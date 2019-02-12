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Все про:МИД РФ (1202) Нидерланды (802) Боинг-777 Malaysia Airlines (929) Захарова (178)

 Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами

Россия на предстоящих в Вене трехсторонних консультациях по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 не собирается брать на себя ответственность за произошедшее.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин", - сказала она.

Захарова отметила, что российская сторона хочет получить разъяснения, как в рамках следственных действий используются и учитываются данные, которые Москва передала Амстердаму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число присоединившихся к иску против РФ и Путина в деле о сбитом армией РФ Боинга МН17 увеличилось до 291, - адвокат Скиннер

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также: Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3111164
 
 
 Топ комментарии
 
Каддафі теж не признавав теракт над Локбері. Погано здох.
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А когда федерасты свои преступления признавали? Пакт Молотова - Риббентропа признали спустя 60 лет. 50 лет понадобилось, что бы кремлевские суки признали свои преступления в Катыни. И самолеты уничтожать рашистом не в первой. Обломки борта убитого президента Польши до сих пор не отдали на независимую экспертизу
Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 8316
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Це було ясно з самого початку. Бггг.
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дело в другом: официальное признание рашкой в сбитии Боинга означает, что сказки про ихтамнетов и НЕ поставку оружия - туфта. Следовательно, рашка признается что снабжает оружием бандформирования.. Ну и т.д...
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нет. Рашка может все списать на самодеятельность командира зенитно-ракетного комплекса, который из сочувствия распятому мальчику в трусиках на свой страх и риск дал "ополченцам" установку, на 1 день. И параллельно выплатит компенсации семьям пострадавших. Схема такая прорабатывается, в русских СМИ уже обсасывается этот вариант. Создаются благотворительные фонды, через которые будет идти компенсация, причем фонды будут якобы от "ДНР" либо типа от сочувствующих бизнесменов, таким образом выплаты формально не будут привязаны к Рашке. Главное в этой схеме чтобы пострадавшие согласились с компенсацией и подписали бумаги. И тогда Рашка отделывается малым испугом, к пукину тоже претензий не будет, санкции снимаются, Европа довольна и Рашка тоже.
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Не может. Суду до задницы мотивы командира, завтра очередной обиженый командир запустит ещё какую хрень куда ни будь. Есть международные законы согласно которым такая фигня не передаётся кому попало. Бука там в теории не имело права быть.
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В Нидерландском суде видимо особые законы: если преступник не соглашается с обвинением, то суд расходится по домам.
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Да ничего не будет.Овощи они.
Если у родственников и общества до сих пор не возник вопрос : А при чем тут раша?
Значит их правительства просто им врали про гражданский конфликт?
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#россиятеррорист #мн17 #переговоры_нидерландов_и_россии
Росія не збирається визнавати відповідальність за катастрофу рейсу MH17, - МЗС РФ про консультації з Нідерландами - Цензор.НЕТ 9058

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вы пытаетесь общаться с троллем шыкКАЛладного недопрезидента
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Все это "хотелки",а как в реальноссти доказать злой умысел на государственном уровне, в суде? Приказа путина в письменном виде предъявить? Так все приказы отдавались устно, и никак не докажешь ничего.
С другой стороны, есть родственники жертв, которым предложено по 10 млн. за каждого убитого, будет также предложена "жертва" - какой-нибудь российский майор который "украл" из части БУК, и который "от чувства вины" повесился (застрелился, утопился и т.п.) со всем расчетомм БУКа вместе.
Всех это устроит.
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А почему российские пограничники пропустили этого какого то российского майора?
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ну еще пограничника какого-то накажут.который "недосмотрел".
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Нам вот к примеру врут что западное общество такое сильное гражданское общество,которое и контролирует власть.
А на самом деле никакого гражданского общества нет.Все порядки установлены американцами.
Без США европа это средневековье.
Увы.
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Так всё таки твой ботоксный боится Гааги, и почему хотелки своего недофюрерка ты тут озвучиваешь не под власовской тряпкой? Передай своему недомерку, что там, у нормальных людей, действует закон и суд, и ***** твоё деньгами не отделается
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Научись сначала общаться с людьми и понимать написанное, потом будешь ставить вопросы.
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С людьми? А ты считаешь себя людьми, после 12000 убитых вашей мразью украинцев? И если ты не понимаешь написанное, то это твои проблемы. Ни ты , ни зверьё ваше, для нас никогда не будете людьми
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Каддафі теж не признавав теракт над Локбері. Погано здох.
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Ниже, в ссылочке- как раз аналогия с Каддафи! Только совершенно обратная вашему утверждению.
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там народ трохи не той. кацавата ковтне бояришніка і засне, от і вся революція в кацапстані.
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[Нидерланды, жалобным голосом]: - Ну пажаалуйста, ну признаайтесь что вы сбили Боинг!
[паРаша, по-пацански жёстко]: - Нет, это не мы!
[Нидерланды, жалобным голосом]: ………………
…..…………………..
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-Мистер путин, у нас есть все неопровержимые доказательства, что именно ваш Бук сбил Боинг. Признаёте свою вину?
Росія не збирається визнавати відповідальність за катастрофу рейсу MH17, - МЗС РФ про консультації з Нідерландами - Цензор.НЕТ 4366
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Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу ( Терракт. Это был Теракт. Это было сбитие ракетой. ) рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами
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Я позавчера наткнулся на версию, крайне интересную. Привычка у меня такая: первый и последний абзацы сначала читать. Ну, а потом, если заинтересует- то и остальное. Так я выложу эти абзацы. И ссыляк. Если заинтересует- читайте.

1-й:
Нидерланды планируют получить от России крупную денежную компенсацию за сбитый в 2014 году над Донбассом Boeing MH17. Однако Кремль готов дат деньги лишь в обмен на отказ от официальных обвинений в свой адрес.(с)
Последний:
На вопрос, значит ли это, что "бабло побеждает зло", эксперт ответил: "Конечно, оно всегда побеждает, оно и добро побеждает. Бабло побеждает всех и всегда, в международной политике точно".(с)
Ссыляк:
https://kriminal.tv/news/rossiju_zapodozrili_v_tajnoj_sdelke_s_zapadom_po_katastrofe_mh17_video.html
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Тю , не сомневаюсь.
С Малайзией россия давно уже договорилась. Просто об этом не пишут. Инфа не для обычного люда.
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Отличный способ читать статьи! Нужно взять на вооружение.
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Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами
Преступники обычно так и поступают, не признают свою ответственность.
Но куда россии деться, если ее вина подтверждена следствием.
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Признаете, не признаете-это ваши проблемы. А заплатить, таки придется по полной!
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А де ж суворий та справедливий МЕГА-ТРИБУНАЛ по МН-17? Здулись трибунатори? Бабло перемагає зло?
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Для рузнявых сволочей , жизнь людей = это НОЛЬ .......гнилая , вонючая территория .....
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кто бы сомневался и вообще о чем с чикотилой мирового масштаба можно разговаривать убийца по сути и по натуре
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Не удивлен. Марат из третьей палаты всегда поддерживает наполеона из седьмой Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 8241
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А когда федерасты свои преступления признавали? Пакт Молотова - Риббентропа признали спустя 60 лет. 50 лет понадобилось, что бы кремлевские суки признали свои преступления в Катыни. И самолеты уничтожать рашистом не в первой. Обломки борта убитого президента Польши до сих пор не отдали на независимую экспертизу
Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 8316
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как это они куски мх-17 отдали..- или холланд не польша...??
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Россия будет морозиться бесконечно и по этому, и по всем другим вопросам, они вообще живут в другом,извращенном мире. Задача и суда, и всего Запада донести , причем , аргументировано это и другие преступления РФ до всего мира, т.е., максимально комплексный подход, чтобы не было разночтений и лазеек для манипуляций.
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Пора уже голландцам начинать извиняться..
5 лет прошло, всем уже глубоко пофиг на тот самолет..
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стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?
--- (с) marat guelman @galerist 21:11 - 28 сент. 2016 г.
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РАБЬссия признает только браццкий договор Гитлер-Джугашвили от 28 сентября 1939 года,потому и Северный поток-2,скоро будет 3
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Да мьі ж не против. Расскажите ето России.
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К чему это? Простить убийство невинных почти трех сотен людей??? Чьи-то поломанные судьбы, утраченные смыслы..... К чему всё это???
Вера тут может быть только одна- в то, что рано или поздно убийца будет наказан по полной!
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Надо не тупо верить. Надо для этого булками шевелить.
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Вот с булками у Европы как раз проблема
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Arn_Anders

"Люди, будьте добрее друг к другу. Вера, Доброта и любовь - это сокровища...." - вы эти блеяния расскажите родителям детей из того самолета

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"Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?" А если дела ваши говорят ещё и о обратном? Как должен поступать человек видя дела РФ?
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Когда трибунал начнут по факту решения суда, тогда они запоют, а пока есть практика отжимать корабли, здания итд. Неплохо бы с них по этому ущербу репутации чегото сбить.
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Если по 10 лямов за каждого погибшего то рашка попадает почти на 3 млрд. бакинских Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 1993
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Путя отстегенет не напряжется.
Потом с рашка ваты компенсирует. Или Китаю территорий ещё подкинет.
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А придурки европейские уже обрадовались, кацапуты согласились на переговоры....гы-гы..

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Практический вопрос для Украины во всех этих событиях: ну на кой хрен нужно вступление в это НАТО ? Каждый сам за себя, один Бог за всех.
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Все три республики приболтов - как киевская область. У ***** обида на них не малая и посягательств не меньше,, чем на Украину. В военном плане приболты играют мизер. Так отчего там до сих пор не стреляют?
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Это было следующим проектом: "Латгальская народная республика". Но сбойнул "новороссийский" проект.
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А не потому ли "сбойнул", что сушествует пятая статья в уставе нато?
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Нет, не поэтому. Никто не собирался организовывать военное вторжение. Механизм отточен на Донбассе: (а) народное возмущение антирусской властью; (б) на площади избирают "народного президента Латгалии"; (в) внезапно из-под земли выскакивает "народное ополчение", которое находит в схронах оставленных "лесными братьями" со времён ВОВ всё что нужно: Грады, Буки, АК-100, ПЗРК, ПТУРСы и т.д. Ну и, конечно, "референдум о независимости", обращение в ООН по поводу признания за латгальской нацией "права на самоопределение" и т.д.
Империя знает как проворачивать такие проекты, иначе бы она не была империей.
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Какое возмущение? Съезди в Литву и скажи в людном месте чтонить про притеснение руцких. Минимально схлопочещ в дыню. В худшем раскладе будешь долго оправдываться в местной полиции Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 1133
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Это вы мне объясняете ? Но зачем ? Объясните это авторам "новороссийского" проекта.
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вали в ростов вместе со своим порошенко,
тролляко, хоть ваш рошеновский кодляк
и упирается, но Украина будет с НАТО
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иначе бы она не была империей

Это империя, а говень
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Ну, вот вам пример вашего "сам за себя" - Украина. Как же она одна может стравиться с Россией?
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A как Израиль существует в окружении арабов ? Нужен свой собственный потенциал сдерживания, плюс военное партнёрство с США. Этого достаточно.
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С чего это неудачный ? Наоборот, всё идентично. Правда, у арабов нет ЯО. Но оно есть у Пакистана.
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Всегда поражаюсь нидергландам. Убили ваших граждан, а вы сидите за одним столом с убийцами и "консультируетесь"... Просто жесть....
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А когда гопники и бандюганы признаются ? Всегда " в несознанку" идут. Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 3845
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А когда гопники и бандюганы признаются ? Всегда " в несознанку" идут. Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами - Цензор.НЕТ 2516
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Каддафи никогда не признал сбитый Боинг, но деньги пострадавшим заплатили. Кацапы блефуют. Хотят тупо откупится.
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Инцидентом,эта курва называет сбитый рашистами гражданский самолет с тремя сотнями пассажиров,на территории другой страны в которой"их там нет"уже 5 лет...Мразь конченная...Надеюсь с ней тоже прикьючится подобный инцидент,когда нибудь.Но скорее всего,сдохнет от"сердечного приступа"они же все сдыхают одинаково.Хотя"новичок"именно для такой,как она в самый раз!Подарили бы ей англичане тот флакончик на 8 марта, что-ли...
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А чего Нидерланды ждали от руSSo-фашистов? Покаяния??????
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SSSSэр, приходите на раSSSSпродажу клавиатур! Скидка 146% и пинок в придачу еще.
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Потрібне об'єктивне розслідування цього злочину, а не чиєсь визнання вини. Мають бути покарані справжні злочинці, які скоїли цей злочин.
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Нужно объявить войну Дании. Повод найдется - зачем они убили своего принца Гамлета?
Ну, как-то так... Чем не результат консультаций?
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Когда потерпевший-жертва слезно, на коленях умоляет признать себя виновным, то грех такого просящего не посылать куда подальше с хорошим пинком!!
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- Сэр, мы нашли у вас нож с кровью жертвы, бутылку, на которой вы сидели, "бычок", блевотину, провели ДНК анализ, а также все ваши посты ВК в которых вы хвастались убийством. вы признаете свою вину?
- Ыыы, выфсеврети, а я д.Артаньян.(нагло)
- А, ну тогда ОК, извините.(растерянно)
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Для решения суда не обязательно признание своей вины преступником.
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ЗБИТИЙ ЛІТАК НАД ДОНБАСОМ БОЇНГ MH17
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні,
Мов це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі,
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Це ж «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти, і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачили б ви навіть у ві сні.
Їх перше твердження було:
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились, вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ,
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укропівських атак,
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки,
Повернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі,
Що залучають в діло з тих країн:
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть,
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не Повії.
06.06.2018
Анатолій Березенський
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