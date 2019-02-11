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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (687) Харьков (4163) Шишкин Александр (1)

 Верховный Суд подтвердил лишение российского экс-сенатора Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова"

Верховный Суд Украины вынес окончательное решение по иску о лишении звания почетного гражданина Харькова бывшего сенатора РФ Александра Шишкина, поддержавшего оккупацию Крыма и военное вторжение в Украину.

Кассационный административный суд Верховного Суда отклонил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решения судов первой и второй инстанции, подтвердив их законность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Решение Харьковского городского совета, которым звание "Почетный гражданин города Харькова" присвоено гражданину Российской Федерации, активно поддержавшему вооруженную агрессию против Украины, признано незаконным и отменено", -  сообщили в ГПУ.

Харьковский городской совет проголосовал за присвоению члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину звания почетного гражданина в августе 2014 года за финансирование строительства храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города.

По протесту прокурора Харькова Евгения Поповича, суд приостановил решение горсовета, а затем отменил его. В декабре 2014 года горсовет выиграл апелляцию.

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В марте 2017 года Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск прокуратуры и лишил Шишкина звания почетного гражданина. В апреле того же года законность решения суда первой инстанции подтвердил Харьковский апелляционный административный суд.

Все это время Шишкин получал ежемесячную стипендию в размере 16 тыс. гривен из городского бюджета, а также входил в Совет "Почетных граждан Харькова".

Будучи членом Совета Федерации РФ, Шишкин 1 марта 2014 года проголосовал за разрешение президенту РФ Владимиру Путину использовать войска на территории Украины, а 21 марта 2014 года – поддержал оккупацию Крыма.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111155
 
 
 Топ комментарии
 
"...сенатора РФ Александра Шишкина, поддержавшего оккупацию Крыма и военное вторжение в Украину.
...
Харьковский городской совет проголосовал за присвоению члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину звания почетного гражданина в августе 2014 года за финансирование строительства храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города.
Источник: https://censor.net.ua/n3111155"

Если кто-то ещё не понял значения Томоса и УПЦ МП как инструмента оккупации...
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Ну он же строительство храмов в Харькове финансировал, для РПЦ, а тенерь, было ваше станет ПЦУ))) Все в домiвку)))
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Регионалы всех кацапов приютили и посадили на шею украинцев.
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они еще и 16 тыщ гривен платили ему каждый месяц из городского бюджета- вот это вот триндець
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от падло,якась реінкарнація шишкіна....Ті кацапи коли -небуть повиздихають чи ні? Верховний суд підтвердив позбавлення російського екс-сенатора Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова" - Цензор.НЕТ 8506
Верховний суд підтвердив позбавлення російського екс-сенатора Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова" - Цензор.НЕТ 5562
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я дума шишкинду поплохело. как теперь жить?
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Шишкин расстроитсяааа
И больше утро в лесу не нарисует.
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Пускай на касапии су№№а получает бабосі.
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То може треба ухвалити Закон, згідго з яким усі чиновники держави-агресора автоматично будуть позбавлені усіх звань, нагород і інших відзнак української держави та державних (бюджетних) органів?
А Верховний суд нехай дідом займається. Наглядом за судами нижчих ланок, наприклад.
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блін,як думки синхронно в голову приходять... Верховный суд подтвердил лишение российского экс-сенатора Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова" - Цензор.НЕТ 1768
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Кажуть, що зазвичай "думки літають у повітрі"...
А далі - "хто перший встав - того і капці"... Верховний суд підтвердив позбавлення російського екс-сенатора Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова" - Цензор.НЕТ 1094
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Це дуже добра думка. Треба може стоврити петицію на сайті Верховної Ради.
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Нагадати що коїлося у ВР, коли голосували внесення змін до Конституції стосовно перспективи вступу в НАТО та ЄС. Чи коли військовий стан вводили?
Доречі, булькало одне й те саме лайно.
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не так все просто( мы должны следовать правилам ЕС. надо пересматривать. дебилы запоют что права нарушены. НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО. а я б стрелял нахер пидоров
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И не прошло 5 лет, до этого никто типа не знал, что он почетный гражданин Харькова.
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Напевно повіситься з горя чи йаду смертельну дозу вип"є. Усіх кацпів і їх холуїв що повтікали до московії ще в 2014 році треба було позбавити усіх звань,пенсій,зарплат,виплат,заблокувати банківські рахунки та конфіскувати усе майно в Україні і т.д. Роздуплилися на п"ятий рік війни! Верховный суд подтвердил лишение российского экс-сенатора Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова" - Цензор.НЕТ 4254
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З конфіскацією майна проблема. Захід волатиме...
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Тем более, что часть майна - заводы "Здоровье" в Харькове, разве можно их конфисковать в государство.
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"...сенатора РФ Александра Шишкина, поддержавшего оккупацию Крыма и военное вторжение в Украину.
...
Харьковский городской совет проголосовал за присвоению члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину звания почетного гражданина в августе 2014 года за финансирование строительства храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города.
Источник: https://censor.net.ua/n3111155"

Если кто-то ещё не понял значения Томоса и УПЦ МП как инструмента оккупации...
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Але ж цей храм УПЦ МП побудували в 2015 на вул Сумський навпроти оперного театру, саме центрове місце навпроти управління МВС а по діагоналі СБУ. Таким чином РПЦ продовжило експансію і після 2014.
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І експансію, і спостереження. І плацдарм отримало непоганий з місцем для складів і накопичування особового складу.
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судячи з подій на сході коли попи мп переховували в церквах зброю та іхтамнєтів так вони і планували по всій Україні зробити.Бо де ж набожні українці додумаються в храмах божих зброю та кацапську дрг шукати? Верховний суд підтвердив позбавлення російського екс-сенатора Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова" - Цензор.НЕТ 19
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може їх бетоном там залити, а то задовбали цім храмом гебнявим, усю картину міста заплямували!!!!
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Ну он же строительство храмов в Харькове финансировал, для РПЦ, а тенерь, было ваше станет ПЦУ))) Все в домiвку)))
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Регионалы всех кацапов приютили и посадили на шею украинцев.
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Не верится, что харьковский крысеныш не смог защитить одного из своих протеже.
Интересно, они с допой по прежнему "почетные" кизяки?
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ці падли що у міському і підвищили таріфи на проїзд у транспорті... от виродки прокацапські, їх треба лопатою про хребту та за поребрик нах!!!!
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Нет будущего у страны, где СУД решает быть кому-то почетным или нет.
Степень идиотизма зашкаливает.
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Вспомнили таки,спустя пять лет.А кто из рашистов наш почетный гражданин?О Шишикин.И совершили героический поступок!Детский сад.А медальку и граммоту забирать,кто поедет?Этож ого какая ценность,надо изъять, ещё один подвиг,т.с.совершить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд подтвердил лишение российского экс-сенатора Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова"
 
 
 
 
 
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