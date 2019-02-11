 По нарушениям в ходе избирательной кампании выборов президента Украины открыто 38 производств. - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом сообщил руководитель координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.
"С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1041 сообщение, связанное с избирательным процессом. 730 из них связаны с незаконной агитацией, 66 - с подкупом избирателей, 13 - с ущербом имуществу, 12 - с хулиганством. Всего по указанным фактам открыто 38 уголовных производств", - рассказал он на брифинге.
По словам И.Стойко, 17 из этих открытых дел связаны с нарушением избирательного законодательства, 21 - с проведением предвыборной кампании.
Из 1041 поступившего в Нацполицию сообщения по 241 факту проводится проверка в соответствии с законом об обращении граждан. Также составлено 266 протоколов об административных правонарушениях.
В частности, 239 - за изготовление или распространение агитационных материалов, которые не содержат сведений о том, кто заказал и кто осуществлял печать.
В полиции, по распоряжению главы МВД Арсена Авакова, начали проводить проверку по факту. Однако кое-что в полицейском расследовании пошло не так.
Сегодня горсовет Днепра ликвидировал масштабную схему подкупа избирателей перед выборами президента. Мэрия планировала начать массовую раздачу 140 миллионов гривен материальной помощи.
Об этом сегодня вечером напомнило издание «Страна», которое ранее опубликовало материал о данном безобразии:
- «Сломали одну из самых тупых схем подкупа избирателей». В Днепре горсовет приостановил массовую раздачу «Петиных 200 грн»
В полиции, по распоряжению главы МВД Арсена Авакова, начали проводить проверку по факту. Однако кое-что в полицейском расследовании пошло не так.
Как сообщил изданию источник в МВД, после того, как областное руководство полиции получило указание Авакова, оно практически в полном составе (в том числе начальник УВД и его ключевые замы), отправилось в незапланированный отпуск, тем самым саботируя распоряжение главы ведомства.
О начале полицейской проверки по делу о подкупе избирателей в Днепре стало известно 10 февраля. Полиции сообщили, что в горсовете начали массово выдавать непонятную матпомощь - в обмен на персональные данные людей.
Такие внезапные раздачи денег проходят сейчас по всей Украине. Выглядит это как банальная скупка голосов перед выборами.
Без дела не сидим...
Другое дело данные о тех, кто выехал на заработки. Местной власти это не сложно выяснить. Вот за них и могут вбросить...