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 На Тернопольщине из-за гриппа закрыли 23 школы

В Тернопольской области в 23 школах приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На 10 февраля в области вынуждены закрыть 23 учебных заведения. Там количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысила допустимый уровень и продолжает расти. Кроме упомянутых школ, в отдельных учебных заведениях приостановили обучение более чем двух десятках классов", - сообщила начальник Тернопольского областного управления образования и науки Ольга Хома.

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По ее словам, в области количество больных детей гриппом составляет уже более 2,6 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3110961
 
 
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