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Все про:карантин (180) Одесская область (1687) корь (175) ОТГ (35)

 В ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко

В Килийской объединенной территориальной общине Одесской области, где зафиксировали вспышку кори, возобновили учебу, ситуацию стабилизировали.

Об этом в эфире Громадського сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В течение последних дней мы не зафиксировали ни одного случая заболевания корью, учебный процесс возобновлен, но не прекращены карантинные мероприятия. Детей, которые не имеют прививок, не допускают на занятия", - сообщил он.

Также Бойченко добавил, что вспышка связана с массовым отказом родителей от вакцинации детей.

"К большому сожалению, те родители, которые верят мифам, большинство из них - 90% - не изменили своих взглядов. И надо учесть, что работа, которую проводит медперсонал, очень-очень велика: подворовые обходы, отдельные беседы, доведение информации с научной и медицинской точки зрения, статистика", - отметил председатель ОТГ.

Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей.

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Карантин ввели еще 19 января, и несколько раз продлевали. По состоянию на 24 января больных корью там было 75.

Источник: https://censor.net.ua/n3111160
 
 
 Топ комментарии
 
При Совке все прививались, а теперь научились думать своими головами, а не верить слепо "современной медицине", которая всю свою историю проводила опыты над людьми.
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В чому винні? В тому, що діти виздоровіли і отримали природній імунітет від цієї нескладної хвороби?
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Более 95% смертей приходится на низкоразвитые регионы типа Африки.
Главная причина осложнений кори - плохое питание.
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При Совке все прививались, а теперь научились думать своими головами, а не верить слепо "современной медицине", которая всю свою историю проводила опыты над людьми.
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В шестидесятых годах детям всем делали прививки и качество их не было каким то особенным. Никто даже и подумать нем что бы сказаться нет, и эпидемии не было. А сейчас демократия можно и права покачать,
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Кацап шоле? Только кацапы доказывают, что в совке не было эпидемий, все жили счастливо и умирали в 100 лет.
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в 60-х был целый список противопоказаний и врачи ему следовали.
А сейчас из этого списка почти ничего не осталось.
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Цікаво, а хто винен - українці, некваліфіковані лікарі чи Супрун?
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В чому винні? В тому, що діти виздоровіли і отримали природній імунітет від цієї нескладної хвороби?
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Не корь, а осложнения после неё.
Вот здесь подробно всё описано:
https://1796web.com/vaccines/malady/donegan4.htm
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Правильная медицина рекомендует работать с иммунитетом, неправильная - с таблетками и уколами.


Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся маленьких детей, особенно у тех, кто недополучает витамин А, или у тех, у кого иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями... Свыше 10% случаев кори приводят к смертельному исходу среди населения с тяжелой формой недоедания в условиях отсутствия надлежащей медицинской помощи.
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Корь передается воздушно-капельным путьом.В год в Мире умирает от кори около 150 000 детей до 10 лет.
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Более 95% смертей приходится на низкоразвитые регионы типа Африки.
Главная причина осложнений кори - плохое питание.
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В світі 800 мільйонів людей голодує. Може для початку їх треба нагодувати, а потім буде видно від кору вони помирають чи від голоду.
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15 смертей на 50 000 заболевших. чтобы делать выводы нужно знать количество покалеченных от прививки. но кто же скажет? потому люди и боятся и не доверяют.
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Здесь об ошибках при лечении:
https://1796web.com/vaccines/malady/donegan4.htm

Течение кори у непривитых людей как правило мягкое, если те не имеют сопутствующих заболеваний. В сообществах, в которых обычно не прививают, заболеваемость у детей до года низка вследствие того, что защита материнскими антителами, созданными под воздействием естественной инфекции, превосходит создаваемую прививкой6. Почти все без исключения смертельные случаи относятся к пациентам с сопутствующими заболеваниями и плохим питанием, или к тем религиозным группам, которые отказываются от своевременной медицинской помощи при возникновении осложнений. Наибольшему риску осложнений от заболевания подвержены также те, у кого меньше всего шансов на успешную выработку антител после прививки.
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"робота, яку проводить медперсонал, дуже-дуже велика: обходи, окремі розмови, доведення інформації з наукової і медичної точки зору, статистика" - пояснили би цим важкопрацюючим, що вони не Свідки Егови, і їх робота не зомбування і промивання мізків, а лікування хворих.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко
 
 
 
 
 
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