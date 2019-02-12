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 Политика Украины
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Все про:Италия (861) МИД (4891) посольство Украины (195) Донбасс (17941)

 Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство

Посольство Украины в Италии осудило открытие "представительства" террористической "ДНР" в итальянском городе Верона и назвало это "провокацией местных пророссийских сил".

"Посольство Украины решительно осуждает любые попытки продвижения и поддержки в Италии террористических группировок - фейковых" республик "на территории Украинской Донбасса", - цитирует Цензор.НЕТ заявление посольства Украины, опубликованное в Facebook.

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В ведомстве считают открытие "представительства ДНР" антиукраинской провокацией местных пророссийских сил.

В частности, по данным МИД, Пальмарино Дзоккателли, который возглавил "учреждение", в течение длительного времени был руководителем "Регионального комитета за независимость Венето", а с началом российской агрессии против Украины "переквалифицировался в пылкого "промоутера" контактов с временно оккупированным Донбассом".

"Посольством и МИД Украины в этой связи проводятся мероприятия политико-дипломатического реагирования: отправлено соответствующую вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуры Вероны", - говорится в сообщении.

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В нотах выражается протест против антиукраинских провокаций, направленных на подрыв "общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности Украинского государства", выясняется юридический статус "представительства".

Источник: https://censor.net.ua/n3111166
 
 
 Топ комментарии
 
Говорят итальянская область Венето хочет отделиться от Италии. Не прикроют лавочку дырляндии в Вероне, откроем в Украине офис "Народной республики Венето" Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 4775 .

Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 5981
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ой, - да макаронники прикормлены рашкой давно и капитально
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На учредительном съезде фашистской партии Италии 9 ноября 1921 года были и члены РСДРП РАБссии во главе с Вороновым,всего 5 хмырей Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 9119Позорище пля...
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ой, - да макаронники прикормлены рашкой давно и капитально
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У Берлускони вилла на Сардинии соседствует с Хутинской. Если помните, старый итальянский лис тер бока с путиными первые годы президенства Окурка, они тогда чуть ли не целовались прилюдно. Не удивлюсь, если они уже тогда российско -итальянский мафиозный синдикат создали для решения например газовых и латиноамериканских вопросов. Очень похоже.
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Конечно помним, я их называла: Тимошка и Мошка два верных дружка.
Думаете, что дон Берлускони к этому делу руку приложил? Ему своих проблем мало, что ли ? Вот ведь падонаг.
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Писец, тролли мокшанские полезли!
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Это ты про меня, Shuha - писец северный ? Если про меня , то вот сейчас обидно было .
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Говорят итальянская область Венето хочет отделиться от Италии. Не прикроют лавочку дырляндии в Вероне, откроем в Украине офис "Народной республики Венето" Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 4775 .

Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 5981
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А можно в Чернигове рядышком с консульством рАссЕи или напротив!Ну а шо?Чисто потроллить...
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Можете у себя рядом с Ольгино, открывать *пытерская народная недореспублика* и трольте своего *****,сколько хотите!
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То есть рАссЕянцам у итальянцев можно открывать посольства недореспублики ДНР,тролля Украину!А посольство итальянской недореспублики на против рашистского консульства в Чернигове открыть,чтобы протроллить рашистов,это даже ради шутки нельзя предложить?!
Сильно беспокоитесь за психическое состояние рашистских консулов в Украине?Или элементарно не вчитываетесь к какому комменту,какой коммент пишется?А так,выхватил не читая и не глядя на предыдущий и давай тут куда-то в Питер посылать.Боюсь вас огорчить,в Питере ни когда не была.А консульство рАссЕи в Чернигове меня бесит,потому как у нас война с рАссЕей!
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Это вы у себя на кацапетовке открывайте хоть *народная республика московия*!
Дебилы, бл.ть!
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Что перевозбудился шушера клозетная? Всякая падаль будет ярлыки раздавать. Баран, ты хоть смысл прочитанного понял. или только блеять умеешь
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Сильвио Берлускони братан путлера более 20 лет.а что вы хотите?
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Кстати дуче Италии Муссолини был почетным подполковником НКВД СССра дохлого... Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 1109
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МЗС гідності вже може цілу рапсодію тими нотами написати...
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На учредительном съезде фашистской партии Италии 9 ноября 1921 года были и члены РСДРП РАБссии во главе с Вороновым,всего 5 хмырей Украина направила ноту в МИД Италии в связи с открытием "представительства ДНР" в Вероне, - посольство - Цензор.НЕТ 9119Позорище пля...
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Чиво глядь? Ужос какой-то происходит в некоторых головах . 😳
Зато наши дыныровцы терь будут :
Короли ночной Вероны ,
Нам не писаны законы .
Мы шальной удачи дети
Мы живём легко на свете .
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Перечитай еще раз статью, если не дошло!
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Что ты резкий как понос, смотри не обделайся от усердия
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Ник мой видел или не разбираешся у флагаг ?
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Уильям Шекспир когда то сочинил сказку про Ромео и Джультетту,где дело было в Вероне.Ничем особенным это село не знаменито..
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Они и тогда уже были придурковатыми ,персобачились до смертной ненависти ,пока детей не погубили.
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треба не базікати, а узяти та проводку їм замкнути!!!
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интересно, а шо дыровцы могут "представлять"? Как заводы на металл пилить или магазы громить?
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Представитель циркового представления "днр"- Пальмаріно Дзоккателлі,
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Я так и не понял лугандонские племена признаны официально террористическими?
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DNR - Do Not Resuscitate (англ. не реанимировать) или почти шекспировское "Ведь жопа пахнет жопой, хоть жопой назови ее хоть нет..."
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