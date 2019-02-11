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Все про:Закарпатье (1527) контрабанда (1674) СБУ (13216)

 Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатской области контрабандное перемещение культурных ценностей из одной из стран ЕС на территорию нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу. На пункте пропуска "Ужгород" правоохранители обнаружили среди личных вещей злоумышленника более 30 наименований ювелирных украшений, которые, по предварительным выводам, относятся к XIX и началу XX веков.

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранец пытался дать 26 тысяч евро сотруднику Спецслужбы за провоз контрабанды на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 03

Изъятые предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 04

Смотрите: Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110959
 
 
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Не дождались барыги краденным...
Будет ЕС - будет это всё свободно перемещаться.
Но зато будут детективные агенства, отслеживающие траффик краденных культурных ценностей...
Как правило, они при страховых компаниях, т.к. более-менее ценные вещи клиенты страхуют.
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Судя по фото, кое что ценное есть, но не много. Тем не менее таможни требует
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Да уж, сплошное фаберже)))) + орел девятого легиона))
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так если швеллер, особливо двутавровый- ет-то не просто мелочь по карманАм...
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Что действительно привлекло мое внимание - это т.н. факсимильные печати. Они могут быть даже из железа, но если хотя бы одна из них принадлежала кому то, весьма известному персонажу, например бисмарку, то цена так почитаемого швондером яйца покажется в сравнении просто смешной
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стуканули человека, так как писалась, что его вывели с общего потока для углублённого контроля, там где приобрёл, там и сдали!!
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