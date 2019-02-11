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 В течение прошедшей недели на пожарах погибли 55 человек, на водных объектах - 4, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 04.02 по 10.02) на пожарах погибли 55 человек, на водных объектах - 4.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали 11 человек.

С начала недели было зарегистрировано 1 тыс. 23 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 66 человек.

Ликвидировано 843 пожара, спасены на пожарах 46 человек и не допущено уничтожение огнем 401 здания и 31 ед. техники. На пожарах погибли 55 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 187 тыс. грн.

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Вместе с тем, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 60 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 307 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 4 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3110980
 
 
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Безвідповідальнісь. безалаберність,дебільство і *********** приносить тисячі неоправданих жертв на воді.на дорогах, в биту, самогобства,бандитизм. Наші воїни -слава їм, захищають наше життя від ворога, а поліція--мирних громадян,має значно меньші втрати. Люди--схаменіться і задумайтесь за своєю поведінкою.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение прошедшей недели на пожарах погибли 55 человек, на водных объектах - 4, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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