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 Общество
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Все про:общественное вещание (78) НОТУ (70)

 Журналист Макаров заявил, что готовится его увольнение с должности члена правления НОТУ

Журналист Юрий Макаров сообщил, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) намерен уволить его от должности члена Правления НСТУ, а также Татьяну Кисельчук с должности генпродюсера.

Как передает Цензор.НЕТ об этом журналист написал в Фейсбуке.

Причиной такого решения стала трансляция выступления группы "Хамерман знищує віруси" в новогоднюю ночь на телеканале UA Культура.

"Юрий Макаров, Татьяна Кисельчук - следующие на выход!" Обнародована повестка дня завтрашнего заседания Наблюдательного совета Общественного вещания. Этого вопрос в нем нет. Мне о нем рассказали в пятницу и вчера (два источника, как положено), видимо, не вместилось или изменились планы. Но он был", - написал он.

Одновременно он объяснил, что выступление "Хамерман знищує віруси" было показано среди других 18 ведущих отечественных рок-групп.

Кроме того, по словам журналиста, Наблюдательный совет рассматривает еще одну кандидатуру для увольнения - журналиста Романа Винтонива, известного как Майкл Щур.

"Говорят, что еще одной кандидатурой на вылет в пункте повестки дня, который вылетел, был Роман Винтонив. А его за что? Вопрос не ко мне", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании

Источник: https://censor.net.ua/n3111158
 
 
 Топ комментарии
 
"Меня "кинули", как лоха!"

Из пресс-конференции экс-президента Порошенко (Лондон, май 2019 года)
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Потрох строит в Украине парашу, но кто с парашей к нам придёт, от параши и погибнет.
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П"ять років барижної влади - коту під хвіст.
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"Меня "кинули", как лоха!"

Из пресс-конференции экс-президента Порошенко (Лондон, май 2019 года)
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Там уже давно нема сенсу "пересувати ліжка".
Треба міняти "дівчаток"
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у пети, как у истинного нарцисса - монолог
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Потрох строит в Украине парашу, но кто с парашей к нам придёт, от параши и погибнет.
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Прежде чем писать всякую ерунду, поинтересовались бы, что это за группа "Хамерман знищує віруси" которую показали на ТВ Это пид-ры,, которые голые выступали в Ивано- Франковске, их там зрители освистали,чуть не прибили. а полиция завели на них уголовное дело.
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Ну не телебаченні вони ж голі виступали. А якщо ти тусуєшся на нудистському пляжі, то тебе необхідно звільнити з роботи?
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Что взять с девушки? Ей не нравится - её право. А о пляже вы верно заметили.
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Фригидная? Иди к сексопатологу,тут его нету! Журналіст Макаров заявив, що готується його звільнення з посади члена правління НСТУ - Цензор.НЕТ 4619
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П"ять років барижної влади - коту під хвіст.
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Макаров, ты бы лучше отчитался, куда наши налоги делись. Сотни миллионов вбухиваются в Перший. Но пока что у любого говнячего ролика в Ютубе просмотров больше, чем у твоего канала.
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А сейчас наши миллиарды собрался ваш хозяин бухать в подкупы на СВОИХ выборах. Чего скажешь, подвыватель? Или слепоглухонемой?
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ну у хозяина своих милиардов хватает, нахрена ему еще ваши. ты за сколько продался?
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ЮриЙ, ну надеюсь хаммерман вышел не в концертных костюмах..??
и без "кличка", "мени набрыдлы..", "турничка"- ??
не видел, к сожалению их выход, потому и вопросы..
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Пришлось посмотреть Хамерманнов - жесть конечно. Если б панки молодые так гнали - отлично и то не для Нового Года. А когда типа "сивочубые" дядьки в женских портках кривляются - ну не знаю, жаль их конечно, надо было раньше раскрываться и благополучно помереть к 38 если ты такой крутой панк- музыкант. Те кто в 45 панк-рок играют уже комичны, а кто еще и кривляется как Петрушка после литра самогона -то уже даже не карикатура а диагноз. Недобдел Макаров, и дал повод себя уволить. Но это ему только на пользу а трохи замаразимировался гуру журналистики на госс-канале.
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Странная причина для увольнения Макарова . Он ведь не виноват,что Хамерман в красных труселях выступают. Джим Моррисон тож любил штаны на сцене снимать, ну так его и аристовывали за непристойное поведение , а не тех, кто его показывал . Тут скорее дело не в Хамерманах безбашенных, а в названии канала . Ну, кто так называет канал " Культура" чёрти что, а не название 🙃
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Схоже, Сонцеликий розбушувався не на жарт. Як видно припікає земля, що горить під його ратицями.
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Интересно было б заглянуть в эту курчавую голову. Хотя - нет. Наверное, мой мозг будет не в состоянии переварить сразу столько ненависти к украинскому народу и такой жажды бабла и власти. Теперь я вижу, что дно бывает многоярусным и его можно пробивать каждый день, каждый час, все ниже и ниже. Овощ в сравнении с этим воплощением ЗЛА - просто младенец!
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Интересно было б заглянуть в эту курчавую голову. Отрубленую......
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При чем здесь Макаров? Развлекательным направлением там управляет некая Кольцова и Ко, вот их и нужно увольнять!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖурналист Макаров заявил, что готовится его увольнение с должности члена правления НОТУ
 
 
 
 
 
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