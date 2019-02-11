 Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет "Слідство.Інфо", - Гнап

На своей странице в Фейсбуке Гнап написал, что после публикации его поста 8 февраля он получил реквизиты для перевода средств, передает Цензор.НЕТ.
"Это старый счет, на нем грантовые деньги. Хотя мы говорили об открытии нового счета во избежание недоразумений при аудите организации. Впрочем, в "Слідстві.Інфо" настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, средства перевел. Буду ждать подтверждения получения денег", – написал он и опубликовал копию чека.
Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".
8 февраля политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В ответ, кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда.
а ты гнида и вор, считаешь чужие деньги.
А гнида гнап...своим вот этим переводом подтвердил..что он вор...и гнида...
пока не подтвердишь, что ты не крысил, ты вор, гнида и крыса.
А Гнап - молодец.
Второй типа воров выискивал....а не деле сам вор...
Новые лица говорите ?😀
Гнида ...однозначно гнида..
ты
А вот о гниде гнапе все это известно...где..когда..у кого..и сколько...
А пока спросили у гниды гнапа...
не я, а ты истеришь, гнида.
Сделала перевод по сегодняшнему курсу...а в 2015-м курс был выше...
А гнида гнап...это гнида гнап...мечтало стать поезидегтом...но уже к счастью не станет...