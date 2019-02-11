 "Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких менее 7-8%", - экс-участник команды реформы полиции юрист Ковалив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ковалив сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полицейских "старой гвардии" можно разделить условно на три группы: "те, кто хотят перемен и поддерживают прозападный курс страны, те, кто смотрят на реформу со стороны, и те, что против всего нового".

По его словам, есть еще и те, "которые вроде и за Украину, а на деле просто коррупционеры-приспособленцы, которые не хотят слезать со схем".

"Первые - поддерживают реформы, активно действуют и помогают что-то изменить. Это опора, на которой нужно строить прочный правоохранительный орган демократической страны, и таких, к счастью, немало. Они не пойдут против системы, но и не готовы быть частью репрессивной машины. По наличии политической воли у руководства государства - уверенно становятся винтиками реформы", - рассказал Ковалив.

По его словам, вторые - это те, кто "будут плыть по течению, лишь бы их это течение особо не меняло".

"Готовы и "Героям Слава" ответить, и под тост за День милиции бокал поднять. Это группа, которая не сильно мешает и при правильном векторе успешно трансформируется в кирпичики, что построят новую систему", - рассказал он.

"Третьи - это те, для кого Дзержинский - прототип настоящего милиционера, те, кто чествуют беркутов Майдана, потому что "ты не был по ту сторону", те, кто не видит смысла в войне с Россией, потому что "у меня там родственники, нам надо дружит", те, у кого Бандера - преступник, а Захарченко и Могилев - профессиональные министры с сильной рукой. Такие ненавидят всех "реформаторов", а еще больше - новую патрульную полицию, потому что они посмели посягнуть на святое место ГАИ, не выслужив 20 лет в старой коррупционной клоаке", - рассказал Ковалив.

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По его словам, такие полицейские "активно противостоят изменениям, они их боятся".

"Их не так много, но они обычно пользуются авторитетом у коллег, тянут "вторую" группу назад и при любом проколе реформаторов или патрульной полиции кричат, что "профессионалов уволили, нанял селфикопов". Большинство активистов гражданского общества и не представляют, насколько их крики о "реформа провалилась, все мусора одинаковые, вы собаки Авакова" играют на руку (нет, не Путину) таким вот рудиментам старой системы", - отметил юрист.

"Вся ли полиция - это "ложись, Бандера"? Нет, таких мало, я бы сказал, что менее 7-8%", - добавил он.

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По мнению Богодара Ковалива, таких людей не уволили, потому что "не было политической воли".

"Из того, что мы видим, сейчас тоже нет. Такие вещи не должы заканчиваться на словах и обещаниях. Это не случайные эмоции, а вполне реальная жизненная позиция, с которой в органах не место. От таких людей надо очищаться. И не в рамках одиночных мероприятий "когда грянет гром", а системно", - отметил Ковалив.

Чтобы "очиститить" систему от этих людей, по мнению Ковалива, нужна реальная реформа судопроизводства и безоговорочная воля руководства и личного состава.

"Значительно легче говорить "да что это даст?" Жаловаться и грозиться выехать/грозить всех расстрелять/саботировать, пока % не сидит/забивать пока врачам зарплату не поднимут и тд, и значительно труднее взяться и пытаться изменить то, что есть", - заявил Богодар Ковалив.