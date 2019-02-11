 Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга. ФОТО

Об этом 11 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем Государственного секретаря США - руководителем Бюро по международным вопросам, связанных с наркотиками и правоохранительной деятельностью Кирстен Мэдисон в Вашингтоне, США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины
"Сегодня мы говорили о развитии и поддержке первой мотивационной программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на основе льготного кредитования. Мы получили поддержку по структурным механизмам осуществления этой программы, которая касается около 200 тыс. человек, и взаимодействия с международными финансовыми институтами", - сказал Арсен Аваков.
Также глава МВД подчеркнул, что поддержка Государственного департамента США будет способствовать вхождению в программу обеспечения жильем полицейских и спасателей международных финансовых институтов.
"Мы говорим об участии INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) в формировании этой программы с привлечением международных финансовых институтов. Сейчас мы привлекли в эту программу около 340 млн евро и 2 млрд грн, которые есть в бюджете. В марте, я думаю, мы увидим первые договоры полицейских и спасателей. Важно, когда вместе с нами есть серьезные партнеры, тогда международные финансовые институты, такие как Международный банк, Банк реконструкции и развития войдут в этот процесс. Здесь методология прописана подробно и это будет легко", - добавил Арсен Аваков.
Напомним, программа МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей начала действовать. От полицейских и спасателей уже поступило более 5000 заявок в рамках мотивационной программы, каждый полицейский и каждый спасатель, который служит честно и компетентно, после двух лет службы может подписать контракт на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов по стороны МВД и бонусного погашения до 40% лизинга.
Также по словам Арсена Авакова во время встречи с Кирстен Мэдисон особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности.
"Кроме этого мы обсудили развитие программ "Новое лицо границы", КОРД, Академия патрульной полиции и новые полицейские участки в поселках", - добавил Арсен Аваков.
Проблема з "Ложись, Бандера" - це не зовсім про образи чи свинську поведінку.
Це більше про національну безпеку.
Поліцейські - люди, які мають зброю та монополію на насильство у містах. Райвідділки - це і великі склади зброї, і картотеки, і бази різні.
В Донецьку і Луганську менти одними з перших радо приймали групи спецназу ГРУ, роздавали зброю привезеному бидлу і самі ставали під прапор вигаданих республік.
Ставали, тому що ментально були росіянами, не українцями. Вони всі ще жили в совку, жили міфами про Бандеру, про доблесний уголовний розиск, про Дзержинського, про "адін народ".
У них не було запобіжного механізму, який змушував би їх опиратися окупантам. Бо вони не вважали їх окупантами. Вони вважали їх своїми, совками по крові і менталітету.
І коли я в Києві чую, як спецпризначенці кричать "Ложись, Бандера!", коли я бачу як купа поліцейських святкує День "Беркута" чи День радянського карного розшуку, я розумію, що ці люди ментально не на нашому боці. Це потенційні зрадники, які будуть відкривати ворота в Київ, які роздаватимуть зброю диверсантам та стрілятимуть нам у потилиці.
І я не довіряю таким людям. І я вважаю, що їм не місце в поліції.
ВОНИ НЕ МОЖУТЬ МАТИ ПРАВО НА НАСИЛЬСТВО, ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЛЕГАЛЬНО НОСИТИ ЗБРОЮ.
Хай працюють десь в охоронних фірмах і приватних структурах, але точно не на державній службі і не на охороні громадського українського порядку.
Ми знову наступимо на ті самі граблі, але буде вже пізно.
Антон Ходза
блогер
novynarnia.com/2019/02/10/hodza-bandera/
Такая ботва.
т.е. мусора будут платить аренду 5 лет, потом их повыгоняют из квартир и арсен скупит их квартиры по остаточной стоимости. рюкзаки отдыхают.
"Суть заявления в том, что чиновник, который сотрудничал с террористами, не может посещать США и проводить какие либо переговоры с правительством. Учитывая то, что Князев награждал про-российского террориста Юрия Голубана, он может нести угрозу на территории США.