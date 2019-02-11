 Трамп заявил, что работает больше, чем почти все его предшественники, поскольку получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в воскресенье в одном из твиттер-сообщений.

"СМИ смогли получить мой рабочий график, что было очень легко сделать, но его нужно было подавать в позитивном свете, не в негативном.

Там где (в графике – ред.) было указано "Executive Time", я, как правило, работаю, а не расслабляюсь. На самом деле, я, видимо, работаю больше часов, чем почти любой предыдущий президент", - заявил Трамп.

В качестве доказательства своей производительности, глава Белого дома написал, что когда он стал президентом, то получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами". Поэтому, отметил Трамп, у него "не было другого выбора, чем работать в течение долгих часов".

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Напомним, 3 февраля американское популярное издание Axios обнародовало документ, который расписывает личное расписание работы президента за последние три месяца.

Как выяснилось, из более 500 часов работы Дональд Трамп потратил 297 часов на так называемый Executive Time, что может означать все что угодно – от работы с документами до личного отдыха. По свидетельствам источников, президент в основном использовал это время для просмотра телевизора, разговоров с друзьями, написании твиттер-сообщений.

И лишь немногим менее 80 часов за три месяца были указаны в графике президента как деловые встречи, около 50 часов – переезды, 39 часов – на прием пищи, и примерно 40 часов на другие мероприятия.