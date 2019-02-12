 Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу рейса MH17, - МИД РФ о консультациях с Нидерландами

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин", - сказала она.
Захарова отметила, что российская сторона хочет получить разъяснения, как в рамках следственных действий используются и учитываются данные, которые Москва передала Амстердаму.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH17 в 2014 году.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Если у родственников и общества до сих пор не возник вопрос : А при чем тут раша?
Значит их правительства просто им врали про гражданский конфликт?
С другой стороны, есть родственники жертв, которым предложено по 10 млн. за каждого убитого, будет также предложена "жертва" - какой-нибудь российский майор который "украл" из части БУК, и который "от чувства вины" повесился (застрелился, утопился и т.п.) со всем расчетомм БУКа вместе.
Всех это устроит.
А на самом деле никакого гражданского общества нет.Все порядки установлены американцами.
Без США европа это средневековье.
Увы.
[паРаша, по-пацански жёстко]: - Нет, это не мы!
[Нидерланды, жалобным голосом]: ………………
…..…………………..
1-й:
Нидерланды планируют получить от России крупную денежную компенсацию за сбитый в 2014 году над Донбассом Boeing MH17. Однако Кремль готов дат деньги лишь в обмен на отказ от официальных обвинений в свой адрес.(с)
Последний:
На вопрос, значит ли это, что "бабло побеждает зло", эксперт ответил: "Конечно, оно всегда побеждает, оно и добро побеждает. Бабло побеждает всех и всегда, в международной политике точно".(с)
Ссыляк:
https://kriminal.tv/news/rossiju_zapodozrili_v_tajnoj_sdelke_s_zapadom_po_katastrofe_mh17_video.html
С Малайзией россия давно уже договорилась. Просто об этом не пишут. Инфа не для обычного люда.
and Manafort too???)
Преступники обычно так и поступают, не признают свою ответственность.
Но куда россии деться, если ее вина подтверждена следствием.
5 лет прошло, всем уже глубоко пофиг на тот самолет..
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?
--- (с) marat guelman @galerist 21:11 - 28 сент. 2016 г.
Вера тут может быть только одна- в то, что рано или поздно убийца будет наказан по полной!
"Люди, будьте добрее друг к другу. Вера, Доброта и любовь - это сокровища...." - вы эти блеяния расскажите родителям детей из того самолета
Потом с рашка ваты компенсирует. Или Китаю территорий ещё подкинет.
Империя знает как проворачивать такие проекты, иначе бы она не была империей.
тролляко, хоть ваш рошеновский кодляк
и упирается, но Украина будет с НАТО
Это империя, а говень
Ну, как-то так... Чем не результат консультаций?
- Ыыы, выфсеврети, а я д.Артаньян.(нагло)
- А, ну тогда ОК, извините.(растерянно)
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні,
Мов це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі,
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Це ж «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти, і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачили б ви навіть у ві сні.
Їх перше твердження було:
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились, вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ,
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укропівських атак,
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки,
Повернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі,
Що залучають в діло з тих країн:
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть,
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не Повії.
06.06.2018
Анатолій Березенський