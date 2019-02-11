 За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Как установил суд в столице Эстонии Таллинне, 38-летний Денис Метсавас, бывший майор эстонской армии, и его отец, 65-летний Петр Волин, продавали секретную информацию российской военной разведке.
Суд установил, что Метсавас передавал эту информацию в течение десяти лет. Его приговорили к 15 с половиной годам лишения свободы. Волин сотрудничал с российской разведкой примерно половину этого срока и приговорен к шести годам лишения свободы. Оба пошли на сотрудничество со следствием и поэтому получили меньшие сроки, чем им грозили сначала, сообщили в прокуратуре.
Метсавас служил в Вооруженных силах Эстонии на различных должностях, в частности, участвовал в миссии сил под руководством НАТО в Афганистане, а также в главном штабе Вооруженных сил Эстонии, где был причастен к оборонному планированию.
В Силах обороны (вооруженных силах) Эстонии после ареста Метсаваса и Волина заявляли, что их деятельность нанесла Эстонии и НАТО значительный ущерб, конкретный объем которого не разглашали.
Росія хоче повернути під свій контроль країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україну та Грузію...
после этого папа его и сдал
Вчора 11 лютого
Департамент державної безпеки Литви опублікував звіт, в якому Білорусь поряд з Росією і Китаєм названа загрозою національній безпеці.
Про це повідомляє Delfi.
Відзначається, що Білорусь потрапила в список як найважливіший союзник Кремля.
За даними литовських спецслужб, Білорусь співпрацює з Росією у всіх сферах. Це стосується військової, економічної, політичної сфер, у той час, як розвідки двох країн працюють у тісній взаємодії і вербують громадян країн Заходу, що прибувають до Росії або Білорусі.
Також наголошується, що Росія прагне поставити процеси в Білорусі під все більший контроль. На думку Литви, Росія розглядає Білорусь як «буферну державу», плацдарм для бойових дій в разі конфлікту із Заходом/НАТО, як прикордонну країну, за допомогою якої Москва може надавати свій вплив у регіоні.
Інший момент, якого торкнуться окремо, це проект Білоруської АЕС. Він охарактеризований як «такий, що не відповідає стандартам ядерної безпеки, комерційно необґрунтований, підтримуваний російськими грошима і технологіями, мета якого - посилити позиції Росії в регіоні».
кацапо-фашисткую нечисть нужно выжигать под корень!
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Це означає, що двом громадянам Естонії треба приготуватися до того, що їх викраде ФСБ. Таке вже було, коли кацапня викрала естонського прикордонника щоб обміняти на свого засудженого шпигуна. Союзники по НАТО тоді на всю цю ситуацію ні пари з вуст. Навіть пальчиком на кацапів не посварилися.