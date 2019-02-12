 Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство

"Посольство Украины решительно осуждает любые попытки продвижения и поддержки в Италии террористических группировок - фейковых" республик "на территории Украинской Донбасса", - цитирует Цензор.НЕТ заявление посольства Украины, опубликованное в Facebook.

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В ведомстве считают открытие "представительства ДНР" антиукраинской провокацией местных пророссийских сил.

В частности, по данным МИД, Пальмарино Дзоккателли, который возглавил "учреждение", в течение длительного времени был руководителем "Регионального комитета за независимость Венето", а с началом российской агрессии против Украины "переквалифицировался в пылкого "промоутера" контактов с временно оккупированным Донбассом".

"Посольством и МИД Украины в этой связи проводятся мероприятия политико-дипломатического реагирования: отправлено соответствующую вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуры Вероны", - говорится в сообщении.

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В нотах выражается протест против антиукраинских провокаций, направленных на подрыв "общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности Украинского государства", выясняется юридический статус "представительства".