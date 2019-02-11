 Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.
"Гражданину Мангеру В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал он.
Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.
Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.
Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".
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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.
Або труси вдягни, або хрестик зніми.(С)
Ну не можуть вони до ВАНА підкопатися
Глава облсовета по-сути клерк. Тем более большинство (75%) у БПП+ Рыги. Мангер вообще ничего не решает. По какому поводу у Ганзюк мог быть конфликт с клерком, который ниче не решает ?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29756043.html
Забавные вы, однако, поцы.
Вы же сами, САМИ так просили найти того, кто зверски убил Гандзюк, что же вам теперь то так не нравится???
Получите и распишитесь.
Батькiвщина может воистину гордится своими членами партии (со вчерашнего дня уже бывшими). До последнего терпели, но когда узнали о подозрении, так сразу и исключили из своих "честных" рядов.
Последним имбецилом нужно быть, чтобы такого в "членах партии" держать.
На Юлии Владимировне очень сказывается то, что не была она номеклатурой, крайне небрежно подходит к отбру кадров.
Йуля кривеньким пальчиком на нього показала?
Видимо, Мангер уже свалил за кордон?
Юдік.
А вийшов к Херсону
І 10 осталось гранат.
У Йулі скрізь брехня і все на брехні!
Тому нас, порохоботів, уже порохобат!
Навколо юлі завжди були найчесніші люди ! Ви шо в самім дєлє..
портнов, вілкул, лазаренко, лозинський, королєвская, пашинський, тігіпка і т.д.
у ***** рука на СВОЇХ не підніметься ?
але мангер їх здасть
А еще двоим из БПП?
Неуиновны? Югик принял вечером стакан на грудь, потанцевал с собакой, а потом ему приснился вещий сон - "Мангер заказал".
О как. Шерлок Холмс отдыхает.