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Все про:Греция (525) самолет (2174) МАУ (55) авиасообщение (435)

 На борту самолета рейса "Афины-Киев" обнаружили неизвестное вещество

В салоне самолета авиакомпании МАУ рейса "Афины-Киев", который должен был вылететь в Украину в воскресенье, обнаружили вещество неизвестного происхождения, рейс отложили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в компании.

"На борту рейса PS354 в салоне самолета бортпроводниками было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно процедурам авиационной безопасности, с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложено до 15:00 11 февраля.

"Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из и до аерлпорту", - заявили в компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3110971
 
 
 Топ комментарии
 
Невідоме "вєщєство"... Кацап мабуть якийсь був..😕😕😕
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Цілком можливо шо через Хрецію намагались завезти сюди якусь гидоту, бо дуже вчасно з"явились різні хвороби типу корі. Біологічна зброя.
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Невідоме "вєщєство"... Кацап мабуть якийсь був..😕😕😕
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Цілком можливо шо через Хрецію намагались завезти сюди якусь гидоту, бо дуже вчасно з"явились різні хвороби типу корі. Біологічна зброя.
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и трансфером …..модные нынче слова, а почему не на украинском.....
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транспортом до готелю і із готелю до аеропорту. А так одне слово --трансфер і всі знають. Мова розвивається.
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кацапо-афонские монахи свои скрепы передать хотели
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа борту самолета рейса "Афины-Киев" обнаружили неизвестное вещество
 
 
 
 
 
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