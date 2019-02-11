 РФ должна заплатить за оккупацию Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей, - глава Минобороны Британии Уильямсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, пишет Reuters.
Согласно выдержкам из речи министра, которые есть в распоряжении агентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять "жесткую силу" для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.
"Границы между миром и войной становятся размытыми", - отмечается в тексте его речи.
Основными точками напряжения в отношениях с РФ Уильямсон считает оккупацию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом Скрипалей в Солсбери.
"За подобные действия Россия должна заплатить", - планирует сказать глава Минобороны.
По его словам, стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает "недопустимо высокой", и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.
"Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", - говорится в речи.
такі ж опудала як ти, чушко невмите
За Сирию ?
Кто будет платить ?