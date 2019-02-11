 Верховный Суд подтвердил лишение российского экс-сенатора Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова"

Кассационный административный суд Верховного Суда отклонил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решения судов первой и второй инстанции, подтвердив их законность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Решение Харьковского городского совета, которым звание "Почетный гражданин города Харькова" присвоено гражданину Российской Федерации, активно поддержавшему вооруженную агрессию против Украины, признано незаконным и отменено", - сообщили в ГПУ.

Харьковский городской совет проголосовал за присвоению члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину звания почетного гражданина в августе 2014 года за финансирование строительства храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города.

По протесту прокурора Харькова Евгения Поповича, суд приостановил решение горсовета, а затем отменил его. В декабре 2014 года горсовет выиграл апелляцию.

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В марте 2017 года Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск прокуратуры и лишил Шишкина звания почетного гражданина. В апреле того же года законность решения суда первой инстанции подтвердил Харьковский апелляционный административный суд.

Все это время Шишкин получал ежемесячную стипендию в размере 16 тыс. гривен из городского бюджета, а также входил в Совет "Почетных граждан Харькова".

Будучи членом Совета Федерации РФ, Шишкин 1 марта 2014 года проголосовал за разрешение президенту РФ Владимиру Путину использовать войска на территории Украины, а 21 марта 2014 года – поддержал оккупацию Крыма.

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