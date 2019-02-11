 Журналист Макаров заявил, что готовится его увольнение с должности члена правления НОТУ

Как передает Цензор.НЕТ об этом журналист написал в Фейсбуке.

Причиной такого решения стала трансляция выступления группы "Хамерман знищує віруси" в новогоднюю ночь на телеканале UA Культура.

"Юрий Макаров, Татьяна Кисельчук - следующие на выход!" Обнародована повестка дня завтрашнего заседания Наблюдательного совета Общественного вещания. Этого вопрос в нем нет. Мне о нем рассказали в пятницу и вчера (два источника, как положено), видимо, не вместилось или изменились планы. Но он был", - написал он.

Одновременно он объяснил, что выступление "Хамерман знищує віруси" было показано среди других 18 ведущих отечественных рок-групп.

Кроме того, по словам журналиста, Наблюдательный совет рассматривает еще одну кандидатуру для увольнения - журналиста Романа Винтонива, известного как Майкл Щур.

"Говорят, что еще одной кандидатурой на вылет в пункте повестки дня, который вылетел, был Роман Винтонив. А его за что? Вопрос не ко мне", - добавил он.

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