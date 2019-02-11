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Все про:Россия (71977) шпионаж (778) Эстония (580)

 За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца

В Эстонии за шпионаж в пользу России осудили бывшего офицера Вооруженных сил страны и его отца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Как установил суд в столице Эстонии Таллинне, 38-летний Денис Метсавас, бывший майор эстонской армии, и его отец, 65-летний Петр Волин, продавали секретную информацию российской военной разведке.

Суд установил, что Метсавас передавал эту информацию в течение десяти лет. Его приговорили к 15 с половиной годам лишения свободы. Волин сотрудничал с российской разведкой примерно половину этого срока и приговорен к шести годам лишения свободы. Оба пошли на сотрудничество со следствием и поэтому получили меньшие сроки, чем им грозили сначала, сообщили в прокуратуре.

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Метсавас служил в Вооруженных силах Эстонии на различных должностях, в частности, участвовал в миссии сил под руководством НАТО в Афганистане, а также в главном штабе Вооруженных сил Эстонии, где был причастен к оборонному планированию.

В Силах обороны (вооруженных силах) Эстонии после ареста Метсаваса и Волина заявляли, что их деятельность нанесла Эстонии и НАТО значительный ущерб, конкретный объем которого не разглашали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111159
 
   
 Топ комментарии
 
Опять парашку нагнули ниже плинтуса.
За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца - Цензор.НЕТ 8709
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приговорили к 15 с половиной годам лишения свободы и это при сотрудничестве, а так 22-25 получил бы как с пушки, а теперь увидит свободу в 53, и стоило ли того те гроши, по которым продался сволочь.
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Шоколад Корона - срака вже схудла, очікує мертвичука в адвокати
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його напевне більше цікавила перша половина твоєї відповіді до коми.За шпигунство на користь РФ в Естонії засудили колишнього військового і його батька - Цензор.НЕТ 9645
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Штирлиц,а вас я попрошу остаться.ваши пальчики на чемодане радистки Кэт говорят о том что вы британский шпийон За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца - Цензор.НЕТ 6779
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МІНІСТР ОБОРОНИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЗВИНУВАТИВ РФ В НАМІРІ ЗАХОПИТИ УКРАЇНУ

Росія хоче повернути під свій контроль країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україну та Грузію...

За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца - Цензор.НЕТ 9564
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Ось так давай різним "воліним" посвідку на проживання, нехай у статусі негромадянина.
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с чего ты решил что он не имел Эстонского гражданства ? - прослужив 15 лет в эстонской армии и скорей всего женат на эстонке так как фамилии с отцом разные (взял фамилию жены)
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Ще один російський адвокат. Зрозумів на чому спалився?
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А сколько шпионов по Украине ходят и в открытую работают на врага.
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приговорили к 15 с половиной годам лишения свободы и это при сотрудничестве, а так 22-25 получил бы как с пушки, а теперь увидит свободу в 53, и стоило ли того те гроши, по которым продался сволочь.
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Да уж это не украинский мазохизм и комичные сроки...
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Опять парашку нагнули ниже плинтуса.
За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца - Цензор.НЕТ 8709
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Интересно, почему у них разные фамилии? У них что, фамилия по матери передается?
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а следствие установило что это не его сын
после этого папа его и сдал
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косив під естонця, а щоб правдивіше взяв хамілію жінки, важко жити в Естонії з кацапським хамільйом
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Литва додала Білорусь у список загроз безпеці країни
Вчора 11 лютого

Департамент державної безпеки Литви опублікував звіт, в якому Білорусь поряд з Росією і Китаєм названа загрозою національній безпеці.

Про це повідомляє Delfi.

Відзначається, що Білорусь потрапила в список як найважливіший союзник Кремля.

За даними литовських спецслужб, Білорусь співпрацює з Росією у всіх сферах. Це стосується військової, економічної, політичної сфер, у той час, як розвідки двох країн працюють у тісній взаємодії і вербують громадян країн Заходу, що прибувають до Росії або Білорусі.

Також наголошується, що Росія прагне поставити процеси в Білорусі під все більший контроль. На думку Литви, Росія розглядає Білорусь як «буферну державу», плацдарм для бойових дій в разі конфлікту із Заходом/НАТО, як прикордонну країну, за допомогою якої Москва може надавати свій вплив у регіоні.

Інший момент, якого торкнуться окремо, це проект Білоруської АЕС. Він охарактеризований як «такий, що не відповідає стандартам ядерної безпеки, комерційно необґрунтований, підтримуваний російськими грошима і технологіями, мета якого - посилити позиції Росії в регіоні».
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вот у кого пример нужно брать!
кацапо-фашисткую нечисть нужно выжигать под корень!
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А маму? А діток? Злобне ватне кубло має бути винищене і спалене до тла! Естонці, не беріть дурного прикладу з нашої країни, де шпіони та зрадники почуваються краще, ніж можна припустити, а суспільству вкидаються речі, подібні до обзивання бандерою дрібного ******** як прояв небувалої раніше законності!
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"...За шпигунство на користь РФ в Естонії засудили колишнього військового і його батька..."
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Це означає, що двом громадянам Естонії треба приготуватися до того, що їх викраде ФСБ. Таке вже було, коли кацапня викрала естонського прикордонника щоб обміняти на свого засудженого шпигуна. Союзники по НАТО тоді на всю цю ситуацію ні пари з вуст. Навіть пальчиком на кацапів не посварилися.
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За последние 11 лет в Эстонии осуждено в общей сложности 17 человекоподобных, которые работали на Российскую разведку. Все получили реальные сроки.
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