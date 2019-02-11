 "Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких менее 7-8%", - экс-участник команды реформы полиции юрист Ковалив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ковалив сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что полицейских "старой гвардии" можно разделить условно на три группы: "те, кто хотят перемен и поддерживают прозападный курс страны, те, кто смотрят на реформу со стороны, и те, что против всего нового".
По его словам, есть еще и те, "которые вроде и за Украину, а на деле просто коррупционеры-приспособленцы, которые не хотят слезать со схем".
"Первые - поддерживают реформы, активно действуют и помогают что-то изменить. Это опора, на которой нужно строить прочный правоохранительный орган демократической страны, и таких, к счастью, немало. Они не пойдут против системы, но и не готовы быть частью репрессивной машины. По наличии политической воли у руководства государства - уверенно становятся винтиками реформы", - рассказал Ковалив.
По его словам, вторые - это те, кто "будут плыть по течению, лишь бы их это течение особо не меняло".
"Готовы и "Героям Слава" ответить, и под тост за День милиции бокал поднять. Это группа, которая не сильно мешает и при правильном векторе успешно трансформируется в кирпичики, что построят новую систему", - рассказал он.
"Третьи - это те, для кого Дзержинский - прототип настоящего милиционера, те, кто чествуют беркутов Майдана, потому что "ты не был по ту сторону", те, кто не видит смысла в войне с Россией, потому что "у меня там родственники, нам надо дружит", те, у кого Бандера - преступник, а Захарченко и Могилев - профессиональные министры с сильной рукой. Такие ненавидят всех "реформаторов", а еще больше - новую патрульную полицию, потому что они посмели посягнуть на святое место ГАИ, не выслужив 20 лет в старой коррупционной клоаке", - рассказал Ковалив.
По его словам, такие полицейские "активно противостоят изменениям, они их боятся".
"Их не так много, но они обычно пользуются авторитетом у коллег, тянут "вторую" группу назад и при любом проколе реформаторов или патрульной полиции кричат, что "профессионалов уволили, нанял селфикопов". Большинство активистов гражданского общества и не представляют, насколько их крики о "реформа провалилась, все мусора одинаковые, вы собаки Авакова" играют на руку (нет, не Путину) таким вот рудиментам старой системы", - отметил юрист.
"Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких мало, я бы сказал, что менее 7-8%", - добавил он.
По мнению Богодара Ковалива, таких людей не уволили, потому что "не было политической воли".
"Из того, что мы видим, сейчас тоже нет. Такие вещи не должы заканчиваться на словах и обещаниях. Это не случайные эмоции, а вполне реальная жизненная позиция, с которой в органах не место. От таких людей надо очищаться. И не в рамках одиночных мероприятий "когда грянет гром", а системно", - отметил Ковалив.
Чтобы "очиститить" систему от этих людей, по мнению Ковалива, нужна реальная реформа судопроизводства и безоговорочная воля руководства и личного состава.
"Значительно легче говорить "да что это даст?" Жаловаться и грозиться выехать/грозить всех расстрелять/саботировать, пока % не сидит/забивать пока врачам зарплату не поднимут и тд, и значительно труднее взяться и пытаться изменить то, что есть", - заявил Богодар Ковалив.
а что была такая "команда" ?
Інші 90 % зразу тупо стріляють...
1. Переименовать "милиция" в "полиция".
2. Больше ничего не менять.
3. ...
4 ПРОФИТ!
Цифра с потолка....
Мрази, все они знают, все они понимают. Ей, Бангладеш, пришли сюда своих копов! Че, не устраивает зряплата что-ли? Ну ок, мы повысим, как вот Бальчун такой был тут - настолько "эффективен", что даже на работу не надо ходить - покращувал прям из пентхауза, работу вверенного ведомства.
7-8% бандер, а решта беркута ?