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 Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. ДОКУМЕНТ

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

"Гражданину Мангеру В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от Тимошенко собрать голоса и снять Мангера с должности главы Херсонского облсовета, от Порошенко - уволить Гордеева с должности главы Херсонской ОГА, - активисты

Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк 01

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.

Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110991
 
   
 Топ комментарии
 
Коли вам відповіли на питання "хто замовив Гандзюк?", то відповідь вам не сподобалась?
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не удивлюсь, если картавый алк подводит, что Гандзюк заказала лично Юлька.
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Задолго до Луценко Мангера называли заказчиком активисты, журналисты и волонтеры, которые организовали сообщество #Хто замовив Катю Гандзюк? .
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А Луцик наїв пику ого-го, як би не луснув.
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Це по якому написано? Не заздри, а парускі не завидуй.
Або труси вдягни, або хрестик зніми.(С)
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Значит хорошо закусывает Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 1925.
Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 9249
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В прошлый раз перед выборами появился Лозинский , а потом педофилы. Странные совпадения. Не правда ли? Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 1866
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А кто может Жульку поддерживать, окромя извращенцев
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Через сколько дней выпустят за смешной залог? У нас же в стране демократия, что доходит до абсурда!
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не удивлюсь, если картавый алк подводит, что Гандзюк заказала лично Юлька.
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Коли вам відповіли на питання "хто замовив Гандзюк?", то відповідь вам не сподобалась?
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Алька Грека, Гетьмана, Щербаня, Гонгадзе, Шеремета і ...... єнто усьо ВАНА.

Ну не можуть вони до ВАНА підкопатися
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ні, не може бути, ВАНА свята та боса, ще й бідна, як церковна миша. Вся родина та країна скидаються на пластику.
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Задолго до Луценко Мангера называли заказчиком активисты, журналисты и волонтеры, которые организовали сообщество #Хто замовив Катю Гандзюк? .
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Ааааа.... Де там ВАНА?
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Скоро сидітиме сумна Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 9381
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А если Гордеев реально не конфликтовалс Ганзюк его тоже надо заказчиком обьявить, потому что он губерантор от БПП.? Не вижу логики
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Вся власть на местах у губеров/мэров .
Глава облсовета по-сути клерк. Тем более большинство (75%) у БПП+ Рыги. Мангер вообще ничего не решает. По какому поводу у Ганзюк мог быть конфликт с клерком, который ниче не решает ?
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Активісти, друзі та родичі загиблої Катерини Гандзюк називають голову Херсонської облради Владислава Мангера одним із замовників її вбивства.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29756043.html
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Этот раз Югик гадал на воде или на кофейной гуще ? Только не нужно говорить что снова на водке ...
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Вы полагаете, что подобный документ не имеет под собой твердых фактов?
Забавные вы, однако, поцы.
Вы же сами, САМИ так просили найти того, кто зверски убил Гандзюк, что же вам теперь то так не нравится???
Получите и распишитесь.
Батькiвщина может воистину гордится своими членами партии (со вчерашнего дня уже бывшими). До последнего терпели, но когда узнали о подозрении, так сразу и исключили из своих "честных" рядов.
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Мангеру от "Батькивщины" все слили, даже Юля. А что будет с главой ОГА от БПП Гордеевым?
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Естественно, его слила Батькiвщина.
Последним имбецилом нужно быть, чтобы такого в "членах партии" держать.
На Юлии Владимировне очень сказывается то, что не была она номеклатурой, крайне небрежно подходит к отбру кадров.
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А яке він має вдношення до цього вбивства?
Йуля кривеньким пальчиком на нього показала?
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Может действительно впервые дберуться до настоящего заказчика.
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Для незрячих - крупными буквами "ВПЕРВЫЕ ДОБЕРУТСЯ".
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По жанру зради або Мангер вже закордоном, або його випустять після виборів. Подивимося, наскільки генпгокугог працює в цьому жанрі...
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тепер мангера будуть "раскручивать" щоб дав покази проти тимошенко і перед самими виборами скажуть хто "насправді замовив" гандзюк
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Было бы неплохо - против путинских гнид все средства хороши
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Объявили, а не вручили.
Видимо, Мангер уже свалил за кордон? Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 3763
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Говорят что он застрял на границе в Сененом заборе Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7279
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Все в Крым бегут...Капітан заарештованого російського судна «Норд» втік до окупованого Криму, Мангер наверное туда тоже свалит, коррупционеры всех мастей тоже драпают на Московию при этом сдают государство Украину с потрохами.
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Юдіку приснився Хєр...сон. Він тюрмі і ВАНА його допитує
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Сейчас начнётся вой: "А почему не Гордеева?! Петя ... Мальдивы.. Липецкая фабрика, а-а-а...."
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документ с объявлением у Югика есть, дальше что?
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Давно связан с Херсоном, часто там бываю, и вот с самого начала активисты Херсона говорили что это Мангер. По счастливому стечению обстоятельств этот покровитель бокса еще и член БЮТ, чем власть не применет воспользоваться. Но Мангер с таким же успехом мог бы быть членом чего угодно: БЮТ, БПП, ПР, Озимое поколение, Партия Матерей одиночек и т.д. Его окрас не принципиален, но то что он член БЮТ только добавляет шансов что этого скота таки закроют в год Выборов.
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если Юга официально об этом предупреждает лично Мангера, все шансы стремятся к нулю
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Він йшов на ОдЄсу,
А вийшов к Херсону
І 10 осталось гранат.
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Вовремя Батькивщина отказалась от своего "офицера". Видно знали или чувствовали, что не все чисто в Херсонской области. Что не снимает с Батькивщины политической ответственности.
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Господи скільком таким "мапгерам" алкаш юГік підозру оголошував - хоч один "сидить" ну хіба що десь в кабаку у Відні. Це вже навіть не смішно.
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Згадайте, як уперто Тимошенниця та її ботоферма намагалися відмазати "Батікивщину" та перевести стрілки на президента!
У Йулі скрізь брехня і все на брехні!
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Порохобот це звучить гордо! Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот.
Тому нас, порохоботів, уже порохобат!
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Та не може бути !
Навколо юлі завжди були найчесніші люди ! Ви шо в самім дєлє..
портнов, вілкул, лазаренко, лозинський, королєвская, пашинський, тігіпка і т.д.
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А Насірову оголосили по розстрільній статті по УК УССР, і що?)))))
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Прально,головне в клітинку, а чи то грати чи ковдра - похєр)))
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гордєєв і рищук наступні..
у ***** рука на СВОЇХ не підніметься ?


але мангер їх здасть
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Задача югіка якраз в тому, щоб він їх не здав.
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Одному Мангеру?
А еще двоим из БПП?
Неуиновны? Югик принял вечером стакан на грудь, потанцевал с собакой, а потом ему приснился вещий сон - "Мангер заказал".
О как. Шерлок Холмс отдыхает.
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Пусть будет - Мангеру !...- всё равно - НИКТО не сядет.....Зато ,можно "рапортовать"- Мы, на страже(трезвые) - мы,- БДИМ.
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Шоколадный цирк))) пеця идет след в след по тропинке папередника, это болезнь
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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