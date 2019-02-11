 По нарушениям в ходе избирательной кампании выборов президента Украины открыто 38 производств. - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом сообщил руководитель координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

"С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1041 сообщение, связанное с избирательным процессом. 730 из них связаны с незаконной агитацией, 66 - с подкупом избирателей, 13 - с ущербом имуществу, 12 - с хулиганством. Всего по указанным фактам открыто 38 уголовных производств", - рассказал он на брифинге.

По словам И.Стойко, 17 из этих открытых дел связаны с нарушением избирательного законодательства, 21 - с проведением предвыборной кампании.

Из 1041 поступившего в Нацполицию сообщения по 241 факту проводится проверка в соответствии с законом об обращении граждан. Также составлено 266 протоколов об административных правонарушениях.

В частности, 239 - за изготовление или распространение агитационных материалов, которые не содержат сведений о том, кто заказал и кто осуществлял печать.

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