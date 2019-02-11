 В ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко

Об этом в эфире Громадського сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В течение последних дней мы не зафиксировали ни одного случая заболевания корью, учебный процесс возобновлен, но не прекращены карантинные мероприятия. Детей, которые не имеют прививок, не допускают на занятия", - сообщил он.

Также Бойченко добавил, что вспышка связана с массовым отказом родителей от вакцинации детей.

"К большому сожалению, те родители, которые верят мифам, большинство из них - 90% - не изменили своих взглядов. И надо учесть, что работа, которую проводит медперсонал, очень-очень велика: подворовые обходы, отдельные беседы, доведение информации с научной и медицинской точки зрения, статистика", - отметил председатель ОТГ.

Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей.

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Карантин ввели еще 19 января, и несколько раз продлевали. По состоянию на 24 января больных корью там было 75.