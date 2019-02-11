EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  492  9
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2080) выборы (21029) Крым (21097) Минобороны (5603) оккупация (6727) США (14639) Уильямсон (23) Скрипаль (476)

 РФ должна заплатить за оккупацию Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей, - глава Минобороны Британии Уильямсон

Россия должна заплатить за оккупацию Крыма и отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, пишет Reuters.

Согласно выдержкам из речи министра, которые есть в распоряжении агентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять "жесткую силу" для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.

"Границы между миром и войной становятся размытыми", - отмечается в тексте его речи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В армию оккупантов в Крыму в 2018 году призвали 5600 человек, с момента оккупации - более 12 000 человек

Основными точками напряжения в отношениях с РФ Уильямсон считает оккупацию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом Скрипалей в Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить", - планирует сказать глава Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока остается российская угроза, Великобритания будет оставаться надежным партнером Украины, - Уильямсон

По его словам, стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает "недопустимо высокой", и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.

"Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", - говорится в речи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник - агент Федотов, - The Telegraph

Источник: https://censor.net.ua/n3110964
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
то то из вашего свинарника адекватные люди бегут миллионами
 показать весь комментарий
 
оце на фото адекватні ?
такі ж опудала як ти, чушко невмите


 показать весь комментарий
 
 
А за войну га Донбассе, а за Боинг ?
За Сирию ?
Кто будет платить ?
 показать весь комментарий
 
 
что боинг сбили херои было ясно с самого начала, а за очистку русской земли от свиней надо награждать
 показать весь комментарий
 
 
расію треба знищити за Усі лиха що гидота натворила на Донбасі!!!! смерть клятой расії!!!!
 показать весь комментарий
 
 
І правнуки кацапів будуть теперішнім в могили плювати, виплачуючи за всі викрутаси теперішнього фюрера їхнього.
 показать весь комментарий
 
Не будуть воспринимать , а вже воспринимают , як паперового тигра , та ще й з розмоклого Будапештського меморандуму !!!
 показать весь комментарий
 
 
Треба щоб пан Клімкін та міністр Полторак запросили його відвідати Україну та побачити зруйнований кацапами Донбас... Може щось змінить у своїх думках??
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ должна заплатить за оккупацию Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей, - глава Минобороны Британии Уильямсон
 
 
 
 
 
 вверх