 Когда имеешь общий коммерческий интерес - стрелять в бизнес-партнеров неудобно, - экс-представитель президента в Крыму Бабин о коррупции в портах

Об этом в блоге на Liga.Net написал доктор юридических наук, профессор, экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

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"Можно утверждать о возникновении за крайний год искреннего интереса общества к неординарным событиям, что случаются в морских просторах возле Украины. И это легко понять, ведь сюжеты массовых похищений рыбаков, барж с крымскими папиросами на одесских пляжах, абордажа катеров ВМС Украины российскими спецназовцами или горящих неделями газовозов, дрейфующих возле оккупированных берегов, напоминают не полосы новостей – а трейлеры остросюжетных фильмов. Морские просторы возле украинского побережья постепенно превратились в сплошную пиратскую Тортугу, за которой интересно смотреть с телеэкранов. Но – не вести в таких условиях честный бизнес или заниматься развитием приморских общин", - подчеркнул Бабин.

"Конечно что такая ситуация сложилась не за месяц и не за год. Конечно, что агрессия РФ, оккупация Крыма и эффективный контроль российского флота на большей части украинских морских пространств как минимум не добавили государственному управлению новых возможностей в этой сфере. Но рискну утверждать, что большинство проблем морской отрасли возникло до 2014 года, а в условиях закрытия крымских портов, блокирования Керченского пролива, фронта под Мариуполем они просто получили новое звучание. И ни одна из них при этом не была решена окончательно, несмотрч на отдельные очень робкие попытки государства что-то изменить. Так, в 2018 году был наконец создан отдельный центральный орган власти - Морская администрация, которая от имени государства должна осуществлять прежде всего контроль порта и контроль флага...Конечно, порты живут пока отдельной жизнью, превратившись в вотчины или кондоминиумы нескольких крупных бизнес-игроков и на охотничьи угодья от ряда чиновников конкурирующих между собой ведомств. Официальное подтверждение утраты государственного контроля и управления в этой сфере мы, кстати, уже имеем – по итогам недавнего аудита Международной морской организации", - отметил Бабин.

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Он напомнил, что в практику международного морского права навсегда вошло "украинское предупреждение" - соглашение о распределении сумм "административных расходов" (то есть взяток), которые несет судно в украинских портах, между судовладельцем и собственником груза, эта сделка прилагается сторонами к коносаменту. Потому что эти суммы столь значительны, что влияют на фрахт. При таких условиях почему-то не удивляет, что Украина является единственной из европейских морских стран, которая не вошла в Парижский меморандум взаимопонимания относительно контроля государством порта. Это соглашение систематизирует порядок контроля за иностранными судами в портах и делает его более прозрачным.

"Вместо Парижского мы имеем свой, Черноморский, меморандум, который действует только для шести государств бассейна и (упс) в собственной практике де-юре признал аннексию Крыма и именует крымские порты "русскими". Но очевидно в этой структуре не так негативно как в Париже воспринимают практику "украинских предупреждений". Поэтому он нам конечно подходит больше, даже с расположенной в Новороссийске серверной базой. Где в таких рейдовых операциях граница контрабанды и нарушений санкционного режима определить очень тяжело, а с 2014 года число желающих "контролировать процессы" существенно возросло. Конечно, такие операции становятся возможными когда маленькой зеленой кнопочкой отключаются не только автоматические навигационные системы судна, но и внимание украинских пограничников. Впрочем есть еще и другие правоохранители, мониторят морские просторы и структуры ВМС, а еще же действуют аналогичные службы и органы наших соседей. И нашего врага. И все эти люди в погонах хотят есть - и у всех оклад не позволяет душе жить как хочет... Так за последние годы сложилась реальная, а не телевизионная ситуация грузопотоков и судооборота в Черноморском бассейне. Конечно, когда имеешь общий коммерческий интерес – воевать становится очень сложно и стрелять в бизнес-партнеров неудобно. Потому что они в ответ просто сдадут тебя", - констатировал Бабин.

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"При таких условиях не удивляет, что большинство задержаний судов в украинских портах за нарушение запрета судозаходов в Крым произошло как реагирования на крайне настойчивые обращения и заявления общественных организаций, которые мониторят морские просторы из открытых источников морского судебного трафика и почему-то часто осведомлены в черноморском судоходстве лучше чем любой государственный орган. Вернее, в отличие от государственных органов, они просто не имеют оснований прятать собственную осведомленность. Об особенностях промышленного рыболовства в исключительной экономической зоне Украины в таких условиях думаю уже ничего добавлять не надо. Разве что стоит вспомнить что до 2014 года мы имели на Черном море хотя бы официальную внешнюю границу ВМЕЗ, а на Азове действовали через "джентльменские соглашения" с россиянами. Сейчас никто уже вслух не скажет какую часть исключительной экономической зоны Черного моря мы с 2014 года эффективно контролируем на самом деле – 12 моль от Одессы или может целых 30, но многие из чиновников успели за крайний год высказаться за сохранение практики "общего моря" и "дружественных соглашений с агрессорами на Азове. Другой катастрофический диагноз – это потеря Украиной функций контроля флагу. Ведь с 2015 года тоннаж торговых судов под флагом Украины снизился даже больше, чем в 2014 году, когда россияне захватили крымский портофлот, флот Черноморнефтегаза и много других трофеев. Потому что отечественный судовладелец выберет для собственного транспортного средства любой - но не украинский флаг (феерически устаревшее, практически советское законодательство и фантастическую коррупцию по регистрации торговых судов мы имеем в одном флаконе). Подытоживая – имеем ситуацию, когда судовладельцы рассматривают заходы в украинские порты как трагическую необходимость, ярких черт в которой добавляет разве что борьба между кучей туземных проверяющих за право немного обогатиться за счет судна и груза. Имеем ситуацию, когда даже украинские судовладельцы и даже под дулом пулемета не будут пользоваться украинским флагом – ни для каботажа ни для дальних фрахтовых операций...Поэтому, когда мы выбираем не военные, а политические, правовые, управленческие" пути противостояния российской агрессии на море то сначала стоит честно ответить себе на вопрос – а вообще знаем мы такие пути? А если да – то в какую сторону по ним идем на самом деле?" - резюмировал Бабин.