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 По нарушениям в ходе избирательной кампании выборов президента Украины открыто 38 производств. - Нацполиция

Органы Национальной полиции Украины открыли уже 38 уголовных производств по фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом сообщил руководитель координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

"С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1041 сообщение, связанное с избирательным процессом. 730 из них связаны с незаконной агитацией, 66 - с подкупом избирателей, 13 - с ущербом имуществу, 12 - с хулиганством. Всего по указанным фактам открыто 38 уголовных производств", - рассказал он на брифинге.

По словам И.Стойко, 17 из этих открытых дел связаны с нарушением избирательного законодательства, 21 - с проведением предвыборной кампании.

Из 1041 поступившего в Нацполицию сообщения по 241 факту проводится проверка в соответствии с законом об обращении граждан. Также составлено 266 протоколов об административных правонарушениях.

В частности, 239 - за изготовление или распространение агитационных материалов, которые не содержат сведений о том, кто заказал и кто осуществлял печать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращение о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства

Источник: https://censor.net.ua/n3111152
 
 
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В Днепре руководство полиции массово ушло в отпуска после приказа Авакова проверить подкуп избирателей Февраль 11, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
По нарушениям в ходе избирательной кампании выборов президента Украины открыто 38 производств. - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9831В полиции, по распоряжению главы МВД Арсена Авакова, начали проводить проверку по факту. Однако кое-что в полицейском расследовании пошло не так.
Сегодня горсовет Днепра ликвидировал масштабную схему подкупа избирателей перед выборами президента. Мэрия планировала начать массовую раздачу 140 миллионов гривен материальной помощи.
Об этом сегодня вечером напомнило издание «Страна», которое ранее опубликовало материал о данном безобразии:
- «Сломали одну из самых тупых схем подкупа избирателей». В Днепре горсовет приостановил массовую раздачу «Петиных 200 грн»
В полиции, по распоряжению главы МВД Арсена Авакова, начали проводить проверку по факту. Однако кое-что в полицейском расследовании пошло не так.
Как сообщил изданию источник в МВД, после того, как областное руководство полиции получило указание Авакова, оно практически в полном составе (в том числе начальник УВД и его ключевые замы), отправилось в незапланированный отпуск, тем самым саботируя распоряжение главы ведомства.
О начале полицейской проверки по делу о подкупе избирателей в Днепре стало известно 10 февраля. Полиции сообщили, что в горсовете начали массово выдавать непонятную матпомощь - в обмен на персональные данные людей.
Такие внезапные раздачи денег проходят сейчас по всей Украине. Выглядит это как банальная скупка голосов перед выборами.
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Кстати, а прикольно сегодня в Киеве и Одессе развели любителей за денежку на митинги походить. Чаще так нужно, мож отучатся за 200 гривен бегать на сомнительные мероприятия.
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истеришь ты . а я бппшных тварей- бумажконосов на видео снимаю и выкладываю
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В Днепре руководство полиции массово ушло в отпуска после приказа Авакова проверить подкуп избирателей Февраль 11, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
По нарушениям в ходе избирательной кампании выборов президента Украины открыто 38 производств. - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9831В полиции, по распоряжению главы МВД Арсена Авакова, начали проводить проверку по факту. Однако кое-что в полицейском расследовании пошло не так.
Сегодня горсовет Днепра ликвидировал масштабную схему подкупа избирателей перед выборами президента. Мэрия планировала начать массовую раздачу 140 миллионов гривен материальной помощи.
Об этом сегодня вечером напомнило издание «Страна», которое ранее опубликовало материал о данном безобразии:
- «Сломали одну из самых тупых схем подкупа избирателей». В Днепре горсовет приостановил массовую раздачу «Петиных 200 грн»
В полиции, по распоряжению главы МВД Арсена Авакова, начали проводить проверку по факту. Однако кое-что в полицейском расследовании пошло не так.
Как сообщил изданию источник в МВД, после того, как областное руководство полиции получило указание Авакова, оно практически в полном составе (в том числе начальник УВД и его ключевые замы), отправилось в незапланированный отпуск, тем самым саботируя распоряжение главы ведомства.
О начале полицейской проверки по делу о подкупе избирателей в Днепре стало известно 10 февраля. Полиции сообщили, что в горсовете начали массово выдавать непонятную матпомощь - в обмен на персональные данные людей.
Такие внезапные раздачи денег проходят сейчас по всей Украине. Выглядит это как банальная скупка голосов перед выборами.
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Если ушли одновременно и демонстративно , то похоже стая уже отмобилизовалась...Как бы эти выборы Майданом не закончились.Ещё только первые дни, а грязи и мерзости куда как больше, чем при Януковиче..
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Открываем... Закрываем...Открываем... Закрываем...

Без дела не сидим...
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Я знаю що наприклад порошенко цим займається, хоча точніше його бпп. І що?
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Ти так званий "аналфабетик"? Лише картинки постити вмієш?
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Кстати, а прикольно сегодня в Киеве и Одессе развели любителей за денежку на митинги походить. Чаще так нужно, мож отучатся за 200 гривен бегать на сомнительные мероприятия.
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а еще порохнявые ссут когда их снимают на видео когда они по подъездам шарятся по квартирам с говно-опросами и предложениями подписать бумажку. даже титуханам звонят жалуются что их на телефон сняли))
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истеришь ты . а я бппшных тварей- бумажконосов на видео снимаю и выкладываю
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38 технічним кандидатам вручено підозру?
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На самом деле, в реестре избирателей информация достаточно точная. Этот реестр ввели в действие при Премьерстве Юлии Тимошенко, в 2009-м году и такой есть далеко не в каждой европейской стране. Информация об умерших храниться 10 лет. Обновление информации об избирателях - ежемесячное. Компьютерная система реестра достаточно надежно защищена (проверяли разные организации, взломать не смогли).
Другое дело данные о тех, кто выехал на заработки. Местной власти это не сложно выяснить. Вот за них и могут вбросить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо нарушениям в ходе избирательной кампании выборов президента Украины открыто 38 производств. - Нацполиция
 
 
 
 
 
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