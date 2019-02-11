 Трамп заявил, что работает больше, чем почти все его предшественники, поскольку получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в воскресенье в одном из твиттер-сообщений.
"СМИ смогли получить мой рабочий график, что было очень легко сделать, но его нужно было подавать в позитивном свете, не в негативном.
Там где (в графике – ред.) было указано "Executive Time", я, как правило, работаю, а не расслабляюсь. На самом деле, я, видимо, работаю больше часов, чем почти любой предыдущий президент", - заявил Трамп.
В качестве доказательства своей производительности, глава Белого дома написал, что когда он стал президентом, то получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами". Поэтому, отметил Трамп, у него "не было другого выбора, чем работать в течение долгих часов".
Напомним, 3 февраля американское популярное издание Axios обнародовало документ, который расписывает личное расписание работы президента за последние три месяца.
Как выяснилось, из более 500 часов работы Дональд Трамп потратил 297 часов на так называемый Executive Time, что может означать все что угодно – от работы с документами до личного отдыха. По свидетельствам источников, президент в основном использовал это время для просмотра телевизора, разговоров с друзьями, написании твиттер-сообщений.
И лишь немногим менее 80 часов за три месяца были указаны в графике президента как деловые встречи, около 50 часов – переезды, 39 часов – на прием пищи, и примерно 40 часов на другие мероприятия.
Так и трамп жалуется, войско изнурено, бардак, денег нету( наверное)
)))
зараз він один з найбільших меценатів, так сказав Філатов в інтерв'ю.
дуже багато допомагає дітям та атовцям, відбудував єпархію за 100 млн гривень.
назвіть мені ще когось, хто би витратив стільки ж на доброчинність.
звичайно, неприємно, що кримінальний авторитет виявився щедрішим ніж чесні та праведні політикани.
знаю только что праведников у нас тьма тьмущая..
если почитать святое письмо, то даже таким дается шанс.
а что и кому предстоит , уже не нам решать
ахметкин был не лучше, но теперь он белый воротничок.
неприятный факт, других меценатов у нас нет.
лише розмірковую чому хтось чинить так, а не інакше.
допомогу коломойського ви радо приймали, а хіба він не такий самий нарік ?
з цього і потрібно було починати
бачте, я не знаю хто і чим займався в 90х, не цікавилась.
для мене ситуація вимальовується так - є два супербагаті бандюки, один чомусь хороший, а інший поганий.
то в чому різниця ?
якщо ми візьмемо американських багатіїв, то одразу побачимо їхню імперію, те, що вони створили і на чому заробили.
а тепер питання - що створили наші ? ну, де воно все ? а немає нічого.
может потому что он еще страшнее ?
или их крышуют одни и те же люди, которые ужаснее всех ?
тобто кримінал відстріляв, а нажите їми віддавав бені ?
та там суцільна банда.
не знаю хто з них кращий ...
за ним шибениця плаче.
спробуй в нас побути президентом, хоча б тиждень
А вообще ничё смешного. Как привередливая дама-история свела до кучи Гитлера со Сталиным, так, похоже, и Путин с Трампом потихонечку сходятся, интересно, успеют ли вовремя остановиться? Результат-то может получиться гораздо печальнее.
Провести закон через Конгресс: Президенту - онлайн-мониторинг. Народ должен знать, что он оплавивает!
Джорджа Вашингтона
Авраама Лінкольна
Франкліна Делано Рузвельта
На Московию, батенька, на Московию... Там власть всегда (ну почти) в позитивном свете.
Comments by one of Mr. Mueller's lead prosecutors, disclosed in a transcript of a closed-door hearing, suggest that the special counsel continues to pursue at least one theory: that starting while Russia was taking steps to bolster Mr. Trump's candidacy, people in his orbit were discussing deals to end a dispute over Russia's incursions into Ukraine and possibly give Moscow relief from economic sanctions imposed by the United States and its allies.