 В течение прошедшей недели на пожарах погибли 55 человек, на водных объектах - 4, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали 11 человек.

С начала недели было зарегистрировано 1 тыс. 23 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 66 человек.

Ликвидировано 843 пожара, спасены на пожарах 46 человек и не допущено уничтожение огнем 401 здания и 31 ед. техники. На пожарах погибли 55 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 187 тыс. грн.

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Вместе с тем, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 60 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 307 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 4 человека.