 Третий приход на Одесчине объявил о переходе из УПЦ МП в ПЦУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В субботу, 9 февраля, община Свято-Успенского храма поселка Мариново во главе с протоиереем Романом Федаком, покинула Балтскую епархию Украинской православной церкви (Московского патриархата) и перешла в Одесскую епархию ПЦУ.

"После выступления настоятеля отца Романа община Свято-Успенского прихода села Мариново почти единогласно проголосовала за переход в лоно поместной Православной церкви Украины. Всего присутствовало 115 верующих, из которых 111 проголосовали за, 3 - против, 1 - воздержался", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 20 января община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области первой объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ. 25 января аналогичное решение приняла община пгт Сарата.