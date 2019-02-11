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 Политика Украины
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Все про:Львов (3389) Порошенко (16311) Садовый (379) Самопомич (867)

 Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016

Лидер "Самопомочи", кандидат в президенты Андрей Садовый рассказал о том, как Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году предлагал ему снять мусорную блокаду со Львова, и утверждает, что условием главы государства был переход "Самопомочи" в другое подчинение.

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Садовый написал, что "коррупционное предложение" от Порошенко было озвучено летом 2016 года.

Так, по его словам, первый разговор о необходимости достичь "взаимопонимания" состоялся в середине июня в здании АП на Банковой в кабинете Президента. На нем присутствовали Садовый, глава государства Петр Порошенко, тогдашний глава АП Борис Ложкин, его заместитель Виталий Ковальчук, который теперь является руководителем штаба Порошенко.

"Петр Алексеевич озвучил идею выйти на компромисс и снизить градус противостояния между Львовом и его командой, с целью прекращения мусорной блокады города. Главной причиной проблемы мои собеседники откровенно называли выход "Самопомочи" из коалиции и критику власти. Из разговора было вполне очевидно, что Президент в курсе организованного процесса блокады и обладает всеми полномочиями, чтобы его остановить", - подчеркнул Садовый.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В дальнейшем в диалоге по снятию мусорной блокады со Львова принимали участие представитель Садового Олег Березюк и представитель Порошенко – заместитель главы АП Виталий Ковальчук.

Как пишет Садовый, встреча между ними состоялась 21 июня в Одессе в ресторане отеля "Kadorr". Именно там Ковальчук передал Березюку проект "мусорного" соглашения Порошенко, и отметил, что такое предложение согласовано с президентом.

"Впоследствии Олег Березюк встретился с Президентом в АП с глазу на глаз и пояснил, что такой способ снятия блокады является неприемлемым и не стоит на обсуждении. Началась активная фаза блокировки вывоза ТБО из Львова, которая длилась более года", – добавил лидер "Самопомочи".

Садовый также подчеркнул, что и он, и Березюк "готовы подтверждать свои слова под присягой в суде в случае возбуждения уголовного дела".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый заявил, что в случае победы на выборах назначит Сыроид генпрокурором, а Тараса Пастуха - министром обороны

Источник: https://censor.net.ua/n3110988
 
 
 Топ комментарии
 
Шо то ты слишком долго сочинял эту байку
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Садовой тот еще алень, молчал 2 года,что рыба об лед, а под выборы решил себя аленя подпиарить? Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016 - Цензор.НЕТ 2805
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Что за "мусорная блокада" ?
Запрет вывозить львовский мусор в другие города?
А если из других городов возить мусор во Львов это как будет называться?
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Шо то ты слишком долго сочинял эту байку
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Садовой тот еще алень, молчал 2 года,что рыба об лед, а под выборы решил себя аленя подпиарить? Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016 - Цензор.НЕТ 2805
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Гірше.
Він вирішив використати проблему, що виникла після пожежі на звалищі доя самопіару.
Маючи довгострокові договори з перевізниками він тупо відморозився, тпиу договір є, а ви везіть куди хочете, інакше штрави з вас стягну, а сам почав вищати про "сміттєву блокаду!
Типу він "жертва злочинної влади".
Врешті уряд доручив голові РДА Райніну вирішити цю проблему.
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Так меморандум же подписали))) На одну по указу Пороха сразу нападают, второй пожмаканную бумажку где то высрал, третий страницу в ФБ купил с лайками погибших бойцов. То ли еще будет.
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Что за "мусорная блокада" ?
Запрет вывозить львовский мусор в другие города?
А если из других городов возить мусор во Львов это как будет называться?
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не,так он не хочет...
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Садовый своим мусором итак за*рал всю Украину
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Львовяне помнят, сколько обещаний они слышали от Садового про строительство мусоросжигающих/перерабатывающих заводов. Причем еще до Пороха. Да вот не складывалось как-то. Может, и в нашем вонючем (в буквальном смысле) случае дело не в нем?
А в том, например, что на вечно горящей свалке Садовой делал неплохие бабки. Ведь ни для кого во Львове не секрет, сколько стОит машина шлака, который потом засыпается, например, в дороги.
Но за все надо платить. За этот "бизнес" платили здоровьем жители ближайших сел. Но когда за него заплатили жизнями четверо МЧСников, халяву прикрыли. Об этом нюансе Садовый почему-то предпочитает не вспоминать.
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Я Вам поясню,як львівянин і очевидець тієї блокади...Заборонили судом вивозити сміття на Грибовичське сміттєзвалище...На всіх інших сміттєзвалищах області чергували хлопці,переважно з ВО Свобода,які завертали сміттєвози і інколи для переконливості били морди водіям...А потім вже був "запрет вывозить мусор в другие города"...І в другіх городах теж чергували найняті Порошенком "націоналісти" і не давали скидати львівське сміття...Це продовжувалось до тих пір,поки за дуже значні кошти сміття взялась вивозити обласна влада,тобто призначений Порошенком губер Синютка - до речі колишній заступник Садового і теперішній найбільший його ненависник...І відразу зникла блокада...і зникло сміття...
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А що зараз зі смітям? Невже таки домовились?
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у вас старые методички дали - там фамилия прошлого ,ну яныка - кто то на цапии путает - а тебе отвечать))))
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Он когда-то сидел или вам лишь бы что-то плюнуть в сторону Порошенко?
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Тобто ціле місто стало заручником політичних баталій та чвар.
І спричинив цей гармидар вихід Самопомочі з коаліції.
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Попытался добавить себе доли процента на выборы, а получилось обосрал сам себя...
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Вполне может быть, особенно в отношении запрета на вывоз мусора в другие города.
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а шо молчат та так долго - партизанен?)))))
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Чим ближче до виборів, тим більше таємне ставатиме явним. Кандидати почнуть топити один одного і наставатиме момент істини.))
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Украина конечно.
Как россия их деоккупирует сразу там выборы будут,а пока нет.
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в мене подібна проблема, Порошенко мені заборонив викидати сміття через вікно людям на грядочки
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а что значит "снятие мусорной блокады"?это когда ты спокойно вываливаешь мусор по обочинам других областей и тебе ничего за это не будет? Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016 - Цензор.НЕТ 3105
в пределах своей области проблему решать не пробовал ?
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Прально Гыга Тоже мне проблему нашед Нет чтоб скажем тебя пригласить Ты бы ему как спец по вывозу свинного навоза показал бы как решить ету проблему Думаю для тебя как почетного свиновода эт вообще не проблема и несмотря что ты имеешь на пупе наколку офшорника ты еще и крапный спец по отходам жизнедеятельности
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Капитан мусорных карьеров Садовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016 - Цензор.НЕТ 1268Партейки это тоже касаеццо
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Что-ж ты молчал три года? Было не выгодно? А теперь выгодно стало.
Настоящий мужик будет рассказывать о своих достоинствах и никогда не опустится до поливания грязью всех вокруг.
Тварь мерзкая этот садовой, гнида.
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А что такое тогда "мусорная блокада" зрадовня?
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это когда фирмы подоядчики нехотят выпонять договор по выовзу мусора. Прблизительно так Петя купил Филатова в Днпре, когда все было завалено мусорм. Называется "итальянская забастовка". Старый метод мафии давления на власть.
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А вы не пробовали мусор перерабатывать?
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...для этого нужны деньги. Теперь во Львове это будет сделано ВПЕРВЫЕ в Украине, благодаря мафиозному Пете.
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Головне завдання мера - робити дороги і вивозити сміття, усе інше - другорядне. Садовий розповів подробиці пропозиції Порошенка зняти сміттєву блокаду зі Львова в 2016 році - Цензор.НЕТ 7711
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...для этого мэру не должна мешать госадминстрация, которая ОБЯЗАНА помогать.
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Я не знімаю відповідальності за сміття ні з мера ні з адміністрації.
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мафиозные методы давленния на мэра со стороны перзидента говорят о многом.
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Садовий від Порошенка відрізняється лише розміром "напрацювань". Спершу вони мирно паслися на одному полі з гідністю, однак, тієї на всіх не вистачило. Ну, і почалося...
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Выборы , выборы кандидаты ..............
Два года молчал , а теперь решил ПРАВДУ рассказать .
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А в 16 році чого ти садове одоробло мовчало? Бо не було потреби в передвиборчих казках? А тепер вся оця отара ходоківупрезиденти один поперед одного займаються фейкотворчістю та провокаціями, бо розповідати виборцям про себе і свої здобутки та плани ніц нема, одне популістське балабольство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый рассказал подробности предложения Порошенко снять мусорную блокаду со Львова в 2016
 
 
 
 
 
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