 На борту самолета рейса "Афины-Киев" обнаружили неизвестное вещество

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в компании.

"На борту рейса PS354 в салоне самолета бортпроводниками было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно процедурам авиационной безопасности, с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложено до 15:00 11 февраля.

"Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из и до аерлпорту", - заявили в компании.