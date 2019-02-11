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 Общество
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Все про:Бандера (647) Нацполиция (8889) Ковалив (16)

 "Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких менее 7-8%", - экс-участник команды реформы полиции юрист Ковалив

Юрист Богодар Ковалив, который в течение трех лет работал в команде реформы полиции, рассказал о полицейских "старой гвардии", которые пришли в систему до революции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ковалив сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полицейских "старой гвардии" можно разделить условно на три группы: "те, кто хотят перемен и поддерживают прозападный курс страны, те, кто смотрят на реформу со стороны, и те, что против всего нового".

По его словам, есть еще и те, "которые вроде и за Украину, а на деле просто коррупционеры-приспособленцы, которые не хотят слезать со схем".

"Первые - поддерживают реформы, активно действуют и помогают что-то изменить. Это опора, на которой нужно строить прочный правоохранительный орган демократической страны, и таких, к счастью, немало. Они не пойдут против системы, но и не готовы быть частью репрессивной машины. По наличии политической воли у руководства государства - уверенно становятся винтиками реформы", - рассказал Ковалив.

По его словам, вторые - это те, кто "будут плыть по течению, лишь бы их это течение особо не меняло".

"Готовы и "Героям Слава" ответить, и под тост за День милиции бокал поднять. Это группа, которая не сильно мешает и при правильном векторе успешно трансформируется в кирпичики, что построят новую систему", - рассказал он.

"Третьи - это те, для кого Дзержинский - прототип настоящего милиционера, те, кто чествуют беркутов Майдана, потому что "ты не был по ту сторону", те, кто не видит смысла в войне с Россией, потому что "у меня там родственники, нам надо дружит", те, у кого Бандера - преступник, а Захарченко и Могилев - профессиональные министры с сильной рукой. Такие ненавидят всех "реформаторов", а еще больше - новую патрульную полицию, потому что они посмели посягнуть на святое место ГАИ, не выслужив 20 лет в старой коррупционной клоаке", - рассказал Ковалив.

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По его словам, такие полицейские "активно противостоят изменениям, они их боятся".

"Их не так много, но они обычно пользуются авторитетом у коллег, тянут "вторую" группу назад и при любом проколе реформаторов или патрульной полиции кричат, что "профессионалов уволили, нанял селфикопов". Большинство активистов гражданского общества и не представляют, насколько их крики о "реформа провалилась, все мусора одинаковые, вы собаки Авакова" играют на руку (нет, не Путину) таким вот рудиментам старой системы", - отметил юрист.

"Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких мало, я бы сказал, что менее 7-8%", - добавил он.

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По мнению Богодара Ковалива, таких людей не уволили, потому что "не было политической воли".

"Из того, что мы видим, сейчас тоже нет. Такие вещи не должы заканчиваться на словах и обещаниях. Это не случайные эмоции, а вполне реальная жизненная позиция, с которой в органах не место. От таких людей надо очищаться. И не в рамках одиночных мероприятий "когда грянет гром", а системно", - отметил Ковалив.

Чтобы "очиститить" систему от этих людей, по мнению Ковалива, нужна реальная реформа судопроизводства и безоговорочная воля руководства и личного состава.

"Значительно легче говорить "да что это даст?" Жаловаться и грозиться выехать/грозить всех расстрелять/саботировать, пока % не сидит/забивать пока врачам зарплату не поднимут и тд, и значительно труднее взяться и пытаться изменить то, что есть", - заявил Богодар Ковалив.

Источник: https://censor.net.ua/n3110985
 
 
 Топ комментарии
 
По моему в полиции была не люстрация/, а полюция
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Я конечно патриотка, Крым наш и Бандера национальный герой. Но вот думаю: выламывание дверей и захват отделения полиции где-нибудь обсуждаться будет? Или как?
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Остальные 92% бьют приусы, стреляют налево-направо, сидят с 9 утра на стакане и так далее...
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Я конечно патриотка, Крым наш и Бандера национальный герой. Но вот думаю: выламывание дверей и захват отделения полиции где-нибудь обсуждаться будет? Или как?
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Я буду. Что там обсуждать? Почему каждого задержанного не фотографируют и не предъявляют обвинение? Почему отбирают без протокола личные вещи? Почему в здания РОВД без вопросов заходят "уважаемые люди" а остальным фак?
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Потому что на форму и "обучение" езде(верховой?) денег хватило, а остальные деньги пошли на.... А вот, на бумагу пошли - писать отчеты, насколько плотно сидит на мусорах новая форма и насколько сержант Вася Будкин хорошо сидит в седле, или селфи делает, или может выпить водку по-ельцински.
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Ну во первых захвата не было, а во вторых, все осуждают хулиганства на митингах и драки с полицией, но это никак не оправдывает звериную ненависть беркутов к людям.
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Смешно просто, откуда цифра 7-8%, или он в голову к каждому залазил.))
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Интересная ситуация. В Одессе сегодня есть единственный в Украине «Антимайдан». Официально! Он регулярно проводит антиукраинские акции, а спецслужбы не прекращают его деятельность. В горсовете есть три откровенно пророссийски настроенные политические партии, удерживающие абсолютное большинство. Это «Морская партия» Кивалова, партия Труханова «Доверяй делам» и «Оппозиционный блок». Но получается, что они находятся в коалиции с БПП, голосуя в унисон по "бизнес-вопросам". По их деятельности в прошлом году было открыто уголовное производство по факту пропаганды коммунистического режима - после того как депутаты горсовета пытались отменить декоммунизацию в Одессе. Но за полтора года в деле нет ни одного подозреваемого.
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а кто в Одессе выбирает - разве не одесситы? если выбирают значит всех и все устраивает - вот такой печальный вывод
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Еще интересно, что они, получается, полностью осведомлены о мусорах "ложись, Бандера", но ничего не меняли.
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работал в команде реформы полиции …

а что была такая "команда" ?
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Остальные 92% бьют приусы, стреляют налево-направо, сидят с 9 утра на стакане и так далее...
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Все гораздо проще - баб Йуля пообещала пост заведующего кабмином Авакову, а тот показал, что он согласен
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Опа, и тут Йуля виновата "Чи вся поліція – це "лягай, Бандеро"? Ні, таких менше 7-8%", - екс-учасник команди реформи поліції юрист Ковалів - Цензор.НЕТ 1153 Когда шоколад проявляет свое лицо и обсерается то это все Йуля )))
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По моему в полиции была не люстрация/, а полюция
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Мусора запустили флешмоб "Я Бандера" після того як обгадились і проявили все своє нутро. Почали визжати і скиглити. Тепер з цім гаслом вони далі будуть калічити громадян. Що ще можна сказати про недоносків. Пока при владі сабаков і його оточення реформи не буде...
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Флешмоб - услышав слово Бандера, мусор обязан падать рожей в асфальт.
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В обычной полиции, может и правда 7-8%, но вот в Беркуте, таких не менее 70-80%.
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Так ви ж (влада), усіх реальних реформаторів вигнали з країни.Згуладзе,Саакашвілі і т.д...,тепер взялись за Супрун. Як вам морда не тріскає на половину,коли говорите одне,а робите інше ?
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Вот именно таких, без надлежащего образования, потерпевших фиаско в реальной сфере экономики, люто ненавидящих Державну мову да и само Государство, трусливых и "героев" только в стаде, именно 92-93 процента. Мрази тунеядские.
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"Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких менее 7-8%", - экс-участник команды реформы полиции юрист Ковалив.

Інші 90 % зразу тупо стріляють...
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Один уе...ок закричав "лижись, Бандера". Ще один бив лежачого ногами. Всі інші стреляли? Когось вбили?
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План реформирования полиции от шоколадников:
1. Переименовать "милиция" в "полиция".
2. Больше ничего не менять.
3. ...
4 ПРОФИТ!
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Особенно "потужная" была тут новость о цыганах, крышуемых мусорвой в Киеве - тупо говорят: мы тут "работаем". Как по мне, норм. министр должен был приехать в соответствующий участок и разъ..., то есть отмаматкунемить всех ссуществ, поселившихся на данном жирном месте, после чего пригласить новых... ой, а это и были "новые"? Ну тогда отмыть свою "честь", потратив "пулю в лоб"(себе).
Мрази, все они знают, все они понимают. Ей, Бангладеш, пришли сюда своих копов! Че, не устраивает зряплата что-ли? Ну ок, мы повысим, как вот Бальчун такой был тут - настолько "эффективен", что даже на работу не надо ходить - покращувал прям из пентхауза, работу вверенного ведомства.
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В Украине еще не было ни одного достойного министра МВД. Цушко которого не посадили? Белоконь - который оказался гражданином РФ, Кравченко который дважды "самоубился" со страха или Луценко который уже два раза побыл министром. А может Рюкзаков со своей шайкой - Кивой, Шкиряком, Геращенко и "личным" заместителем, для интим услуг?
"Чи вся поліція – це "лягай, Бандеро"? Ні, таких менше 7-8%", - екс-учасник команди реформи поліції юрист Ковалів - Цензор.НЕТ 3544
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если бы их было 7-8% то они бы рот не открывали понимая последствия!
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Верните Хатию и вышвырните нахер Авакова, страна не выдержит еще 5 лет коррупционной мясорубки.
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ПЗЖ. Чем южнее и восточнее тем таких ублюдочных экс-ментов гораздо больше. Просто сидят тихо потому что им при министре Собакове нечего переживать
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СЛАВА ШОКОЛАДНЫМ РЕХФОРМАМ
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а може навпаки ?
7-8% бандер, а решта беркута ?
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Не получается , они слишком молодые .
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яким чином визначено7%-8% і чому ці проценти не перестали за роки після Майдану ними бути?
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Навіть тут,у Львові,поліціянти із задоволенням будуть примовляти "ложись,Бандера" і від щирого серця лупцювати представників "сі - чотирнадцять",Свободи чи інших,яких зараз наймають для пікетування міськради чи там подібних акцій...А що там говорити про центральні чи східні області...Бо вже настільки переоцінена роль того Бандери,настільки наша жидівська влада прогинається перед націоналістами що робиться просто гидко...Славити на копійку і грабувати на мільйон можна...але цю копійку треба підняти до статусу мільйона...і тоді всі вдячно мовчатимуть...поки не прочухають...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких менее 7-8%", - экс-участник команды реформы полиции юрист Ковалив
 
 
 
 
 
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