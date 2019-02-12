 РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев

Такое предположение высказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Под конец декабря, когда будут морозы и не будет нового договора, россияне, скорее всего, надеются повторить тот же трюк, который был в 2009 году с отключением поставок газа по украинскому коридору для европейских потребителей. Это вызовет кризис, и этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею "Северного Потока-2", которая на сегодня сильно пробуксовывает", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
А.Коболев вновь допустил, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" вместе с полным отказом от транзита газа через территорию Украины может развязать руки РФ, как стране аннексировавшей Крым и оккупировавшей часть Донбасса, на продолжение военной агрессии.
"Это не имеет ничего общего с газовым бизнесом, это цель стратегическая, над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины, говоря об интересующем всех вопросе безопасности, Россия открывает себе путь для полноценной агрессии", - отметил он.
Напомним, Украина настаивает на подписании контракта с российским "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.
Если непокупать текущую добычу, она тупо уходит в атмосферу. ВСЯ И БЕСПЛАТНО.
И на этом Украина и должна сыграть.
2. Там є питання щодо обмеження заповнення труби.
Чего это, вдруг, он стал так много говорить?
Борис Райтшустер, удушение Украины, авторская версия..
DW на русскомПодлинная учетная запись @dw_russian 9 ч.9 часов назад
Шрёдер - филиал Путина! "А сейчас Шрёдер опять очень активничает в Германии, а он не просто как бы дружественно настроен к Путину, а он просто есть филиал Путина". Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью нашему обозревателю не скупился на красивые сравнения!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1095044977300815880
ЕС и Украина закручивание вентиля рашиками переживут.Есть резервы и выросло число ЛНЖ терминалов. Плюс расконсервированы многие скважины сев.морей.
А вот для рашки это может кончиться печально.Полностью потеряет авторитет надежного поставщика. Все страны будут наращивать более ударными темпами собственную энергонезависимость. Цены через 2-3 года цену уже будет диктовать не рашка,будут диктовать ей. Как китайцы с силой сибири."Ведите трубу до границы,а когда доведете,поговорим о цене и обьемах".
Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.
"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро
УКРАИНЕ И УКРАИНСКИМ ЧИНОВНИКАМ ПОРА СМИРИТСЯ, ЧТО ПРОКАЧКА ГАЗ рабсеей ЧЕРЕЗ УКРАИНУ СКОРО ПРЕКРАТИТСЯ. КАК БЫ УКРАИНА НЕСТАРАЛАСЬ. НО ДЛЯ рабсеи ГАЗ ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.
ЗНАЧИТ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ. И ИМЕННО УКРАИНА ДОЛЖНА И ПРОСТО ОБЯЗАНА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВРЕМЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ ,,грязьпрома" И НЕСТЫКОВКАМИ В СРОКАХ. А НАНЕСТИ СВОЙ ГАЗОВЫЙ УДАР ПО ИНТЕРЕСАМ И СКВАЖИНАМ ,,грязьпрома". ВООБЩЕ ПЕРЕСТАВ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ПРОКАЧКОЙ ЕГО ГАЗА КУДА НИБУДЬ.
И С 1 ЯНВАРЯ ПРЕКРАТИТЬ ТРАНЗИТ, И ОТСЕЧЬ ,,грязьпром" ОТ УКРАИНСКИХ РЕЗЕРВНЫХ ХРАНИЛИЩ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЕМУ СГЛАЖИВАТЬ ПИКИ МИНИМУМОВ, И МАКСИМУМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
А может продолжать отдавать себя в насилие и ,,пищать": - .,ах агрессор, ах убийца, ах ..... крутой пасан".