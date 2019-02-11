 Россия - это раненый медведь, который просто набрасывается, - адмирал ВМС США Фаллер

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил новый председатель Объединенного командования вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки, адмирал ВМС США Крейг Фаллер (Craig Faller), передает Цензор.НЕТ.

По словам Фаллера, Россия ведет себя, как "раненый, ослабленный медведь, который просто бросается" на демократические интересы в регионе.

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"Если говорить о России, то возможно все", - сказал Фаллер - "Мы видели, что они сделали (в Сирии), и думаю нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем".

В ходе интервью американский военный также заявил, что в вопросе Венесуэлы вооруженные силы США фокусируются на "поддержке политического и дипломатического решения" и не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривается ли вопрос отправки в Венесуэлу миротворческих сил.

При этом военный отметил, что в "недемократических" странах региона Кубе, Венесуэле и Никарагуа наблюдается влияние России и Китая.

"Если говорить о России, то возможно все. Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на Россию и Китай. ... Китай - это экономическая сила, которая усиливается и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес интересы в мире. Но при этом они не играют по принятым правилам. Зато Россия - это почти, как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается, и я не могу предсказывать, что сделает Россия, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали, и я думаю, что нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем", - заявил Фаллер.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Ранее на сторону Хуана Гуаидо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес.