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Все про:США (14639) Трамп (2171)

 Трамп заявил, что работает больше, чем почти все его предшественники, поскольку получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами"

Нынешний президент США Дональд Трамп попытался оправдаться за свой рабочий график, который просочился в СМИ в начале месяца, подчеркнув, что на самом деле он работает больше часов в сутки, чем почти все предыдущие президенты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в воскресенье в одном из твиттер-сообщений.

"СМИ смогли получить мой рабочий график, что было очень легко сделать, но его нужно было подавать в позитивном свете, не в негативном.

Там где (в графике – ред.) было указано "Executive Time", я, как правило, работаю, а не расслабляюсь. На самом деле, я, видимо, работаю больше часов, чем почти любой предыдущий президент", - заявил Трамп.

В качестве доказательства своей производительности, глава Белого дома написал, что когда он стал президентом, то получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами". Поэтому, отметил Трамп, у него "не было другого выбора, чем работать в течение долгих часов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США возобновили расследование связей Трампа с Россией

Напомним, 3 февраля американское популярное издание Axios обнародовало документ, который расписывает личное расписание работы президента за последние три месяца.

Как выяснилось, из более 500 часов работы Дональд Трамп потратил 297 часов на так называемый Executive Time, что может означать все что угодно – от работы с документами до личного отдыха. По свидетельствам источников, президент в основном использовал это время для просмотра телевизора, разговоров с друзьями, написании твиттер-сообщений.

И лишь немногим менее 80 часов за три месяца были указаны в графике президента как деловые встречи, около 50 часов – переезды, 39 часов – на прием пищи, и примерно 40 часов на другие мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3110966
 
 
 Топ комментарии
 
Десь я вже таке чув..."сивочолий гетьман працює по 26 годин на добу" "все вкрали попередники" і тд.і тп.
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Тільки Трамп! Всі інші - огенти кримля!
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Трамп заявив, що працює більше, ніж майже всі його попередники, оскільки отримав країну "в безладі", з "виснаженим військом та нескінченними війнами" - Цензор.НЕТ 5573 это очень смешно, реально. не то, что они в "элиту" пробились, а то, что их защищают, и рассказывают о святом писании
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Десь я вже таке чув..."сивочолий гетьман працює по 26 годин на добу" "все вкрали попередники" і тд.і тп.
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Тільки Трамп! Всі інші - огенти кримля!
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Трамп сделал больше, чем все президенты вместе взятые!
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Якщо армія не воює, вона перетворюється в дитячий садок...
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Так як воюють Штати, без втрат, то можна взагалі ні за що не хвилюватись. Від чого вони втомлені, зі слів Трампа, невідомо. Це саботаж і без світового поліцейського, кругом починається хаос, який боком вилізе в самих Штатах.
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Как там Сеня говорил.. "Мы получили страну у которой не было аримии ,а на казначейском счету было 119 тыс грн©...
Так и трамп жалуется, войско изнурено, бардак, денег нету( наверное)
)))
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но школа одна и та же, курсы по локшине у одного "мудреца" брали, "мудрец" в тюрьме правда уже
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ніхто не знає його мотивів і люди є різні.
зараз він один з найбільших меценатів, так сказав Філатов в інтерв'ю.
дуже багато допомагає дітям та атовцям, відбудував єпархію за 100 млн гривень.
назвіть мені ще когось, хто би витратив стільки ж на доброчинність.
звичайно, неприємно, що кримінальний авторитет виявився щедрішим ніж чесні та праведні політикани.
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Якщо немає чим заперечити, то може і писати не варто ?
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не помнишь как тут написали по этой теме?
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не помню, не читала
знаю только что праведников у нас тьма тьмущая..
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Видимо вы пролетели мимо 90-х, начала 0-х. Ибо знавший подвиги его и остальных опг, такое не напишет. По нему черти плачут и место заготовлеенно. Котлы бурлят, воздух коптят.
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именно поэтому он мог и задуматься.
если почитать святое письмо, то даже таким дается шанс.
а что и кому предстоит , уже не нам решать
ахметкин был не лучше, но теперь он белый воротничок.
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не вижу ничего смешного в том что в элиту пробились бандюки из 90
неприятный факт, других меценатов у нас нет.
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это очень смешно, реально. не то, что они в "элиту" пробились, а то, что их защищают, и рассказывают о святом писании
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я нікого не захищаю, з якого дива ви це взяли
лише розмірковую чому хтось чинить так, а не інакше.
допомогу коломойського ви радо приймали, а хіба він не такий самий нарік ?
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тобто ви не можете
з цього і потрібно було починати
бачте, я не знаю хто і чим займався в 90х, не цікавилась.
для мене ситуація вимальовується так - є два супербагаті бандюки, один чомусь хороший, а інший поганий.
то в чому різниця ?
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как можно не интересоваться кто чем занимался и при этом что-то утверждать?
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бо капітал інкаше не зароблявся.
якщо ми візьмемо американських багатіїв, то одразу побачимо їхню імперію, те, що вони створили і на чому заробили.
а тепер питання - що створили наші ? ну, де воно все ? а немає нічого.
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Ну надо отдать должное, сразу хоть призналась что не интересовалась, на этом по идее дискуссия должна была закончится, но почему-то она что-то решила доказать, что именно? - непонятно, это навсегда останется нераскрытой загадкой. Какое-то одно из никому не ведомых чудес света видимо)
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а можешь Гонтаревой такой вопрос задать?
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девочка, я всё это прошёл, и доказывать тебе ничего не собираюсь. если ты не понимаешь, в чем разница между чуваком, который отрубал своим конкурентам головы, взрывал заправки, автомобили, воровал членов семей бизнесменов, и занимается сейчас многим, что я не хочу здесь писать. чья правая рука, свежекоронованный законник, а левая исполнитель. и Беня, который занимался тем, на что дало добро государство. если ты не видишь, в чём разница между криминалитетом и нечестным бизнесом, то нам не о чем вообще говорить.
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просто нечестный бизнес ? а как же он уберег свой нечестный бизнес от нарика ?
может потому что он еще страшнее ?
или их крышуют одни и те же люди, которые ужаснее всех ?
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зайди на страницу Москаля, и спроси у него. он занимался отстрелом криминалитета тогда на территории Днепра. заодно поинтересуйся, кто такой алик, сегрей олейник и эмиль. а вообще не лезла бы ты обсуждать то, чего вообще не знаешь
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москаль займався ?
тобто кримінал відстріляв, а нажите їми віддавав бені ?
та там суцільна банда.
не знаю хто з них кращий ...
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ааааа, всё кофе разлил Трамп заявив, що працює більше, ніж майже всі його попередники, оскільки отримав країну "в безладі", з "виснаженим військом та нескінченними війнами" - Цензор.НЕТ 1989 детка, лучше бы ты молчала. если бы не гена, ты бы может и не родилась вовсе, твоих родителей могли бы случайно застрелить на улице в криминальной разборке за передел территории. хоспадя, откуда вы лезете? и таки у украинцев реально память, как у бабочки - вспышка и забылось. жаль...
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твій гена і нормальних людей вбивав.
за ним шибениця плаче.
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Это тот Филатов . который вымывает миллионы на перманентном ремонте моста и станций метро? Тогда да , он сказал . как отрезал.
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Да уж, куда там Рейгану до Трампа.
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Рейган кто?! актеришка! А тут гигант мысли!
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Правда-матка открытым текстов: действительно получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами". Надерёт он и сотоварищи комиссаров.
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млять, еще один с галер, в стране с бардаком и армией почти на грани развала
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ще би Трампові на країну свою скаржитись..
спробуй в нас побути президентом, хоча б тиждень
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Так смотрю у нас за уши не оттащишь даже во время войны.
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да.. вроде и ухватиться есть за что - уши оттопыренные из под косы выглядывают, а все равно не оттащишь.
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и после всех этих разоблачений Трампа у кого-то еще хватает наглости (глупости?) ругать Обаму? не зря МакКейн завещал чтобы духу этого рыжего прохвоста на его похоронах не было.
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Обама не провёл ни одного конкурса красоты - что он вообще видел в жизни ?
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Обама без материальной помощи "на пропитание" от %уйла на работе он был слаб и беспомощен .
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О! Ещё один «пашет как раб на галерах»© (из шедевральных перлов Великого Пу).
А вообще ничё смешного. Как привередливая дама-история свела до кучи Гитлера со Сталиным, так, похоже, и Путин с Трампом потихонечку сходятся, интересно, успеют ли вовремя остановиться? Результат-то может получиться гораздо печальнее.
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Да, похоже это была цель *****, чтобы под благовидным предлогом вывести войска США с территорий, где ***** будет хозяйничать...
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где то в немецкой прессе интернетной прошел сравнительный рейтинг между рыжим и ботоксным. Так вот рыжему отдали 87%, а все равно северный строится.....
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меня он не интересовал. так глянула на цифру Трампа и усе
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При работе на дому требуют ставить вебкамеру. Детали видеть не обязательно, но отличить работу от пинания можно. А поскольку Белый дом - это жильё Президента США, то...
Провести закон через Конгресс: Президенту - онлайн-мониторинг. Народ должен знать, что он оплавивает!
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Предшественников было 44.Кто такой трамп на фоне
Джорджа Вашингтона

Трамп заявив, що працює більше, ніж майже всі його попередники, оскільки отримав країну "в безладі", з "виснаженим військом та нескінченними війнами" - Цензор.НЕТ 1295

Авраама Лінкольна

Трамп заявив, що працює більше, ніж майже всі його попередники, оскільки отримав країну "в безладі", з "виснаженим військом та нескінченними війнами" - Цензор.НЕТ 4351

Франкліна Делано Рузвельта

Трамп заявив, що працює більше, ніж майже всі його попередники, оскільки отримав країну "в безладі", з "виснаженим військом та нескінченними війнами" - Цензор.НЕТ 675

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СМИ смогли получить мой рабочий график, что было очень легко сделать, но его нужно было подавать в позитивном свете, не в негативном.Источник: https://censor.net.ua/n3110966

На Московию, батенька, на Московию... Там власть всегда (ну почти) в позитивном свете.
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Омеріку підняв з колін! Залишилось сказати, що з Асадом потрібно домовлятись, з ІДІЛ провести референдум, а собі дати орден Пабєдоносца.
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Ну, там и следственная спецкомиссия неслабо загружена расследованием "напрацювань" этого работяги...

Comments by one of Mr. Mueller's lead prosecutors, disclosed in a transcript of a closed-door hearing, suggest that the special counsel continues to pursue at least one theory: that starting while Russia was taking steps to bolster Mr. Trump's candidacy, people in his orbit were discussing deals to end a dispute over Russia's incursions into Ukraine and possibly give Moscow relief from economic sanctions imposed by the United States and its allies.
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Можно сделать вывод. Такого дурака в президентах США не было.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп заявил, что работает больше, чем почти все его предшественники, поскольку получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами"
 
 
 
 
 
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