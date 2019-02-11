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Все про:Брюссель (529) Киев (17158) Приднестровье (420) представительство (44)

 В непризнанном Приднестровье планируют открытие официальных представительств в Киеве и Брюсселе

"Президент" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Вадим Красносельский поставил задачи "Министерству иностранных дел" открыть официальное представительство в Киеве и Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ведомства".

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При этом основная задача "МИД" Приднестровья - "практическое воплощение национальной идеи Приднестровья, которая состоит в укреплении независимости республики, стремлении к международному признанию и реализации итогов референдума 2006 года".

Напомним, преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

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В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

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22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

15 августа миссия ОБСЕ в Молдове сообщили, что российские военные провели несанкционированные учения, включающие форсирование реки, в Зоне безопасности в Приднестровье.

Источник: https://censor.net.ua/n3111157
 
 
 Топ комментарии
 
Если уж если быть честным, то я не особо удивлюсь если такое будет открыто в Украине. В 90-е годы такое существовало в Киеве, это когда молдовани были фашистами, и когда молдовани напали на себя, а украинцы с россиянами воевали за славянский мир... Вместе то и создали это криминальное образование под личным управлением с Кремля. Потом фашистами стали и грузины, это когда они напали на себя ! Позже фашистами стали и украинцы, естесственно после того как и они напали на себя...
Только имейте ввиду - приднестроФики собрали весь цвет криминалитета ВСЕГО совка !!! И так нам всем досталось - будьте бдительны, предельно осторожны. Нам, как трем "фашистским" государствам (Молдова, Грузия, Украина) надо быть в постоянном контакте и координировать свои решения и действия. По одиночке, нас просто уничтожат, это у них в крови. Пока Украина не плохо держится - поддержка всего мира колосальная, чего не было у Грузии, а тем более у Молдовы. Удачи Всем НАМ !!!!!
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а нам в Украине открыть представительство ЧРИ и Дагестана - а можно и ДВР В непризнанном Приднестровье планируют открытие официальных представительств в Киеве и Брюсселе - Цензор.НЕТ 9746
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а нам в Украине открыть представительство ЧРИ и Дагестана - а можно и ДВР В непризнанном Приднестровье планируют открытие официальных представительств в Киеве и Брюсселе - Цензор.НЕТ 9746
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ЧРИ и Имарат Кавказ разные разницы. Это как сравнивать Иран 60-хх (светское государство, со всеми свободами) и Иран сегодняшний, где по Шариатскому суду забьют камнями или повесят на подьемном кране в центре города... ЧРИ закончилась с гибелью Масхадова. Да и вообще, сравнивать ЧРИ и Приднестровье некорректно. В ЧРИ жили чеченцы (вайнахи, н1охчо), которые имели полное право на самоопределение. А кто живет в Приднестровие? Русские? Езжайте в РФ. Украинцы? Давайте в Украину. Молдоване? Для вас есть страна Молдова.
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А чего не в северной корее, сирии, венесуэле, ну или на московии?
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А чому мають хотіти?

Авто з номерами "придністров'я" спокійнісінько їздять Україною. Так, ніби Україна визнала цю кацапо-совкову маріонетку. Нехай би це було до війни. Аж ні. Зараз також з номерами "придністров'я" в'їзд до України не заборонено.
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Хотеть не вредно...иногда даже полезно...пусть продолжают хотеть...
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Но ведь в Москве открыли Я думаю после выборов молдавских раша признает независимость приднестровья Этому способствует додон
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Кто ж им откроет ОФИЦИАЛЬНОЕ представительство если они непризнаны???
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Забрать влияние кацапов из Приднестровья и весь "независимый приднестровский народ" очень быстренько захочет кушать. Тогда уж мысли не о Брусселе будут...
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...да разве ж это проблема... У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 6294 А вот это - проблема! У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 3100
У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 9297
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Да и президента рабсиянам тоже недомерка всучили.
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А "представительство" "ДНР" с "ЛНР" в Киеве тоже планируется?
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Тільки у Тирасполі.

Після Брюсселя, Оттави і Вашингтона.
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А оно уже есть. Даже два!
Первое - это офис Ахметова, а второе - офис Медведчука...
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Хуже всего, что Приднестровье существует не столько благодаря военной и экономической помощи кацапов, сколько благодаря позиции Молдовы и Украины.
Кацапские войска там не сидят безвылазно: как то проходят ротацию, каким то образом туда попадает топливо и запчасти к военной технике, амуниция, вооружение.
Это при том, что выходя к морю и порта у Приднестровья нет, а единственная взлетная полоса - заброшенный военный аэродром.
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Через Украину дорожка уже закралась...сейчас все только через Молдову..
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Вы можете представить себе маршрут?
Россия - Белоруссия - Польша - Словакия - Венгрия - Румыния - Молдова...
Наверное, всё-таки, через Украину везут...
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Нет, Украина закрыла транзит для козломордых...
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Военные летают через Кишинев по обычным гражданским паспортам . У них же Додон есть , который ради кацапов не только сам раком станет , но и Молдову в ту же позу поставит. Топливо и запчасти они на месте покупают.
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летают только гражданские самолёты. Молдавские авиакомпании на москау и обратно летают через Украину... Кацапсинские самолёты по тому маршруту..что Вы назвали. Военные транспортные самолёты рашки не летают в Кишинёв...т.к для них закрыто воздушное пространство Евросоюза. Наземным транспортом через Польшу ..Словакию и иже дальше никто кацапсин не пропустит.
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В любом случае, было бы желание, не было бы приднестровья.
Хотя с таким додоном президентом как в Молдове это маловероятно...
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Кто-то тут на форуме, когда-то писал, что усрусске воены нормально так через Кишинёв летают.
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похоже бешете, без порошенка не обошлось ...
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Будете удивлены!!! Но всё топливо... продовольствие .. электроэнергию поставляет в Приднестровье за деньги рашки ...МОЛДОВА!!!!!!! Ротацию проходят только ОФИЦЕРЫ... кадровые из рашки. Остальной рядовой контингент местные шахтёры и трактористы с несколькими паспортами... Молдовы..рашки..Украины ну и естественно Приднестровья. Все контрактники.. командный состав от командира взвода и выше ..россияне. Ротация через аэропорт Кишинёва и только по воздуху и только ГРАЖДАНСКИМИ самолётами. Очень много молдавские погранцы не пускают и депортируют назад в раху. Отношение в Кишинёве к Приднестровью НИКАКОЕ. в аэропорту Кишинёва масса машин с приднестровскими номерами... масса гражданских и наверное и военных !!! улетающими на москау и прилетающие из москау. Запасные части технике из рашки не поставляются.. Оружие и боеприпасы не перемещаются. В основном старая техника из консервации. Аэропорт Тирасполя не заброшен... поддерживается в рабочем состоянии... но с 1994 года там не приземлялся ни один самолёт..т.к это зона ответственности Кишинёва. Вот такая ситуация...!!! За деньги Молдова и содержит этот нарыв!!!!
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Как можно уследить за каждым холопом прилетающим в аэропорт Кишинева или проезжающий через Днестр? У Вас ВОЙНА в стране,и возможностей на много больше,а руССкие спецслужбы чувствуют себя вольготно на вашей территории! Конечно у нас есть продажные таможенники и пограничники,-но разве у Вас их меньше? А у Вас ВОЙНА !
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У вас ВОЙНА может возникнуть в любой момент, потому что у вас есть недореспублика Приднестровье незабыайте об этом! Кацапсины на территории Молдова, тоже чувствуют себя не меньше вольготно!
Знаю одного, само из приднестровья, женат на той, которая с молдовы и живут, где то там, у него паспорт, Молдовы и приднестровья, любит сильно московию,ну терпеть не может Молдову, Часто ездят в Европу и ему это нравится!
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Вы меня ничем не удивили. Я таких идиотов знаю много.
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А то,что они чувствуют себя хорошо у нас,я почувствовал на своей шкуре,-меня просто поразило сколько подонков оказались среди окружающих меня людей (которые выглядели вполне приличными людьми! Вот,я сейчас опять начал комментировать на Цензоре,и сразу начнет (впрочем уже начало!) активизироваться всякое дерьмо вокруг! Я уже очень многих знаю,-и ихних,и наших,и (думаю) Ваших,и других... А ведь я не на шпион задании каком-то,не ЦРУшник,не Джеймс Бонд,-я простой человек,который высказывает свое мнение,и как это всех тревожит.
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Я как-то смотрел,кто из моих "друзей" с Цензора,кто и когда в последний раз выходили комментировать.Наводит на размышления. Хотя некоторые могут выходить и под другими "именами".Ладно,некогда мне тут сидеть.
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Благодаря Украине и России ПМР появилась на свет И благодаря Украине она существует
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Знаю! Мы тогда были ватниками, не меньше сегодняшних кацапов и беларусов с армянами.
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И сами себе еще и проблему создали, не только Молдове!
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Это точно. Без них,нам сейчас было бы намного проще.
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А Україна має космічне агентство, яке планує злітати в космос. Колись. Воно ще й фінансується.
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"Планируют" вони...
Іхній планер вкрали в Криму та на Донбасі.
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Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
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Лоховство. Лэнэрэ на Луну собрались, это уровень
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Или Порошенко, или Путин. Или Путишенко
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Схоже, що не весь кокс у Кабо-Верде знищили...
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В Парламенте Молдовы, заявили, что готовы дать независимость ПМР при режиме благоприятствования вступления в ЕС. (ссылка) Насчет военных в ПМР, то там практически все местные, ротация не осуществляется.
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Ще додам, що на боці проросійських сепаратистів і росіян воювали бойовики УНА-УНСО, скеровані Юрієм Шухевичем, який пізніше підтримав Януковича, і виступав проти Тимошенко.
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чего уж??? в Вашингтоне открывайте!))
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Молдову скупил полностью не олехарх Плахотнюк У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 5906включая СМИ
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Главный экономист **** Сергей Гуриев,сбежавший от Путлера.
Экономика Украины на подъёме и мы тесно сотрудничаем.Рост экономики 3,7 %.Спасибо Серега,хоть ты ОБЪЕКТИВЕН! У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 9328
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Если уж если быть честным, то я не особо удивлюсь если такое будет открыто в Украине. В 90-е годы такое существовало в Киеве, это когда молдовани были фашистами, и когда молдовани напали на себя, а украинцы с россиянами воевали за славянский мир... Вместе то и создали это криминальное образование под личным управлением с Кремля. Потом фашистами стали и грузины, это когда они напали на себя ! Позже фашистами стали и украинцы, естесственно после того как и они напали на себя...
Только имейте ввиду - приднестроФики собрали весь цвет криминалитета ВСЕГО совка !!! И так нам всем досталось - будьте бдительны, предельно осторожны. Нам, как трем "фашистским" государствам (Молдова, Грузия, Украина) надо быть в постоянном контакте и координировать свои решения и действия. По одиночке, нас просто уничтожат, это у них в крови. Пока Украина не плохо держится - поддержка всего мира колосальная, чего не было у Грузии, а тем более у Молдовы. Удачи Всем НАМ !!!!!
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ну так вскройте нарыв!!! Прекратите продавать им топливо.. кормить.. снабжать электроэнергией!!! Запретите ротацию через Кишинёв. Запретите машинам с приднестровскими номерами шастать по Молдове.... А то давайте помогайте нам вскрыть этот нарыв... сделать Молдову единой... а сами взяв деньги повезли солярку для российских вояк. Мыжебратья?! Что то Вы ..додонцы никак не определитесь. Узенькая полоска земли с 1400 кацапсинками ...полностью блокированная сдохнет за неделю!!! Но Вам..додонцы это явно не выгодно!!!
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Ты,блин,на грубость нарываешься! Не сравнивай с порядочными людьми,руССких и украинских придурков из Молдовы,которые голосовали за Додона! Не умничай тут,-а иди освобождай восточные районы Украины! И тогда ты сразу поймешь какой ты умник.
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В Киеве Вадик Красносельский может открыть только п\я на Укрпочте и только на физлицо с молдавским паспортом... У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 4899
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Це їм про представництво в Києві Порошенко пообіцяв? В знак глибокої шани до своєї історичної батьківщини міста Бендери. Не доживуть ці недомолдавани до такої історичної події.
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В 1992 году целая 14-я армия генерала Лебедя воевала против Молдовы. Лебедь своё дело сделал - его убрали , авиакатастрофа ( если не ошибаюсь )
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Лебедь жил как собака и сдох по собачьи
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Поскольку они не признанные может не дипломатично послать их на Х. !?
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Можно,но только с разрешения Кишинёва.
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Так зване "Придністров'я" заявило про бажання відкрити представництва у Києві та Брюсселі... это есть хитрости Кремля,пусть открывают это дерьмо в Молдавии,это есть молдавская территория и пусть там кукарекают. Это хотят чтобы Украина с Молдавией и Румынией посраласьУ невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 4476
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Ну-ну, нехай у Київ приїдуть, я їм "тортик" приготую.
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Помню тут была новость как СБУ вытягивая террориста с жигулей кладет со всей силы мордой об асфальт, так вот, можете повторить на очередных вечно ущемленонепризнанных?
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После выборов это может стать реальностью, если украинцы поверят популистам и клоунам. Думайте. У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 2154
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Быстрее всего приднестровцы договорились с барыгой. А после выборов это у них накроется медным тазиком.
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Одно дело - "хотелки" приднестровских сепаратистов, и совсем иное - "желалки" Брюсселя и Киева... Для того, чтобы открыть его в Брюсселе, нужно признание Приднестровья странами ЕС. А у Киева подобное - вообще парадокс: в Вероне открыли представительство донбасских сепаратистов, на что власти Украины заявили протест правительству Италии... В МИД Украины сидят далеко не идиоты - он прекрасно понимают, что сядут в лужу, если разрешат то же самое сделать приднестровцам...
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Вспомнился анекдот:-"Озвучивая свои планы на завтра,-ты очень рассмешишь Бога!"
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Значит Приднестровье договорилось с нашим барыгой.
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Приднестровье должно быть закрыто по периметру украинской границы. Пропуск только там, где есть молдавские погранцы и таможня. Я не понимаю властей Украины, которые после Крыма и Донбасса не препятствуют пророссийским сепарам в Молдове. Хотите из Приднестровья получить проблемы для Одесской области?
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Щось дуже вони розігнались))!! А контроль на кордоні з ПМР потрібен більш жорсткий це однозначно!! У невизнаному Придністров'ї планують відкриття офіційних представництв у Києві і Брюсселі - Цензор.НЕТ 2669
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..Молдове и Украине давно пора, совместными усилиями, выдавить этот "гнойник" ,угрожающий национальному суверенитету обеих республик..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ непризнанном Приднестровье планируют открытие официальных представительств в Киеве и Брюсселе
 
 
 
 
 
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