 Фирма семьи экс-зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко займется рекультивацией свалки в Славянске: за прошлый год компания выиграла тендеров на 1,5 млрд грн

Рекультивацией свалочного полигона в Славянске займется фирма, связанная с Олегом Кизименко, которого суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на open.dn.ua.

Коммунальное предприятие "Донецкий региональный центр обращения с отходами" намерено заключить договор на рекультивацию свалочного полигона возле города Славянск с ООО "Хозхимсервис". Сумма договора составит 102 миллиона гривен. Единственным конкурентом во время торгов стало ООО "БВК Востокцемремонт", первоначальная сумма была почти на 10 миллионов больше.

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По данным тендерной документации, ООО "Хозхимсервис" планирует выполнить все работы самостоятельно без привлечения субподрядчиков. Львиную долю (почти 70%) занимают земельные работы. Около 8 миллионов планируется потратить на покупку и монтаж газоутилизационного оборудования. Завершить все работы предприятие планирует до февраля 2020 года.

По данным аналитической системы YouControl, зарегистрировано ООО "Хозхимсервис" в Киеве. Руководит им Марк Кизименко, а владеют в равных долях Алла и Давид Кизименко. Которые, по данным сайта "Наши гроши", являются женой и детьми Олега Кизименко. Предприятие активно участвует и выигрывает тендеры на строительство. Только за прошлый год сумма контрактов составила полтора миллиарда гривен.

"Впрочем, есть в этой истории успеха устойчивый вкус сепаратизма. Дело в том, что владеют и руководят предприятием дети и жена Олега Кизименко. Этот человек хорошо знаком в строительной отрасли Донецкой области. В 1997 году он стал создателем донецкого предприятия "Хозхимсервис", которым руководил несколько лет. С 2003 года пошел работать в Управление капитального строительства Донецкой областной государственной администрации, а с 2004 по 2012 годы возглавлял это Управление", - отмечает издание.

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На должность заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации назначен с 20 декабря 2012 года. После оккупации Крыма Россией, Олег Кизименко остался на той же "должности" при так называемом "губернаторе" Сергее Меняйло. Был уволен только в 2015 году.

В сентябре 2018 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании севастопольского коллаборанта, так называемого "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации" Олега Кизименко. Крымское управление СБУ и прокуратура на основании судебного решения задержали "гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации".

"Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины", – сообщает Луценко в Facebook. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что Кизименко "является гражданином Украины" и был задержан "после обысков по месту жительства".

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В конце декабря 2018 года Голосеевский районный суд Киева вынес приговор в отношении Олега Кизименко. Учитывая полное признание вины, почетные звания и попечение над сестрой и матерью, суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорил к 5 года условно.