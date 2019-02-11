 В Запорожье почтили память украинских военных, погибших на Донбассе в феврале 2015 г. под Дебальцево и Широкино. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ветераны боевых действий и волонтеры принесли цветы к памятным знакам с фотографиями запорожцев в Парке металлургов, а также почтили минутой молчания память погибших побратимов.

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"Память - это такая маленькая частица, которую мы можем им отдать бескорыстно, для этого не надо чего-то героического делать - помнить и хотя бы участвовать в подобных мероприятиях. На сегодняшний день распространен выражение "как мы устали от этой войны", хотя мало кто понимает, что происходит с ребятами на передовой, каким они подвергаются психическим, физиологическим нагрузкам, но почему-то люди устали здесь, будучи на мирной территории", - рассказал ветеран войны в Донбассе Михаил Пирог.

В знак уважения к погибшим под Широкино военным в Запорожье в течение дня также проводится любительский турнир по жиму лежа, в котором принимают участие любительские команды, в том числе и составленная из ветеранов войны в Донбассе.

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Акция памяти погибших под Дебальцево происходит в Запорожье второй раз, памяти погибших под Широкино в феврале 2015 бойцов полка "Азов" проходит в четвертый раз.