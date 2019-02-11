 Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Садовый написал, что "коррупционное предложение" от Порошенко было озвучено летом 2016 года.

Так, по его словам, первый разговор о необходимости достичь "взаимопонимания" состоялся в середине июня в здании АП на Банковой в кабинете Президента. На нем присутствовали Садовый, глава государства Петр Порошенко, тогдашний глава АП Борис Ложкин, его заместитель Виталий Ковальчук, который теперь является руководителем штаба Порошенко.

"Петр Алексеевич озвучил идею выйти на компромисс и снизить градус противостояния между Львовом и его командой, с целью прекращения мусорной блокады города. Главной причиной проблемы мои собеседники откровенно называли выход "Самопомочи" из коалиции и критику власти. Из разговора было вполне очевидно, что Президент в курсе организованного процесса блокады и обладает всеми полномочиями, чтобы его остановить", - подчеркнул Садовый.

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В дальнейшем в диалоге по снятию мусорной блокады со Львова принимали участие представитель Садового Олег Березюк и представитель Порошенко – заместитель главы АП Виталий Ковальчук.

Как пишет Садовый, встреча между ними состоялась 21 июня в Одессе в ресторане отеля "Kadorr". Именно там Ковальчук передал Березюку проект "мусорного" соглашения Порошенко, и отметил, что такое предложение согласовано с президентом.

"Впоследствии Олег Березюк встретился с Президентом в АП с глазу на глаз и пояснил, что такой способ снятия блокады является неприемлемым и не стоит на обсуждении. Началась активная фаза блокировки вывоза ТБО из Львова, которая длилась более года", – добавил лидер "Самопомочи".

Садовый также подчеркнул, что и он, и Березюк "готовы подтверждать свои слова под присягой в суде в случае возбуждения уголовного дела".

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