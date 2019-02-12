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 Политика Украины
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Все про:Газ (9018) ГТС (892) Нафтогаз (2622) Россия (71977) Коболев (288)

 РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев

Затянув переговоры о подписании нового контракта на транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины после 2019 года, РФ вновь может повторить кризис с поставками газа европейским потребителям.

Такое предположение высказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Под конец декабря, когда будут морозы и не будет нового договора, россияне, скорее всего, надеются повторить тот же трюк, который был в 2009 году с отключением поставок газа по украинскому коридору для европейских потребителей. Это вызовет кризис, и этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею "Северного Потока-2", которая на сегодня сильно пробуксовывает", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

А.Коболев вновь допустил, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" вместе с полным отказом от транзита газа через территорию Украины может развязать руки РФ, как стране аннексировавшей Крым и оккупировавшей часть Донбасса, на продолжение военной агрессии.

"Это не имеет ничего общего с газовым бизнесом, это цель стратегическая, над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины, говоря об интересующем всех вопросе безопасности, Россия открывает себе путь для полноценной агрессии", - отметил он.

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Напомним, Украина настаивает на подписании контракта с российским "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.

Источник: https://censor.net.ua/n3111167
 
 
 Топ комментарии
 
В России любят шантажировать Украину вентилем на газовой трубе, и всякий раз напоминать о своей доброте - они же продают нам газ "практически даром". Но почему-то забыли о том, что раньше варили щи на газе, который добывали львовяне. Статистическую информации о многолетнем использовании газопровода Дашава-Москва найти сложно.
А теперь смотри, как сложилась история. Украина начала добычу раньше, российские специалисты ездили перенимать опыт на Львовщину, а потом, когда в РСФСР тоже начали добывать газ, их переманивали туда. С тех пор на российских газовых и нефтяных месторождениях работает много украинцев. А в Украине инвестиции в добычу начинаются только сейчас, и десятилетиями Украина покупала газ у другой, как оказалось, вражеской страны.
Украинцы уже осознали, что газ - это еще и инструмент влияния на другие страны. Россия поняла это давно и активно этим пользуется.
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Россия хочет вернуть Украину и Грузию на свою орбиту - А весь Мир хочет отделить Московию от её колоний и образовать свободные государства как есть Украина,интересно кто кого?РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 2536
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Не совсем так.
Если непокупать текущую добычу, она тупо уходит в атмосферу. ВСЯ И БЕСПЛАТНО.
И на этом Украина и должна сыграть.
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Видобуток на свердловинах без проблем закручується, плюс є сховища.
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"...этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею "Северного Потока-2"". Этот Коболев либо реальный дурак, либо маскируется под дурака : какая, нафиг, идея ? Этот газопровод должны сдать в эксплуатацию в декабре 2019-го года... "Продвинуть идею....". Нет слов.
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1. І як він в грудні 2019-го експлуатуватиметься? Пускатиме бульки на німецькому березі? Суходільного продовження ще не буде до того часу.
2. Там є питання щодо обмеження заповнення труби.
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Ну вот и наступил печальный финал. Кобель стал геополитиком
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Давай, Кобєль, клич Юлю! Бо ти можеш тільки премії задурно отримувати по готовому договору. А щось своє створити, або вирулити питання, нездатний.
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Не Сцы БЫДЛО Педофила,СкреПОНОСы сдохнут что СССр не приходя в сознание РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 9415На РАБссии всего в год 137 солнечных дней в году,это единственное быдло на планете Зямля где так мало Солнца...Сибирские морозы вчера были в Ютьюбе 30-40 градусов.Засуньбте свой газ в Приморский Край,там газификация НОЛЬ целых БУЙ десятых...БАРАНЫ РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 9415
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Срань обосцанная ваша Корявая ДОХЛАЯ РАБссия,КОКАИН Мадуры умеет сдавать Интерполу по 9,5 тонн...Кто с вами после этого будет работать? Трамп? РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 572 РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 572
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Странно...
Чего это, вдруг, он стал так много говорить? РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 6499
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Не від великого розуму. Кобєль в Стокгольмі був тупо поштальоном. Йому юристи Нафтогазу склали позов по формі, а він тілки росписавсь від себе і приніс його в суд. Більше від нього нічого не треба було. А ходив потім, як Великий Комбінатор, мов би він Рашу переграв. Ага.
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РАБссия проиграла все Суды по газу из 19.двадцатый был 50 на 50...Крысы Кремля такие Крутые что просрали ВСЁ что можно и нельзя
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За убиство Евгения Щербаня и его жены,а также бортинженера и авиамеханика в донецком айропорту 3 ноября 1996 года КрысЮлю не пасодють,срок давности вышел РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 7871
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Единственное что правильно предсказала Юля це колючий дрот вокруг Далбасса.А я Янукович ніколи не буде президентом то була Юлина Гумореска РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 3387
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25 000 бигбордов Юли по всей Украине стоят не дешево...6 000 гривен РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 2329за партрєть Косы...Откуда бабосікі Зин,у нищебродки?
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на зоне 7 лет экономила , складывала копейку к копейке , не надо завидывать
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РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 7705 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 22 ч.22 часа назад
Борис Райтшустер, удушение Украины, авторская версия..

РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 2354

РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев - Цензор.НЕТ 5629 DW на русском‏Подлинная учетная запись @dw_russian 9 ч.9 часов назад
Шрёдер - филиал Путина! "А сейчас Шрёдер опять очень активничает в Германии, а он не просто как бы дружественно настроен к Путину, а он просто есть филиал Путина". Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью нашему обозревателю не скупился на красивые сравнения!

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1095044977300815880



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Намереное порождение кризиса кацапами только убеждает ЕС в быстрейшем запуска Северного потока 2.Им кризисы не нужны и они из-за этого готовы пожертвовать Украиной насрав на все обязательства и договоренности.А наши политики даже ценой здачи кацапам страны будут бороться за собственное благосостояние возле газовой трубы.
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Только многие забыли,что сейчас 2019 год,а не 2009.
ЕС и Украина закручивание вентиля рашиками переживут.Есть резервы и выросло число ЛНЖ терминалов. Плюс расконсервированы многие скважины сев.морей.
А вот для рашки это может кончиться печально.Полностью потеряет авторитет надежного поставщика. Все страны будут наращивать более ударными темпами собственную энергонезависимость. Цены через 2-3 года цену уже будет диктовать не рашка,будут диктовать ей. Как китайцы с силой сибири."Ведите трубу до границы,а когда доведете,поговорим о цене и обьемах".
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро
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Очень и очень странно что ,,патриот" коболёв БЕСПОКОИТСЯ ОБ ИНТЕРЕСАХ ,,грязьпрома" БОЛЬШЕ ЧЕМ САМ ,,грязьпром".
УКРАИНЕ И УКРАИНСКИМ ЧИНОВНИКАМ ПОРА СМИРИТСЯ, ЧТО ПРОКАЧКА ГАЗ рабсеей ЧЕРЕЗ УКРАИНУ СКОРО ПРЕКРАТИТСЯ. КАК БЫ УКРАИНА НЕСТАРАЛАСЬ. НО ДЛЯ рабсеи ГАЗ ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.
ЗНАЧИТ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ. И ИМЕННО УКРАИНА ДОЛЖНА И ПРОСТО ОБЯЗАНА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВРЕМЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ ,,грязьпрома" И НЕСТЫКОВКАМИ В СРОКАХ. А НАНЕСТИ СВОЙ ГАЗОВЫЙ УДАР ПО ИНТЕРЕСАМ И СКВАЖИНАМ ,,грязьпрома". ВООБЩЕ ПЕРЕСТАВ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ПРОКАЧКОЙ ЕГО ГАЗА КУДА НИБУДЬ.
И С 1 ЯНВАРЯ ПРЕКРАТИТЬ ТРАНЗИТ, И ОТСЕЧЬ ,,грязьпром" ОТ УКРАИНСКИХ РЕЗЕРВНЫХ ХРАНИЛИЩ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЕМУ СГЛАЖИВАТЬ ПИКИ МИНИМУМОВ, И МАКСИМУМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

А может продолжать отдавать себя в насилие и ,,пищать": - .,ах агрессор, ах убийца, ах ..... крутой пасан".
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А чого не основний, нема зрідженого де купити, шо такоє?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев
 
 
 
 
 
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