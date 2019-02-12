 Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство

"Посольство Украины решительно осуждает любые попытки продвижения и поддержки в Италии террористических группировок - фейковых" республик "на территории Украинской Донбасса", - цитирует Цензор.НЕТ заявление посольства Украины, опубликованное в Facebook.
В ведомстве считают открытие "представительства ДНР" антиукраинской провокацией местных пророссийских сил.
В частности, по данным МИД, Пальмарино Дзоккателли, который возглавил "учреждение", в течение длительного времени был руководителем "Регионального комитета за независимость Венето", а с началом российской агрессии против Украины "переквалифицировался в пылкого "промоутера" контактов с временно оккупированным Донбассом".
"Посольством и МИД Украины в этой связи проводятся мероприятия политико-дипломатического реагирования: отправлено соответствующую вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуры Вероны", - говорится в сообщении.
В нотах выражается протест против антиукраинских провокаций, направленных на подрыв "общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности Украинского государства", выясняется юридический статус "представительства".
Думаете, что дон Берлускони к этому делу руку приложил? Ему своих проблем мало, что ли ? Вот ведь падонаг.
Сильно беспокоитесь за психическое состояние рашистских консулов в Украине?Или элементарно не вчитываетесь к какому комменту,какой коммент пишется?А так,выхватил не читая и не глядя на предыдущий и давай тут куда-то в Питер посылать.Боюсь вас огорчить,в Питере ни когда не была.А консульство рАссЕи в Чернигове меня бесит,потому как у нас война с рАссЕей!
Дебилы, бл.ть!
Зато наши дыныровцы терь будут :
Короли ночной Вероны ,
Нам не писаны законы .
Мы шальной удачи дети
Мы живём легко на свете .