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 Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет "Слідство.Інфо", - Гнап

Бывший журналист, кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап заявил, что перевел часть премии, которую получила редакция "Слідства.Інфо" в 2015 году, на счет редакции.

На своей странице в Фейсбуке Гнап написал, что после публикации его поста 8 февраля он получил реквизиты для перевода средств, передает Цензор.НЕТ.

"Это старый счет, на нем грантовые деньги. Хотя мы говорили об открытии нового счета во избежание недоразумений при аудите организации. Впрочем, в "Слідстві.Інфо" настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, средства перевел. Буду ждать подтверждения получения денег", – написал он и опубликовал копию чека. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда

Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет Слідство.Інфо, - Гнап 01
Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет Слідство.Інфо, - Гнап 02

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

8 февраля политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В ответ, кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110970
 
 
 Топ комментарии
 
Додам. Цей злодій зробив собі "Ім'я" поливаючи гавном Порошенка.
Якщо такі фрукти на президента наїзджають, то Порох мабуть таки да має стати президентом взруге, бо насправді є найкращим з українських президентів!
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ПізДно хлєстать боржому...😱
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Ага... Так и коррупционеры с мошенниками будут делать. Ой я не крал, они просто лежали у меня, часть потратил на "неотложные" нужды, все остальное возвращаю...
Даже если не брать предвыборную гонку - цирк, да и только. А если вот такой станет президентом, то - беда...
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нет, он антигнида и антивор.
а ты гнида и вор, считаешь чужие деньги.
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😀Гнида гнап считал чужие деньги...а потом взял и украл...у своих...
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не он а ты считал чужие деньги, ты украл у своих.
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😀 До момента пока вы это не подтвердите мадам...вы будете брехливой мадам...

А гнида гнап...своим вот этим переводом подтвердил..что он вор...и гнида...
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не я, а ты брехливая мадам.
пока не подтвердишь, что ты не крысил, ты вор, гнида и крыса.
А Гнап - молодец.
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😀Ага...молодец...против овец...а на молодца...сам овца...
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Один офшоры высмеивал...а на деле саи в них по уши...
Второй типа воров выискивал....а не деле сам вор...
Новые лица говорите ?😀
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😀Хороший антивор...у своих украл...
Гнида ...однозначно гнида..
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😀А конкретнее мадам? Кто эти свои? Какую сумму?когда?
А вот о гниде гнапе все это известно...где..когда..у кого..и сколько...
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с тебя, мадам-гнида, спросят где когда и сколько.
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😀Вот когда спросят...тогда мадам и будишь истерить...
А пока спросили у гниды гнапа...
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Гнап - антигнида
не я, а ты истеришь, гнида.
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😀Гнида он...и гнидой останется уже навсегда...уже не отмоется...
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Всегда он будет антигнидой, а ты навсегда гнидой останешься. уже не отмоешься.
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😀Иди потри гниде гнапу спинку...он обосрался так что аз спину себе заляпал...
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гнап - антигнида. ты гнида. ты обосрался и спину себе заляпал.
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Сколько вони от разных ботов. Хоть бы кто ни будь отдал СВОИ десять шутук зелени на благотворительность.
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А свои ли он отдал? Он отдал общие деньги...которые до этого захарил..
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Людина одним поступком поставила хрест не тільки в політичній карєрі,але і журналістській!!!Тепер хрен відмиєшся словами "забув переказати,забігався ..."
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Еще и на разнице в курсе евро нагрелась гнида...
Сделала перевод по сегодняшнему курсу...а в 2015-м курс был выше...
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Мадам...обо мне...весь ваш бред он в пустую....а в поезидегэнты не балотируюсь....так что пышти-не пыхти...ничего в отношении меня не измениься...
А гнида гнап...это гнида гнап...мечтало стать поезидегтом...но уже к счастью не станет...
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гнап антигнида. и он не мечтал быть президентом. не я, а ты - гнида бредовая. твой соевый никогда презом не станет.
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А кого это колышет? Поздно, димон, поздно! А если бы не выяснилось что зажал премию и не перевел, как обещал, то наверняка и не перевел бы. Так что, димончик, обосрался ты и как человек, и как кандидат, по полной программе. Я переказав гроші від премії за 2015 рік на рахунок "Слідство.Інфо", - Гнап - Цензор.НЕТ 815
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Читаем гнап..подразумеваем гнида...читаем гнида...подразумеваем гнап...😀
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Читаем привет..подразумеваем гнида...читаем гнида...подразумеваем привет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ перевел деньги от премии за 2015 год на счет "Слідство.Інфо", - Гнап
 
 
 
 
 
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