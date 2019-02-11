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 Общество, Фоторепортаж
  2014  37
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 Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга. ФОТО

Поддержка Государственного департамента США будет способствовать вхождению в программу обеспечения жильем полицейских и спасателей международных финансовых институтов.

Об этом 11 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем Государственного секретаря США - руководителем Бюро по международным вопросам, связанных с наркотиками и правоохранительной деятельностью Кирстен Мэдисон в Вашингтоне, США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины

"Сегодня мы говорили о развитии и поддержке первой мотивационной программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на основе льготного кредитования. Мы получили поддержку по структурным механизмам осуществления этой программы, которая касается около 200 тыс. человек, и взаимодействия с международными финансовыми институтами", - сказал Арсен Аваков.

Также глава МВД подчеркнул, что поддержка Государственного департамента США будет способствовать вхождению в программу обеспечения жильем полицейских и спасателей международных финансовых институтов.

"Мы говорим об участии INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) в формировании этой программы с привлечением международных финансовых институтов. Сейчас мы привлекли в эту программу около 340 млн евро и 2 млрд грн, которые есть в бюджете. В марте, я думаю, мы увидим первые договоры полицейских и спасателей. Важно, когда вместе с нами есть серьезные партнеры, тогда международные финансовые институты, такие как Международный банк, Банк реконструкции и развития войдут в этот процесс. Здесь методология прописана подробно и это будет легко", - добавил Арсен Аваков.

Напомним, программа МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей начала действовать. От полицейских и спасателей уже поступило более 5000 заявок в рамках мотивационной программы, каждый полицейский и каждый спасатель, который служит честно и компетентно, после двух лет службы может подписать контракт на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов по стороны МВД и бонусного погашения до 40% лизинга.

Также по словам Арсена Авакова во время встречи с Кирстен Мэдисон особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности.

"Кроме этого мы обсудили развитие программ "Новое лицо границы", КОРД, Академия патрульной полиции и новые полицейские участки в поселках", - добавил Арсен Аваков.

Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга 01
Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга 02
Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга 03

Источник: https://censor.net.ua/n3111154
 
 
 Топ комментарии
 
Арсен Борисович, а у вас в МВД правильно поняли слово "лизинг"?
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...а в балці вже гострять ножі, якими нас заріжуть

Проблема з "Ложись, Бандера" - це не зовсім про образи чи свинську поведінку.

Це більше про національну безпеку.
Поліцейські - люди, які мають зброю та монополію на насильство у містах. Райвідділки - це і великі склади зброї, і картотеки, і бази різні.
В Донецьку і Луганську менти одними з перших радо приймали групи спецназу ГРУ, роздавали зброю привезеному бидлу і самі ставали під прапор вигаданих республік.
Ставали, тому що ментально були росіянами, не українцями. Вони всі ще жили в совку, жили міфами про Бандеру, про доблесний уголовний розиск, про Дзержинського, про "адін народ".
У них не було запобіжного механізму, який змушував би їх опиратися окупантам. Бо вони не вважали їх окупантами. Вони вважали їх своїми, совками по крові і менталітету.
І коли я в Києві чую, як спецпризначенці кричать "Ложись, Бандера!", коли я бачу як купа поліцейських святкує День "Беркута" чи День радянського карного розшуку, я розумію, що ці люди ментально не на нашому боці. Це потенційні зрадники, які будуть відкривати ворота в Київ, які роздаватимуть зброю диверсантам та стрілятимуть нам у потилиці.
І я не довіряю таким людям. І я вважаю, що їм не місце в поліції.
ВОНИ НЕ МОЖУТЬ МАТИ ПРАВО НА НАСИЛЬСТВО, ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЛЕГАЛЬНО НОСИТИ ЗБРОЮ.
Хай працюють десь в охоронних фірмах і приватних структурах, але точно не на державній службі і не на охороні громадського українського порядку.
Ми знову наступимо на ті самі граблі, але буде вже пізно.

Антон Ходза
блогер

novynarnia.com/2019/02/10/hodza-bandera/
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Класс,то рюкзачки,теперь денюжка американская-живи не тужи . Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга - Цензор.НЕТ 9810
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Арсен Борисович, а у вас в МВД правильно поняли слово "лизинг"?
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"Для наклеивания марок ищем специалистов по лизингу и маркетингу."(С)
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ну так и на бабки нас разведет как первоклассников, не?
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у порохоботов свое понятие "лизинг". и оно связано с языком (органом)
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лавров, це ти? а налайкали тобі мабуть таежні олені.
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Это не тупые збройники, которые выделенные деньги на постройку жилья не могут освоить и сотни семей военных не могут получить жилье, которое уже должно быть сдано.
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...а в балці вже гострять ножі, якими нас заріжуть

Проблема з "Ложись, Бандера" - це не зовсім про образи чи свинську поведінку.

Це більше про національну безпеку.
Поліцейські - люди, які мають зброю та монополію на насильство у містах. Райвідділки - це і великі склади зброї, і картотеки, і бази різні.
В Донецьку і Луганську менти одними з перших радо приймали групи спецназу ГРУ, роздавали зброю привезеному бидлу і самі ставали під прапор вигаданих республік.
Ставали, тому що ментально були росіянами, не українцями. Вони всі ще жили в совку, жили міфами про Бандеру, про доблесний уголовний розиск, про Дзержинського, про "адін народ".
У них не було запобіжного механізму, який змушував би їх опиратися окупантам. Бо вони не вважали їх окупантами. Вони вважали їх своїми, совками по крові і менталітету.
І коли я в Києві чую, як спецпризначенці кричать "Ложись, Бандера!", коли я бачу як купа поліцейських святкує День "Беркута" чи День радянського карного розшуку, я розумію, що ці люди ментально не на нашому боці. Це потенційні зрадники, які будуть відкривати ворота в Київ, які роздаватимуть зброю диверсантам та стрілятимуть нам у потилиці.
І я не довіряю таким людям. І я вважаю, що їм не місце в поліції.
ВОНИ НЕ МОЖУТЬ МАТИ ПРАВО НА НАСИЛЬСТВО, ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЛЕГАЛЬНО НОСИТИ ЗБРОЮ.
Хай працюють десь в охоронних фірмах і приватних структурах, але точно не на державній службі і не на охороні громадського українського порядку.
Ми знову наступимо на ті самі граблі, але буде вже пізно.

Антон Ходза
блогер

novynarnia.com/2019/02/10/hodza-bandera/
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Майор ЗСУ, пенс с 2011, по повестке отслужил, отвоевал в одной из бригад ВДВ, поднимает чарку на 23. А на официозы, типа покрова и т.п. не ходит. Идёт с пацанами, с которыми служил на востоке на кладбище и тихонько поминают своих. Кста, понациональности он русский. Не ходит с ножами, газбаллоном на политику. И лозунгами не разбрасывается.
Такая ботва.
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их в штатах чтоль поселят? тамощние копы заманаются потом последствия разгребать Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга - Цензор.НЕТ 9568
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Класс,то рюкзачки,теперь денюжка американская-живи не тужи .
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Хто мусарів кормити буде,коли всі з України поїдуть на заробітки до Європи?Де вони лізінгати будуть?
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А эта поддержка исчисляется в каком эквиваленте, она сразу в оффшоры пойдет, или для приличия что то ментам и спасателям выделите.
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Спасателям нужно согласен, а мусорам за что?
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Допомога в країні повинна бути тільки одна: інваліди!. А решта всілякі пільги повинни бути ліквідовані, тому що це тільки годівниця для всяких мерзотників і корупціонерів. Допоки люди цього не зрозуміють, то порядку не буде.
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І на інвалідах вже давно зробили непогану годівницю.
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Для этого должна быть соответствующая зарплата, у патрульного она 220 долларов, 100 долларов минимум съем жилья. А если у него семья и в семье ребенок инвалид, и жена не может работать получая лишь 60 долларов помощи? Плюс для инвалидов в Украине создают резервации накладывая разные запреты, например учиться вместе со здоровыми людьми.
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вы б позабирали незаконно приватизированное служебное жилье...лизионеры)))
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У Порошенко все для определенной прослойки, нужной власти - чиновников, депутатов, судей, работников прокуратуры, силовиков всех мастей. А до остальных власти и дела нет, главное нужных людей хорошо подкармливать
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Что-то ты прям шаблон как у Путлера описал). Может совпадение?
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Когда начнут давать квартиры добровольцам , что прошли горячие точки, те , что на передовой были с самого начала войны с 2014 года ? Тем ,кто пошел защищать Неньку не имея броников , касок -Дук , Кульчицкого и другие батальоны !!!
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Как только тупой министр обороны перестанет ковыряться в носу и Банда клерков в Минобороны начнет осваивать деньги как положено, а не воровать. Может Аваков а назначить министром обороны чтобы в ЗСУ порядок навёл?
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лизинг предусматривает арендную плату. и договор заключается на определенный срок.
т.е. мусора будут платить аренду 5 лет, потом их повыгоняют из квартир и арсен скупит их квартиры по остаточной стоимости. рюкзаки отдыхают.
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Лично мое мнение, шо эта Кирстен Мэдисон лесбийский вид какой-то имеет, баба-мужик...
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Якщо я розумію вірно, то це МВС закупить квартири і буде здавати їх в оренду поліцаям?
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В чому новина? Ну будуть орендувати поліцаї квартири. В чому суть оцієї новини? Аби щось брякнути.
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Средняя зарплата КОПа в США 30-40 штук.На более высоких должностях до 100 000 в год.Всё завсит от звания и выслуги лет.Врачи к примеру зарабатывают 13-14 000 в год,простой разнорабочий без квалификации 3 300 бакинских
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Прикольно ты пишешь, копам за год а остальным за месяц и в место врача вставляешь зарплату санитара.
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На главу Национальной полиции Украины Сергея Князева подано заявление в ФБР США (Документ) http://roadcontrol.org.ua/node/3213

"Суть заявления в том, что чиновник, который сотрудничал с террористами, не может посещать США и проводить какие либо переговоры с правительством. Учитывая то, что Князев награждал про-российского террориста Юрия Голубана, он может нести угрозу на территории США.
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Хороша фоточка остання, "авакян готується накласти лапу на бабло"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга. ФОТО
 
 
 
 
 
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