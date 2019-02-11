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 Третий приход на Одесчине объявил о переходе из УПЦ МП в ПЦУ

В Одесской области община поселка Мариново Березовского района приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Одесскую епархию Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В субботу, 9 февраля, община Свято-Успенского храма поселка Мариново во главе с протоиереем Романом Федаком, покинула Балтскую епархию Украинской православной церкви (Московского патриархата) и перешла в Одесскую епархию ПЦУ.

"После выступления настоятеля отца Романа община Свято-Успенского прихода села Мариново почти единогласно проголосовала за переход в лоно поместной Православной церкви Украины. Всего присутствовало 115 верующих, из которых 111 проголосовали за, 3 - против, 1 - воздержался", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 20 января община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области первой объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ. 25 января аналогичное решение приняла община пгт Сарата.

Источник: https://censor.net.ua/n3110962
 
 
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2,5 % общин уже перешло из УПЦ МП в ПЦУ . Я думаю процесс пойдет быстрее с приближением срока переименования .
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Блин, то ли православных верующих мало, то ли томос не действует...
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Если перевернуть песочные часы, то в любом случае настанет момент, когда последняя песчинка упадёт вниз. Какого бы ни было узкое горлышко...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТретий приход на Одесчине объявил о переходе из УПЦ МП в ПЦУ
 
 
 
 
 
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