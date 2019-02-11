 Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Садовый написал, что "коррупционное предложение" от Порошенко было озвучено летом 2016 года.
Так, по его словам, первый разговор о необходимости достичь "взаимопонимания" состоялся в середине июня в здании АП на Банковой в кабинете Президента. На нем присутствовали Садовый, глава государства Петр Порошенко, тогдашний глава АП Борис Ложкин, его заместитель Виталий Ковальчук, который теперь является руководителем штаба Порошенко.
"Петр Алексеевич озвучил идею выйти на компромисс и снизить градус противостояния между Львовом и его командой, с целью прекращения мусорной блокады города. Главной причиной проблемы мои собеседники откровенно называли выход "Самопомочи" из коалиции и критику власти. Из разговора было вполне очевидно, что Президент в курсе организованного процесса блокады и обладает всеми полномочиями, чтобы его остановить", - подчеркнул Садовый.
В дальнейшем в диалоге по снятию мусорной блокады со Львова принимали участие представитель Садового Олег Березюк и представитель Порошенко – заместитель главы АП Виталий Ковальчук.
Как пишет Садовый, встреча между ними состоялась 21 июня в Одессе в ресторане отеля "Kadorr". Именно там Ковальчук передал Березюку проект "мусорного" соглашения Порошенко, и отметил, что такое предложение согласовано с президентом.
"Впоследствии Олег Березюк встретился с Президентом в АП с глазу на глаз и пояснил, что такой способ снятия блокады является неприемлемым и не стоит на обсуждении. Началась активная фаза блокировки вывоза ТБО из Львова, которая длилась более года", – добавил лидер "Самопомочи".
Садовый также подчеркнул, что и он, и Березюк "готовы подтверждать свои слова под присягой в суде в случае возбуждения уголовного дела".
Він вирішив використати проблему, що виникла після пожежі на звалищі доя самопіару.
Маючи довгострокові договори з перевізниками він тупо відморозився, тпиу договір є, а ви везіть куди хочете, інакше штрави з вас стягну, а сам почав вищати про "сміттєву блокаду!
Типу він "жертва злочинної влади".
Врешті уряд доручив голові РДА Райніну вирішити цю проблему.
Запрет вывозить львовский мусор в другие города?
А если из других городов возить мусор во Львов это как будет называться?
А в том, например, что на вечно горящей свалке Садовой делал неплохие бабки. Ведь ни для кого во Львове не секрет, сколько стОит машина шлака, который потом засыпается, например, в дороги.
Но за все надо платить. За этот "бизнес" платили здоровьем жители ближайших сел. Но когда за него заплатили жизнями четверо МЧСников, халяву прикрыли. Об этом нюансе Садовый почему-то предпочитает не вспоминать.
І спричинив цей гармидар вихід Самопомочі з коаліції.
Как россия их деоккупирует сразу там выборы будут,а пока нет.
в пределах своей области проблему решать не пробовал ?
Настоящий мужик будет рассказывать о своих достоинствах и никогда не опустится до поливания грязью всех вокруг.
Тварь мерзкая этот садовой, гнида.
Два года молчал , а теперь решил ПРАВДУ рассказать .