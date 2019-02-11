 Следователи сообщили о подозрении одному из полицейских, участвовавших в задержании активистов на Подоле, - первый замдиректора ГБР Варченко

Как пишет в Facebook первый замдиректора ГБО Ольга Варченко, полицейского подозревают в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении Подольского управления полиции (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ.
"Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных дел подследственных ГБР. По результатам предварительного расследования установлено, что работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые:
- явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий;
- сопровождались насилием.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отмечает Варченко.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
В Министерстве внутренних дел Украины уже не уверены, что спецназовец при задержании активистов в Киеве 9 февраля кричал «Ложись, Бандера!». Об этом на брифинге сообщил советник министра МВД и глава координационного штаба МВД Иван Стойко.
«Для точного определения этого нужно провести соответствующее исследование», - сообщил он.
Советник главы МВД осудил возглас, однако заговорил о «каких-то накладках на звук».
«Мое личное отношение - крайне негативное. Я считаю, если он это кричал, если там нет, скажем, каких-то накладок на звук, - если он выкрикивал: «Ложись, Бандера!», то он вообще не имеет права работать в правоохранительных органах. Это негодяй,» - пояснил он.
Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко считает, что возглас перекрывает «какофония разных звуков», поэтому его тяжело расслышать.
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«Я несколько раз вслушивался. Крик, если он и есть, он есть в какофонии различных звуков. То есть для того, чтобы его установить, что человек это кричал, надо какое-то исследование более-менее основательное провести», - подчеркнул он.
https://antikor.com.ua/articles/286384-v_mvd_uhe_ne_uvereny_chto_politsejskij_krichal_lohisj_bandera
Корчинский - беркут Януковича возвращается, ложись Бандера.
Надо просто сделать переатестацию Подольского управления.
Как говорится, хлопца из села можно вывезти,но село из него не выведешь!
"Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".
Ну по мені.
Логічно що приплетуть групу осіб бо мсрам дуже цікаво хто, як і за скільки грошей (ггг) координує і організовує акції в рамках ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк?
Ще з інсайдів: Авакову дуже пригоріло від акції в Італії на його віллі, акції з салютами в нього вдома позавчора і взагалі дуже злить "майонезна баночка".
Отвєтка.
Ну і да. Прогнозуємо, що це допити, обшуки, вилучення техніки, документів, цифрових носіїв.
Вполнє мабуть НСРД: наружка, трафіки телефонів, місця перебування, зняття даних з мереж і.т.д.
Але прикол в тому, що погроз в моїй публікації ви не знайдете. Як і підтверджень, що я дійсно купував данні беркутів (не купував бо ніхто толком нічого не прислав путнього на жаль).
Але буде цікаво.
p.s. Таку ж штуку я робив в 2013 - назбирав телефонів домашніх адрес, фотографій родин та дітей беркутів і виклав їх. Просто з однокласніків і вокнтактів, беркута ж тупі - все там лишали самі, ну або їх дружини. Тоді це норм залетіло в ЗМІ, беркута і якісь риги писали шо відріжуть голову за своїх детєй, але чомусь не відрізали.
Давайте краще за це кошмарте, там перспектив більше у справи, бо там був факт збирання персональних данних гг.
https://ipress.ua/ljlive/berkutnet__pro_shcho_pyshut_v_merezhi_biytsi_berukta_ta_vv_35493.html?fbclid=IwAR3cyLBWcitEjyLpv2AQIRdutyGkX3FJphSI00EthpwTrBw0tY0VSYBcfhI
Ну і в нас же беркута тепер теж в Небесну Сотню входять.
https://www.facebook.com/romabra/posts/10205123885094880