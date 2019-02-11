 В ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко

Об этом в эфире Громадського сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних дней мы не зафиксировали ни одного случая заболевания корью, учебный процесс возобновлен, но не прекращены карантинные мероприятия. Детей, которые не имеют прививок, не допускают на занятия", - сообщил он.
Также Бойченко добавил, что вспышка связана с массовым отказом родителей от вакцинации детей.
"К большому сожалению, те родители, которые верят мифам, большинство из них - 90% - не изменили своих взглядов. И надо учесть, что работа, которую проводит медперсонал, очень-очень велика: подворовые обходы, отдельные беседы, доведение информации с научной и медицинской точки зрения, статистика", - отметил председатель ОТГ.
Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей.
Карантин ввели еще 19 января, и несколько раз продлевали. По состоянию на 24 января больных корью там было 75.
А сейчас из этого списка почти ничего не осталось.
Выздоровилы....
Вот здесь подробно всё описано:
https://1796web.com/vaccines/malady/donegan4.htm
Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся маленьких детей, особенно у тех, кто недополучает витамин А, или у тех, у кого иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями... Свыше 10% случаев кори приводят к смертельному исходу среди населения с тяжелой формой недоедания в условиях отсутствия надлежащей медицинской помощи.
Главная причина осложнений кори - плохое питание.
https://1796web.com/vaccines/malady/donegan4.htm
Течение кори у непривитых людей как правило мягкое, если те не имеют сопутствующих заболеваний. В сообществах, в которых обычно не прививают, заболеваемость у детей до года низка вследствие того, что защита материнскими антителами, созданными под воздействием естественной инфекции, превосходит создаваемую прививкой6. Почти все без исключения смертельные случаи относятся к пациентам с сопутствующими заболеваниями и плохим питанием, или к тем религиозным группам, которые отказываются от своевременной медицинской помощи при возникновении осложнений. Наибольшему риску осложнений от заболевания подвержены также те, у кого меньше всего шансов на успешную выработку антител после прививки.