 РФ должна заплатить за оккупацию Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей, - глава Минобороны Британии Уильямсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, пишет Reuters.

Согласно выдержкам из речи министра, которые есть в распоряжении агентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять "жесткую силу" для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.

"Границы между миром и войной становятся размытыми", - отмечается в тексте его речи.

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Основными точками напряжения в отношениях с РФ Уильямсон считает оккупацию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом Скрипалей в Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить", - планирует сказать глава Минобороны.

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По его словам, стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает "недопустимо высокой", и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.

"Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", - говорится в речи.

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