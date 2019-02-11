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Все про:Киев (17158) Нацполиция (8913) Варченко Ольга (20) С14 (48) ГБР (225)

 Следователи сообщили о подозрении одному из полицейских, участвовавших в задержании активистов на Подоле, - первый замдиректора ГБР Варченко

Следователи Центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении работнику Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции Киева.

Как пишет в Facebook первый замдиректора ГБО Ольга Варченко, полицейского подозревают в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении Подольского управления полиции (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ.

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"Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных дел подследственных ГБР. По результатам предварительного расследования установлено, что работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые:
- явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий;
- сопровождались насилием.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отмечает Варченко.

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Следователи сообщили о подозрении одному из полицейских, участвовавших в задержании активистов на Подоле, - первый замдиректора ГБР Варченко 01

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111161
 
 
 Топ комментарии
 
А там видно напад на відділок поліції, чи то поліцаї будуть вирішувати? Напад десяти беззбройних людей на будівлю з 200 озброєними поліціянтами? Угу, все так і було.
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ухи ментам прочистить подойдет? Слідчі повідомили про підозру одному з поліцейських, які брали участь у затриманні активістів на Подолі, - перший заступник директора ДБР Варченко - Цензор.НЕТ 4440
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Тут не ментам, а начальникам надо прочищать. Ментов просто под суд. А этим как прочистить? Динамитом или веревочкой поводить, продетой из одного в другое ухо?
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В МВД уже не уверены, что полицейский кричал «Ложись, Бандера»
В Министерстве внутренних дел Украины уже не уверены, что спецназовец при задержании активистов в Киеве 9 февраля кричал «Ложись, Бандера!». Об этом на брифинге сообщил советник министра МВД и глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

«Для точного определения этого нужно провести соответствующее исследование», - сообщил он.

Советник главы МВД осудил возглас, однако заговорил о «каких-то накладках на звук».

«Мое личное отношение - крайне негативное. Я считаю, если он это кричал, если там нет, скажем, каких-то накладок на звук, - если он выкрикивал: «Ложись, Бандера!», то он вообще не имеет права работать в правоохранительных органах. Это негодяй,» - пояснил он.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко считает, что возглас перекрывает «какофония разных звуков», поэтому его тяжело расслышать.

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«Я несколько раз вслушивался. Крик, если он и есть, он есть в какофонии различных звуков. То есть для того, чтобы его установить, что человек это кричал, надо какое-то исследование более-менее основательное провести», - подчеркнул он.
https://antikor.com.ua/articles/286384-v_mvd_uhe_ne_uvereny_chto_politsejskij_krichal_lohisj_bandera
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Тут не ментам, а начальникам надо прочищать. Ментов просто под суд. А этим как прочистить? Динамитом или веревочкой поводить, продетой из одного в другое ухо?
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Только если это слово испаганено какой-нибудь мразью.
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А какое состояние троих полицейских в больнице, которых травонули газом? виновных нашли? или статью про нападение на полицейских при исполнении уже отменили?
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они отравились сами - сам видал сие под гпу в сентябре
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Наркоманьё, их штырит от газа, они так себя взбадривают, а тут передоз получился
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В Европе, в которую мы так стремимся, не говоря уже о США, напавших на полицейский участок людей могли и пострелять... И это было бы в рамках закона. А у нас полицейских судят за грубое и некорректное обращение с нападающими.
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А там видно напад на відділок поліції, чи то поліцаї будуть вирішувати? Напад десяти беззбройних людей на будівлю з 200 озброєними поліціянтами? Угу, все так і було.
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странно что они там все не изметелили))))) Слідчі повідомили про підозру одному з поліцейських, які брали участь у затриманні активістів на Подолі, - перший заступник директора ДБР Варченко - Цензор.НЕТ 5953
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Хорошо, - это было не нападение, а простой скандал или, как говорит Корчинский, кипиш, но даже в этом случае неподчинение представителю закона (при исполнении) может и должно повлечь применение силы... В тех же пресловутых США, человек не вынувший руки из карманов по требованию полицейского или совершающий резкие движения, - рискует получить пулю. У нас же все действия полиции трактуются исключительно через призму политики : если идейно правильные активисты бузят - не смей их пальцем тронуть, а полиция - это тираны, сатрапы и палачи... Что не так ? Если нужно дорваться до власти, то Юра Луценко призывает брать биты в руки, а Аваков рассказывает, что мусора - не люди... Когда же оба плотно уселись в высоких кабинетах, то риторика кардинально меняется : закон, конституционный строй, сперва подчинись, а потом обжалуй....
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Ну, в Штатах так 150 полицаев ежигодно хоронят. Тоже не нужно забывать.
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Зрівнювати українських "рехформованих" поліцаїв з американськими поліцейськими не коректно.
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Почему дело взяло ГБР и ГПУ одновременно? Чтобы ловчее спустить на тормозах? У двух , гм.... повитух дитя помрёт скорее.....
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Корчинський відомий провокатор і маніпулятор, що здатен нагло брехати прямо у вічі. Чого варті його слова, що беззахисних і беззбройних громадян було 9 чи 10, але ж все виявилось не так. І це лише 1 приклад свідомої брехні корчинського, з перших секунд відео. Тож не варто тулити цю брехню відомого негідника і провокатора як єдине джерело правди.
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Верно.Но там полицейские не ведут себя как наемники из эрэфии
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Сейчас спустят все на тормозах. Вечная история .
Надо просто сделать переатестацию Подольского управления.
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не только одного постирунку - всего ментярства - переатестация волшебным пенделем - с нашей шеи Слідчі повідомили про підозру одному з поліцейських, які брали участь у затриманні активістів на Подолі, - перший заступник директора ДБР Варченко - Цензор.НЕТ 6062
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Тепер вхід до всіх кімнат зберігання зброї по всіх райвідділах вільний і всі громадяни, що потребують захисту - теж. Бо можна нападнику завдати морального болю, обізвавши шухевичем або гагаріним.
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Вас следует разжаловать. За дискредитацию беркута в Подольском управлении.....
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Згоден. Менти в даному випадку не мої колеги.
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А все потому, что быдла понабирали из сел,которые школу за сало с яйцами закончили,и кроме молотарки с трактором ничего не видели.А надев форму,они почувствовали себя хозяивами жизни,и все их комплексы неполноценности начали вылазить наружу.
Как говорится, хлопца из села можно вывезти,но село из него не выведешь!
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Маю цікавий секретний документ 50-річної давнини на 68 сторінках за підписом міністра МВС СССР тих часів про задачі міліції по виконанню постанов ЦК КПСС і Кабміна СССР про серйозні недоліки в діяльності міліції та заходах по подальшому їх зміцненню. Так от, майже слово в слово твої вислови! Як мінімум, тоді були не дурніші від тебе, а 50 років - без змін... Замислись над своїми викриваннями і начебто оригінальними мантрами космічного масштабу і зрозумій нарешті - хоч воно листоноша, хоч воно комбайнер, хоч мєнт або лікар - всі вони - продукт системи, такий собі зріз суспільства, не кращий і не гірший за нього, які безумовно треба змінювати, а не просто дойобуватись до того вчорашнього селюка і нинішнього мєнта. Бо без змінення системи мєнт залишиться мєнтом, хабарник-хабарником, дурень-дурнем. Америка давно відкрита, треба лише працювать.
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Не спорю,но в силовых структурах вряд ли что изменится.Им нужны кадры которые не спрсобны мыслить и отличать белое от черного.Нужен тупой исполнитель.Тех,кто идет по призванию единицы.Идейных там мало.
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Ідейних там і не має буть. Нахєр ідеї, якщо вони заміняють комусь професіоналізм та фаховість. Поліцейський повинен мать одну ідею - дотримання Закону!
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Маячня, у нас вікладачів у вишах нема здатних підготувати генетиків, які в колбі виведуть такого ефемерного мусора, такого собі "суддю Дмитра"
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Думаю,що тебе ган--на вже ніщо не виправить.
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Какое нахрен нападение на участок, где видео "захвата"? Любой человек, пришедший к ментам добиваться своих прав или требовать вернуть имущество, отныне может быть обвинен нынешними мусорами в захвате здания... Попробуй голос повысь на ограбившего тебя "рихвормированного" полицая - тут же лицом в пол, "биндера нидабитая".
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Ты похож на унавоженную грядку, в которую ветер заносит всякую чепуху, которая в тебе и прорастает. "попробуй повысь голос..." - а ты хотел, чтобы твоего голоса кто-то боялся, Федя? В твоем коменте нет ни слова правды и здравого смысла, одни ничем не подтвержденные якобы доводы.
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А полицейский должен быть не болваном от Закона, а мыслящим существом.Об этом и гутарит Федя.Знание закона , плюс ЖЕЛАНИЕ помочь человеку в рамках закона.А не тупой дятел прапорщик.
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Привчають поліцейських не "мудохати" продажних "ахтивістів".
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Потрібно виносити підозру главмусору сабакову і його оточенню..Мусора це паразити в державі.
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Дивно інше, насильство застосовували майже всі мусора-мусорянські, а підозрюють лише одного? Це показова жертва чи як? Тоді краще зразу сАбакова посадити, користі буде більше.
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Одно знаю точно, если начальство с такой легкостью предает и отказывается от ответственности за действия своих подчиненных, то это путь к краху и недееспособности этой структуры. Вряд ли Авакову удастся после Княжич, после этого раздутого скандала с "непатриотичностью" как-то мотивировать полицейских. Не чувствуя поддержки вряд ли кто-то будет рисковать своей шкурой, разве что нижние чины защищая себя скучкуются и начнут впихую валить всех кто представляет для них угрозу.
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Бедняга, он ведь не знал, что "Бандера" это оскорбление в Украине.
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дійсно! в його честь майдани та проспекти називають! а тут виявилось образили активіста! Чому активіста ображає " Бандера"? йому сподобалось якби його назвали Ляшко?
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Краще в даній ситуації поліцаю кричати -Ложись , Ляшко!, і на другий день фейсбук буде гриміти хештегом- Я 3.14дар!
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Показуха. За 5 лет не наказали ни одного причастного в расстреле Небесной Сотни. Будут тянуть этот фарс до последнего.
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А яка міра відповідальності бандюків, провокаторів, розбишак і ворогів України за намагання захопити державну установу де знаходяться зброя, кримінальні справи? Чи це питання буде спущене на тормоза. Хто буде захищати правопорядок при такому відношенню до працівників? Цікаво, а яку статтю закона порушено, якщо дійсно спецпризначенець таке викрикнув--крім морального осуду йому нічого і не пред"явиш. Якщо ми будемо "гладити" бандитів,то хто нас буде поважати7
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О! Це принципове питання! Суспільство годує та одягає поліцію. Ні? Тому суспільство вимагає від поліції багато чого. Коли громадянського суспільства не має, то ви маєте змогу грабувати та вбивати громадян "в соответсвии с законодательством". Зараз вас трусить від перспективи відповідальності за прості і зрозумілі для вас речі. Це дійсно "момент истини".
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За постік про грошову винагороду за ПІБ і домашню адресу співробітників поліції, які приймали участь в жорстокому побитті людей внесли інфу в ЄРДР по 345 статті:
"Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".
Ну по мені.
Логічно що приплетуть групу осіб бо мсрам дуже цікаво хто, як і за скільки грошей (ггг) координує і організовує акції в рамках ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк?
Ще з інсайдів: Авакову дуже пригоріло від акції в Італії на його віллі, акції з салютами в нього вдома позавчора і взагалі дуже злить "майонезна баночка".
Отвєтка.
Ну і да. Прогнозуємо, що це допити, обшуки, вилучення техніки, документів, цифрових носіїв.
Вполнє мабуть НСРД: наружка, трафіки телефонів, місця перебування, зняття даних з мереж і.т.д.
Але прикол в тому, що погроз в моїй публікації ви не знайдете. Як і підтверджень, що я дійсно купував данні беркутів (не купував бо ніхто толком нічого не прислав путнього на жаль).
Але буде цікаво.
p.s. Таку ж штуку я робив в 2013 - назбирав телефонів домашніх адрес, фотографій родин та дітей беркутів і виклав їх. Просто з однокласніків і вокнтактів, беркута ж тупі - все там лишали самі, ну або їх дружини. Тоді це норм залетіло в ЗМІ, беркута і якісь риги писали шо відріжуть голову за своїх детєй, але чомусь не відрізали.
Давайте краще за це кошмарте, там перспектив більше у справи, бо там був факт збирання персональних данних гг.
https://ipress.ua/ljlive/berkutnet__pro_shcho_pyshut_v_merezhi_biytsi_berukta_ta_vv_35493.html?fbclid=IwAR3cyLBWcitEjyLpv2AQIRdutyGkX3FJphSI00EthpwTrBw0tY0VSYBcfhI
Ну і в нас же беркута тепер теж в Небесну Сотню входять.
https://www.facebook.com/romabra/posts/10205123885094880
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователи сообщили о подозрении одному из полицейских, участвовавших в задержании активистов на Подоле, - первый замдиректора ГБР Варченко
 
 
 
 
 
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