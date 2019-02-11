 В непризнанном Приднестровье планируют открытие официальных представительств в Киеве и Брюсселе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ведомства".
При этом основная задача "МИД" Приднестровья - "практическое воплощение национальной идеи Приднестровья, которая состоит в укреплении независимости республики, стремлении к международному признанию и реализации итогов референдума 2006 года".
Напомним, преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.
После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.
В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.
Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).
На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.
22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.
15 августа миссия ОБСЕ в Молдове сообщили, что российские военные провели несанкционированные учения, включающие форсирование реки, в Зоне безопасности в Приднестровье.
Авто з номерами "придністров'я" спокійнісінько їздять Україною. Так, ніби Україна визнала цю кацапо-совкову маріонетку. Нехай би це було до війни. Аж ні. Зараз також з номерами "придністров'я" в'їзд до України не заборонено.
Після Брюсселя, Оттави і Вашингтона.
Первое - это офис Ахметова, а второе - офис Медведчука...
Кацапские войска там не сидят безвылазно: как то проходят ротацию, каким то образом туда попадает топливо и запчасти к военной технике, амуниция, вооружение.
Это при том, что выходя к морю и порта у Приднестровья нет, а единственная взлетная полоса - заброшенный военный аэродром.
Россия - Белоруссия - Польша - Словакия - Венгрия - Румыния - Молдова...
Наверное, всё-таки, через Украину везут...
Хотя с таким
додономпрезидентом как в Молдове это маловероятно...
Знаю одного, само из приднестровья, женат на той, которая с молдовы и живут, где то там, у него паспорт, Молдовы и приднестровья, любит сильно московию,ну терпеть не может Молдову, Часто ездят в Европу и ему это нравится!
Іхній планер вкрали в Криму та на Донбасі.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Экономика Украины на подъёме и мы тесно сотрудничаем.Рост экономики 3,7 %.Спасибо Серега,хоть ты ОБЪЕКТИВЕН!
Только имейте ввиду - приднестроФики собрали весь цвет криминалитета ВСЕГО совка !!! И так нам всем досталось - будьте бдительны, предельно осторожны. Нам, как трем "фашистским" государствам (Молдова, Грузия, Украина) надо быть в постоянном контакте и координировать свои решения и действия. По одиночке, нас просто уничтожат, это у них в крови. Пока Украина не плохо держится - поддержка всего мира колосальная, чего не было у Грузии, а тем более у Молдовы. Удачи Всем НАМ !!!!!