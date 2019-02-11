 В Соломенском райсуде Киева состоялось судебное заседание по делу руководителей ОГХК, злоупотребления которых нанесли убытков на $13 млн, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"8 февраля 2019 г. в Соломенском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении исполняющего обязанности руководителя ОАО "Объединенная горно-химическая компания" и его бывшего заместителя по коммерческим вопросам, злоупотребление которых нанесли государственному предприятию ущерб в размере около 13 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания прокурором САП были допрошен исполняющий обязанности руководителя юридического отдела предприятия, который сообщил о порядке оформления внешнеэкономических договоров поставки.

Следующее заседание назначено на 18 февраля 2019 года.

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В САП напомнили, что должностные лица государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (далее - ГП "ОГХК"), злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы и находясь в сговоре с другими лицами, материалы относительно которых выделены в отдельное производство, в течение декабря 2014 г. - июля 2016 г. умышленно продавали титаносодержащие руды по заниженным ценам через связанные и подконтрольные соответствующим образом компании-посредники. В дальнейшем указанные полезные ископаемые перепродавались иностранным субъектам хозяйствования реального сектора экономики уже по действительным рыночным ценам.

По результатам судебной экономической экспертизы установлено, что такими действиями государственному предприятию нанесен ущерб в размере 12 867 390,75 долларов США, что в соответствии с официальным курсом валют, установленного Национальным банком Украины, составляет - 296 840 119,93 гривен.

Напомним, и. о. главы правления ОГХК и еще два экс-руководителя подразделений компании задержаны 25 января 2017 г. в Киеве. По версии следствия, они причастны к причинению убытков ГП на сумму более 300 млн грн.