выборов. В то же время, представитель СБУ подчеркнул, что Украина сможет эффективно реагировать на такие киберугрозы.

Что касается вмешательства в информпространство, то Климчук сообщил, что Россия вкладывает значительные средства и усилия в развитие сетей интернет-сайтов, которые ретранслируют пропагандистские идеи, а также используют для таких целей социальные сети.

"За последний год было заблокировано около 2 тыс. фейковых аккаунтов, подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию. В этом году подано еще 100 сайтов, которые в ближайшее время, ближайшим указом президента будет введено решение СНБО и эти сайты будут также заблокированы", - добавил Климчук.

Кроме того, он отметил, что в последние время СБУ фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111169
 
 
 Топ комментарии
 
Кроме того, он отметил, что в последние время СБУ фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса. Источник: https://censor.net.ua/n3111169
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На Цензорі теж є такі агітатори. Вони просувають прихильників путіна.
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😲🤫Вы шо?Где?На цензоре?Ни кому не рассказывайте,а то все испугаются и убегут...😁
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Вы русские боты уже даже не переживаете, что вы палитесь на своих тупых комментариях. Украинцев так легко не обмануть.
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Кроме того, он отметил, что в последние время СБУ фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса. Источник: https://censor.net.ua/n3111169
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На Цензорі теж є такі агітатори. Вони просувають прихильників путіна.
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😲🤫Вы шо?Где?На цензоре?Ни кому не рассказывайте,а то все испугаются и убегут...😁
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Я на це розраховую, але не вірю в успіх. Якщо їм платять💲, то вони будуть лізти як таргани
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Я один раз наблюдала массовый исход тараканов из старого микро района в новые застройки.Короче,рано утречком куда-то идя обратила внимание,что прямо на дороге появилась какая-то блестящая темная полоса,причем ни начала,ни конца ей видно не было.Когда присмотрелась оказалось,что это тараканы куда-то идут плотненькой такой полоской шириной 20 см.Оказалось сворачивали они аккурат к только что возведенным домам,в которых пока ещё ни кто не жил.Но что самое странное,сколько у кого не спрашивала из жителей этих домов,в квартирах у людей их не было и в подъездах тоже.Вот они вроде есть,но тут же их нет.И тут такая же ситуация.Знаем что лезут,знаем,что есть...
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Невже СБУ не може простежити, що їхні українські прапорці - не справжні ?
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Так зміна прапорця не є криміналом. Їхні злочини це втручання у роботу державних, банківських, виборчих... систем.
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Та то я до Вашого коменту про їхніх агітаторів на ЦН.
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Я зрозумів, що цей коментар до мене. Ще є приховані агітатори, які просувають нібито українських кандидатів, а насправді їхні кандидати працюють на путіна. Це найгірший варіант для всіх.
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Больной бред. "Оні падкрадиваюцца". На Вкраїні было одно главное пророссийское чмо - Януковощ, который теперь в Ростове. А теперь пророссийскими являются коррупционеры, из партнёры медведчуки и те чмошники, которые уверяют дураков, что только они, коррупционеры - шанс ("единственный шанс!) Украины победить.
Не уверяй меня, что коррупционеры - шанс ("единственный шанс"!) Украины победить.
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Вы русские боты уже даже не переживаете, что вы палитесь на своих тупых комментариях. Украинцев так легко не обмануть.
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Похоже найдена новая отмазка тира старой "путен нападет"
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Та нехай порезвятся маслята-хакерята, весной наша Игра престолов закончится и их попустит . Но, бдительность терять нельзя,ибо одичалые не дремлят . Видишь тролль троллит - стань эльфом и эльфи 😉
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Вы русские боты уже даже не переживаете, что вы палитесь на своих тупых комментариях. Украинцев так легко не обмануть.
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для взлома компьютера хакеру необходим физический доступ к устройству.

- В Чехии задержали хакеров из России и Вьетнама, которые пытались взломать систему МИДа ... В Чехии задержали группу россиян, которых обвинили в попытке взлома компьютерной сети МИД Чехии
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Шатун - суцільний шатун. Хакеры РФ могут атаковать не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры, - начальник департамента СБУ Климчук - Цензор.НЕТ 1034

Реалії життя - найкращий агітатор.
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Мышибраття,Северный поток Плешивого педофила,блокада Азовского моря и прочая Хрень СкреПОНОСной РАБссии Хакеры РФ могут атаковать не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры, - начальник департамента СБУ Климчук - Цензор.НЕТ 7734Быдло зачуханное само в гоффне живет и Норвегии уже серет.Викинги угрожают РАБссии... Хакеры РФ могут атаковать не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры, - начальник департамента СБУ Климчук - Цензор.НЕТ 6823Шакалы вонючие
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Зачем объекты цика и инфраструктуры выводить в открытую сеть? Внутренняя сеть и плевать на хакеров.
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Отдельная внутригосударственная сеть? Проложить с нуля все каналы между узлами? Где гарантия безопасности этих каналов?
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А как же "Прозоро"? Специально сделана программа для людей имеющих деньги и связи.
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во многих странах есть внутренняя сеть. Даже в Украине, сеть по линии МВД без выхода в интернет
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Кокаин Мадуры спасет РАБсию.9,5 тонн это не хухры мухры
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как только шайка порошенка-мертветчука пролетит на выборах, так сразу
и окончится кацапский кибертерроризм
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не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры...

А может эти самые объекты отключить от одноклассников и порносайтов?
На большинстве таких объектов интернет просто не нужен....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакеры РФ могут атаковать не только ЦИК, но и объекты критической инфраструктуры, - начальник департамента СБУ Климчук
 
 
 
 
 
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